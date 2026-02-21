迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TOP 10

▲每到過年前，很多人都會冒出同一種不安感，明明很努力工作，錢卻好像一直留不住。（圖／記者周宸亘攝）

●文／網路溫度計

每到過年前，很多人都會冒出同一種不安感，明明很努力工作，錢卻好像一直留不住。但看著螢幕上轉不停的優惠廣告，腦袋裡那個想換手機、想飛出國的「消費小惡魔」又興奮叫囂，恨不得立刻把辛苦一年的獎金，通通變成喜歡的樣子。

《網路溫度計 DailyView》最新公布的《2026 網友最想要的十大新年願望》榜單，裡頭不少期待都繞著「錢」打轉。想花錢不是錯，但馬年要跑得久、跑得穩，關鍵還是先把辛苦賺來的錢照顧好。《KEYPO大數據關鍵引擎》透過輿情分析軟體，整理出「十大馬年優化財務願望清單」，陪你在衝動與理性之間踩好煞車，把每一分努力，慢慢累積成未來更有底氣的生活。

No.1 優化通勤成本

很多時候，前一晚熬夜、早上只想多瞇十分鐘，腦中就會浮現一句話：「計程車才兩三百，用錢換時間比較重要。」但這種看似無傷大雅的小選擇，長期累積下來，其實是一筆不小的開銷。仔細算一算，每個月花在計程車、共享機車上的錢，可能早就足以多買幾樣偶像周邊，甚至換成一趟短程旅行。

馬年想守住錢，得先回頭看看這些溢價通勤；通勤族可以試算TPASS或各類交通月票是否真的划算；開車族也不妨算一算，停車費、油錢與養車費是不是早已超出原本的心理預期。

No.2 減少衝動消費

不少網購平台的限時促銷，經常選在半夜12點開跑，正是看準許多人睡前意志力最薄弱的時刻，再用最後一件、限時特賣加上倒數計時的壓力，製造出「現在不買就沒了」的焦慮感，讓人很容易理智瞬間斷線。除了深夜，我們也常在壓力大、寂寞，甚至剛領薪水想大肆慶祝時，不自覺把購物當成情緒出口。

想搞清楚自己的消費黑洞，除了靠記憶力回想或翻帳本，現在也能透過銀行App來幫忙！像是使用國泰世華銀行CUBE App的個人年度回顧功能，就能快速掌握信用卡年度消費金額、最常花錢的類別，甚至連最常消費時間、和前一年消費比較都整理好；回頭一看，或許才發現自己特別容易在深夜出現衝動購物。

★ 衝動前先想一想

了解消費習慣後，新的一年可以練習在結帳前，思考是想要還是需要，或將商品丟進購物車「冷靜48小時」，說不定就能避開不少事後才後悔的花費。

No.3 養成儲蓄習慣

存不到錢有時不是意志力不夠，而是你把儲蓄當成了「月底剩菜」，等所有開銷吃完才想起來，最後自然什麼都沒留下。想跳出「有剩才存」的循環，不妨回頭看看數字變化，透過CUBE App個人年度回顧功能，就能直觀對照2024與2025年的儲蓄變化，透過繽紛的萬花筒視覺，整理一年來的金流與儲蓄變化。

當你從數據中看到自己存款最高與最低的時間點，或是發現存款總額比去年減少很多時，這種真實感就是最好的理財動力。

★ 想存錢卻怕把生活過成苦行僧？

其實不一定要一刀切地戒掉手搖或零食，更多人會依照631法則、532法則、333原則來分配薪水，或在發薪日利用自動轉帳把錢先藏起來。也可以採取目標導向的存錢方式，替每一筆存款設定明確去處，像是旅遊基金或進修計畫，當目標變得具體，存錢就不再只是忍耐，而是在提前預約一段更想要的生活。

▼其實不一定要一刀切地戒掉手搖或零食，更多人會依照631法則、532法則、333原則來分配薪水，或在發薪日利用自動轉帳把錢先藏起來。（圖／pakutaso）

No.4 定期做保險檢視

保險最怕的不是沒買，而是「買了就放著忘記」。有人保費年年準時繳，卻被問到「你保了什麼？」只能尷尬笑笑；也有人保單一疊，內容卻高度重複，錢花不少，保障卻沒跟著升級。更別說不少人現在拿在手上的，還是多年前長輩幫忙規劃的老保單，但醫療制度早就翻新好幾輪，當年的保障額度，恐怕已經追不上現在動輒自費的醫療開銷。

當你從職場新鮮人，一路走到成為家裡的主力輸出，人生角色升級了，保險這件事也不能再停在新手村。除了檢查保障是不是還撐得住現在的生活風險，也可以順便翻一翻那些儲蓄型保單，看看它們還適不適合現在的你，是該續留、調整，還是功成身退。

★ 自己就能查全部保單？

趁著馬年開春，建議把所有保單攤開來對齊人生現狀，現在也能透過台灣壽險公會推出的「保險存摺」，用一個帳號就把不同保險公司的保單一次查清楚，少了翻紙本的麻煩，更不容易漏看關鍵保障，網友分享「你可以看到所有的保單紀錄，超方便」。

