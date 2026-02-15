ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
馬年國際大趨勢　台灣的戰略選擇

我們想讓你知道…2026馬年的國際趨勢對台灣而言，既是壓力也是試煉。儘管國際格局多極化競逐、地緣政治碎片化與全球治理的弱化，對台灣帶來風險與挑戰，然而，正是在此不確定的環境中，台灣才能加速思考如何透過戰略調適、制度創新與韌性建構，維持台灣的安全與發展。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲當前國際關係不僅呈現權力分散、規則弱化與區域衝突不斷的局面，大國競逐、全球治理困境等問題，在在讓中小國家面臨困難的戰略選擇。（圖／達志影像／美聯社）

●高佩珊／中央警察大學國境警察學系暨研究所系主任兼所長

駿馬迎新春，國際體系仍處於結構轉型中。過去由美國主導的冷戰後的秩序，自川普2.0以來已發生劇烈變化，而國際格局至今仍未形成穩定且具制度化的替代秩序。當前國際關係不僅呈現權力分散、規則弱化與區域衝突不斷的局面，大國競逐、全球治理困境等問題，在在讓中小國家面臨困難的戰略選擇。

首先是國際權力結構已轉向高度競爭的多極化發展。美國雖仍在軍事、金融與科技等方面具備結構性的優勢，但其全球領導的正當性與優勢正面臨來自中國大陸、俄羅斯、加拿大、印度與歐盟國家的挑戰或質疑。

各國試圖透過強化自身軍事實力、科技能力與外交影響力，以及降低經貿依賴性、多元化出口市場以平衡川普政府對外政策的不可預測性、不穩定性。

國際格局多極化的發展，反應各國在安全、科技、能源與供應鏈等領域的競逐，不再以過去多邊合作制度為基礎，最終導致國際體系整體穩定性的下降，國家間的誤判與衝突的風險同步升高。

地緣政治碎片化　區域衝突常態化

不只是權力結構朝向多極化發展，馬年的地緣政治亦面臨碎片化風險。過去全球化時代所強調的跨國合作、自由市場與相互依賴，已朝向為以安全與戰略考量為主的區域化與集團化發展。各國在經濟、科技與能源政策上益發強調去風險化與戰略自主。

區域衝突不再被視為偶發的例外事件，似乎逐漸成為國際政治的新常態。例如俄烏戰爭、以哈衝突、泰柬衝突、印巴邊境緊張情勢、非洲國家內戰，或是中東地區戰事與區域衝突，無論是長期或短期的衝突與矛盾，皆不見國際機制的有力、有效的協調與阻斷。

各種武裝衝突往往又結合軍事對抗、經濟制裁、資訊戰與代理人戰爭等特徵。這些低強度但長期化的衝突模式使得國際社會難以像過去般能夠以傳統外交與集體安全機制加以應對。

全球治理體系的功能失靈

上述提及的區域衝突在在顯示全球治理的困境，以聯合國為核心的多邊機制在大國對立加劇的情況下，不僅難以發揮調解衝突，亦無法達成共識。與聯合國相同，國際自由貿易、全球氣候治理等機制皆失去美國的支持而造成功能與效能的同步降低。

全球治理的制度困境反映出國際規範建構與執行上的不確定性，國際規則似乎不再具有足夠約束力，權力則成為秩序推動的主要工具。2026馬年的國際體系能否走向相對穩定的制度重建，將取決於主要大國能否在競爭與合作間尋求新的平衡點。

對中小國家，意味著過去依賴國際制度得以獲得安全保障與經濟發展的空間已然縮減。中小國家被迫調整心態與政策，採取更為靈活的戰略調適。中小國家為維持與大國的交往，不得不調整策略提高彈性，積極參與區域合作機制，藉此分散風險、爭取發展。

是風險亦是契機　台灣的戰略抉擇

國際局勢的變化不僅僅影響我國外在環境，更直接牽動整體國家安全、外交空間與經濟發展的利益。台灣長期處於大國競逐的戰略交會點，國際處境仍將因為國際權力結構與區域安全情勢的變化而變化，美中關係的發展牽動台灣安全環境的變化。

美國在印太地區強化盟友與夥伴關係之際，台灣雖被納入其整體戰略考量之中，卻仍須承受美方的壓力；而中國大陸對於台灣的軍事、外交與經濟舉措仍維持常態。

在此背景下，台灣的戰略環境將呈現不對稱性，在因地緣戰略位置與高科技產業的重要性被賦予更高國際關注的同時，這種關注也讓台灣暴露於一定程度的安全風險之中。

所幸，在國際地緣政經碎片化之際，區域化與多元化合作趨勢同步顯現。若能掌握政策主動權、平衡大國關係風險、維持多元合作，皆有助於降低風險。因此，朝野對於台灣的資源配置、社會韌性的強化與危機管理能力的提升等應共同合作，尋求全民利益的最大化。

2026馬年的國際趨勢對台灣而言，既是壓力也是試煉。儘管國際格局多極化競逐、地緣政治碎片化與全球治理的弱化，對台灣帶來風險與挑戰，然而，正是在此不確定的環境中，台灣才能加速思考如何透過戰略調適、制度創新與韌性建構，維持台灣的安全與發展。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼2026馬年的國際趨勢對台灣而言，既是壓力也是試煉。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲109年國慶大會，雷虎小組大雁隊形。（圖／記者林敬旻攝）

