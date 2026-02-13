ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

我們想讓你知道…賴政府執政以來，產業發展績效乏善可陳，但又不時又以「大內宣」等魔幻敘事來掩飾政策執行的問題。台積電的全球布局，表面上是資本的跨國流動，本質上則是企業治理結構與地緣政治秩序交會的具體體現。

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲台積電近年大幅增加境外投資，美國亞利桑那州晶圓廠的投資規模已達數百億美元，引發社會廣泛關注。（圖／路透）

●徐作聖／科技評論人、陽明交大退休教授

台積電近年大幅增加境外投資，美國亞利桑那州晶圓廠的投資規模已達數百億美元，引發社會廣泛關注。政府官員將其定義為「投資全球」與「深化國際布局」，強調這是企業因應全球市場的正常發展。

然而，在台灣社會中，卻出現另一種解讀：這並非單純的全球布局，而是關鍵技術與產能逐步外移，對台灣半導體根基構成長期影響。

要釐清這場爭議，必須從企業治理的本質出發，區分兩個重要但經常被混淆的概念：Externalization（外顯化）與Exogenization（外源化）。

企業全球化本身並非問題　關鍵在於治理本質與主導權歸屬

Externalization是企業基於自身戰略與公司治理考量，將部分資源、技術或產能向外延伸的過程。其核心在於企業仍掌握主導權，外部布局是為了強化整體競爭力。例如企業為貼近市場、降低成本、或提升全球服務能力而設立海外據點，這是典型的槓桿化治理策略。外顯化並非削弱本體，而是透過全球節點的擴展，使企業核心能力更加穩固，其決策邏輯源自企業內部的長期戰略規劃。

相對而言，Exogenization則具有完全不同的治理意涵。外源化是指企業的資源配置與戰略方向，主要受到外部政治力量、制度壓力或地緣政治環境所主導，而非純粹出於企業最佳化決策。在這種情況下，企業的全球布局不再完全基於市場效率，而是反映外部權力結構的影響。其結果往往是企業部分核心功能逐漸轉移，原有的戰略重心與技術基礎也隨之重新分布。

從表面上看，外顯化與外源化都呈現為「境外投資」的形式，但兩者的治理本質截然不同。外顯化是企業主體性的延伸，是力量的擴張；外源化則是結構力量的重新配置，是主導權部分外移的結果。前者強化企業的全球競爭地位，後者則可能改變企業與其原有產業生態的關係。

台積電的成功，並非單一企業的偶然成就，而是長期制度、人才、產業聚落與工程文化共同累積的結果。台灣半導體的優勢，來自高度集中的技術網絡與完整供應鏈所形成的結構性聚落效應。

當先進製程逐步在海外建立產能，其影響不僅是產線的地理分布改變，更涉及技術生態與產業重心的長期演變。這種轉變，不能僅以「投資全球」的單一敘事簡化描述，而必須從企業治理與地緣政治交互作用的角度加以理解。

企業全球化本身並非問題，關鍵在於其治理本質與主導權歸屬。若屬Externalization，則代表企業透過全球布局強化其核心優勢；若趨向Exogenization，則意味企業戰略空間正受到外部非經濟力量的重新塑造。兩者之間的差異，不在於投資地點，而在於決策權與戰略自主性的歸屬。

賴政府執政以來，產業發展績效乏善可陳，但又不時又以「大內宣」等魔幻敘事來掩飾政策執行的問題。台積電的全球布局，表面上是資本的跨國流動，本質上則是企業治理結構與地緣政治秩序交會的具體體現。

雖然政府宣稱台積電的美國投資是基於Externalization的運籌帷幄，但正本清源仍属必要，除了取信於社會，也避免淪為「政治正確」之譏。

▼賴政府執政以來，產業發展績效乏善可陳，但又不時又以「大內宣」等魔幻敘事來掩飾政策執行的問題。台積電的全球布局，表面上是資本的跨國流動，本質上則是企業治理結構與地緣政治秩序交會的具體體現。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲▼。（圖／翻攝自賴清德臉書）

關鍵字: 徐作聖 雲論 台積電 投資 外顯化 賴政府 美國 外源化