No.5 定期做個人財務健檢

財務健檢不只是計算帳戶裡還剩多少錢，而是把視角拉高，重新看清金流怎麼流動。當帳戶、信用卡、投資與存款分散在不同角落，時間一久，很容易只記得花了多少，卻說不清楚錢究竟去了哪。

想回頭整理過去一年的財務狀況，可輕鬆透過CUBE App個人年度回顧功能，將帳戶資金的流向、刷卡次數與總額，以及累積的信用卡回饋、證券定期定額、基金投資等一次看清，甚至可以看到去年消費、帳戶、及投資狀況的比較，原本模糊的金流輪廓，也在這個過程中慢慢清晰。

不過，回顧只是起點，真正能守住荷包的關鍵，還是在日常的定期檢查。把不常用的帳戶整併、清掉早就被遺忘的幽靈訂閱，讓金流回到單純、好追蹤的狀態；當每一張小朋友的去向都說得清楚，花錢自然更安心，也更不容易失手。

No.6 減少不必要社交活動

有一種累，是來自那些「不好意思推掉的飯局」。戴著面具聊天，聊著自己也沒興趣的話題，最後還得一起分帳，一場下來，好幾天的生活費就默默被吃掉。也難怪越來越多人開始練習「人際關係斷捨離」，把時間和預算，從這些無效社交裡慢慢抽回來，有網友就笑說「做大夜班的好處，就是能避免很多無效社交」。

★ 這些大筆消費，真的讓你開心嗎？

回頭檢視自己的消費紀錄，其實能幫助你更冷靜地判斷，哪些支出真的值得。透過CUBE App的個人年度回顧，可以清楚看到一年中金額最高的幾筆消費落在哪裡；如果排行榜裡常出現餐廳聚餐、KTV 或購物帳單，也不妨順勢想一想，那些錢是花在誰身上，當下是真心開心，還只是因為不好意思拒絕。

No.7 盤點債務清單

面對債務確實需要勇氣，但往往也是重新奪回財務主導權的關鍵時刻。不論是學貸、信貸，還是分期卡債，都值得一次攤開來正面面對；很多人其實在這一步就會發現，原本想像中的怪獸，並沒有那麼可怕。建議先按利率高低排序，針對利息最貴的那筆優先處理。別再只繳最低應繳，那會讓你在利息泥淖中原地打轉。唯有清空負擔，才能體會「錢是自己的」那種自由感。

★ 債務很多怎麼辦？

一名網友分享，因理財觀念薄弱、又常衝動消費，累積多筆債務，薪水始終入不敷出，但不想再陷入每個月省吃儉用卻只在還錢的死胡同，他決定一次處理手邊的債務，因此上網詢問「身上有多筆債務怎麼處理比較好」，網友建議「找銀行做債務整合，拉長期限減少每月付款」、「先還高利息的債吧」、「還款是當務之急，也要找出自己衝動購物的誘因」。

No.8 建立緊急預備金

生活中總有意外會突然甩你一巴掌，比如突然被裁員、大病一場或家裡臨時出狀況；如果這時連一筆能撐住局面的現金都沒有，壓力只會瞬間爆表。

★ 緊急預備金存多少才夠？

不少網友建議以3至6個月的基本生活費估算，也有人分享「存了超過1年預備金，裡面包含房貸」、「只能躺床的話，1個月3萬可能不太夠」、「看消費習慣跟固定支出決定」。

這筆錢就像你的「逃生艙」，在混亂時給你選擇權，也讓你有底氣面對意外，不必被迫舉債度日。

No.9 把獎金、年終先存起來

等等！年終獎金入帳時，別急著把它「變成喜歡的樣子」，因為這筆錢並非不勞而獲，而是你過去一年拿汗水換來的回報；若沒有好好規劃，最後往往只會留下模糊的回憶與空虛的錢包。

馬年試著練習「先存再花」，哪怕只是存下一半，也是在為未來的自己保留選擇的彈性；建議將大筆資金直接轉入投資帳戶或高利活存，利用這種大額入帳的時機滾動複利，將辛苦一年的心血轉化為增值資產。當你確認該預留的保障已經到位，剩下的預算花起來反而更踏實，也更不容易後悔。

No.10 設定每月消費上限

優化財務並非為了束縛生活，而是為了讓你在花錢時更有掌控力。馬年不妨試著把每月可花的金額先訂出來，不論是飲食還是娛樂，心裡清楚這個月還剩多少，就不會每次刷卡都只能靠感覺、不小心超支。

如果擔心自己腦波弱，容易網購時手滑，可以試試經典的「信封存錢法」，或乾脆把帳戶用途分清楚，將投資、固定支出與日常生活費分帳管理；不論是實體信封，還是用App裡的數位子帳戶，這袋錢花完，就代表本月額度已滿；網友大讚「這樣費用真的比較不會失控」、「大推這個方法！我和先生用分帳戶後省下不少錢」。

另外，也有人會主動把信用卡消費額度設定在自己可承受的範圍內，避免一時爆刷超支，同時也能在發生盜刷時，把可能的損失控制在較小範圍內。

▼《KEYPO大數據關鍵引擎》透過輿情分析軟體，整理出「十大馬年優化財務願望清單」。（圖／網路溫度計提供）

分析說明

【本文由國泰世華銀行邀稿】，本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月6日至2026年1月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

