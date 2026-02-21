ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TOP 10

我們想讓你知道…《KEYPO大數據關鍵引擎》透過輿情分析軟體，整理出「十大馬年優化財務願望清單」，陪你在衝動與理性之間踩好煞車，把每一分努力，慢慢累積成未來更有底氣的生活。

▲（圖／記者周宸亘攝）

▲每到過年前，很多人都會冒出同一種不安感，明明很努力工作，錢卻好像一直留不住。（圖／記者周宸亘攝）

●文／網路溫度計

每到過年前，很多人都會冒出同一種不安感，明明很努力工作，錢卻好像一直留不住。但看著螢幕上轉不停的優惠廣告，腦袋裡那個想換手機、想飛出國的「消費小惡魔」又興奮叫囂，恨不得立刻把辛苦一年的獎金，通通變成喜歡的樣子。

《網路溫度計 DailyView》最新公布的《2026 網友最想要的十大新年願望》榜單，裡頭不少期待都繞著「錢」打轉。想花錢不是錯，但馬年要跑得久、跑得穩，關鍵還是先把辛苦賺來的錢照顧好。《KEYPO大數據關鍵引擎》透過輿情分析軟體，整理出「十大馬年優化財務願望清單」，陪你在衝動與理性之間踩好煞車，把每一分努力，慢慢累積成未來更有底氣的生活。

No.1 優化通勤成本

很多時候，前一晚熬夜、早上只想多瞇十分鐘，腦中就會浮現一句話：「計程車才兩三百，用錢換時間比較重要。」但這種看似無傷大雅的小選擇，長期累積下來，其實是一筆不小的開銷。仔細算一算，每個月花在計程車、共享機車上的錢，可能早就足以多買幾樣偶像周邊，甚至換成一趟短程旅行。

馬年想守住錢，得先回頭看看這些溢價通勤；通勤族可以試算TPASS或各類交通月票是否真的划算；開車族也不妨算一算，停車費、油錢與養車費是不是早已超出原本的心理預期。

No.2 減少衝動消費

不少網購平台的限時促銷，經常選在半夜12點開跑，正是看準許多人睡前意志力最薄弱的時刻，再用最後一件、限時特賣加上倒數計時的壓力，製造出「現在不買就沒了」的焦慮感，讓人很容易理智瞬間斷線。除了深夜，我們也常在壓力大、寂寞，甚至剛領薪水想大肆慶祝時，不自覺把購物當成情緒出口。

想搞清楚自己的消費黑洞，除了靠記憶力回想或翻帳本，現在也能透過銀行App來幫忙！像是使用國泰世華銀行CUBE App的個人年度回顧功能，就能快速掌握信用卡年度消費金額、最常花錢的類別，甚至連最常消費時間、和前一年消費比較都整理好；回頭一看，或許才發現自己特別容易在深夜出現衝動購物。

★ 衝動前先想一想

了解消費習慣後，新的一年可以練習在結帳前，思考是想要還是需要，或將商品丟進購物車「冷靜48小時」，說不定就能避開不少事後才後悔的花費。

No.3 養成儲蓄習慣

存不到錢有時不是意志力不夠，而是你把儲蓄當成了「月底剩菜」，等所有開銷吃完才想起來，最後自然什麼都沒留下。想跳出「有剩才存」的循環，不妨回頭看看數字變化，透過CUBE App個人年度回顧功能，就能直觀對照2024與2025年的儲蓄變化，透過繽紛的萬花筒視覺，整理一年來的金流與儲蓄變化。

當你從數據中看到自己存款最高與最低的時間點，或是發現存款總額比去年減少很多時，這種真實感就是最好的理財動力。

★ 想存錢卻怕把生活過成苦行僧？

其實不一定要一刀切地戒掉手搖或零食，更多人會依照631法則、532法則、333原則來分配薪水，或在發薪日利用自動轉帳把錢先藏起來。也可以採取目標導向的存錢方式，替每一筆存款設定明確去處，像是旅遊基金或進修計畫，當目標變得具體，存錢就不再只是忍耐，而是在提前預約一段更想要的生活。

▼其實不一定要一刀切地戒掉手搖或零食，更多人會依照631法則、532法則、333原則來分配薪水，或在發薪日利用自動轉帳把錢先藏起來。（圖／pakutaso）

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

No.4 定期做保險檢視

保險最怕的不是沒買，而是「買了就放著忘記」。有人保費年年準時繳，卻被問到「你保了什麼？」只能尷尬笑笑；也有人保單一疊，內容卻高度重複，錢花不少，保障卻沒跟著升級。更別說不少人現在拿在手上的，還是多年前長輩幫忙規劃的老保單，但醫療制度早就翻新好幾輪，當年的保障額度，恐怕已經追不上現在動輒自費的醫療開銷。

當你從職場新鮮人，一路走到成為家裡的主力輸出，人生角色升級了，保險這件事也不能再停在新手村。除了檢查保障是不是還撐得住現在的生活風險，也可以順便翻一翻那些儲蓄型保單，看看它們還適不適合現在的你，是該續留、調整，還是功成身退。

★ 自己就能查全部保單？

趁著馬年開春，建議把所有保單攤開來對齊人生現狀，現在也能透過台灣壽險公會推出的「保險存摺」，用一個帳號就把不同保險公司的保單一次查清楚，少了翻紙本的麻煩，更不容易漏看關鍵保障，網友分享「你可以看到所有的保單紀錄，超方便」。

No.5 定期做個人財務健檢

財務健檢不只是計算帳戶裡還剩多少錢，而是把視角拉高，重新看清金流怎麼流動。當帳戶、信用卡、投資與存款分散在不同角落，時間一久，很容易只記得花了多少，卻說不清楚錢究竟去了哪。

想回頭整理過去一年的財務狀況，可輕鬆透過CUBE App個人年度回顧功能，將帳戶資金的流向、刷卡次數與總額，以及累積的信用卡回饋、證券定期定額、基金投資等一次看清，甚至可以看到去年消費、帳戶、及投資狀況的比較，原本模糊的金流輪廓，也在這個過程中慢慢清晰。

不過，回顧只是起點，真正能守住荷包的關鍵，還是在日常的定期檢查。把不常用的帳戶整併、清掉早就被遺忘的幽靈訂閱，讓金流回到單純、好追蹤的狀態；當每一張小朋友的去向都說得清楚，花錢自然更安心，也更不容易失手。

No.6 減少不必要社交活動

有一種累，是來自那些「不好意思推掉的飯局」。戴著面具聊天，聊著自己也沒興趣的話題，最後還得一起分帳，一場下來，好幾天的生活費就默默被吃掉。也難怪越來越多人開始練習「人際關係斷捨離」，把時間和預算，從這些無效社交裡慢慢抽回來，有網友就笑說「做大夜班的好處，就是能避免很多無效社交」。

★ 這些大筆消費，真的讓你開心嗎？

回頭檢視自己的消費紀錄，其實能幫助你更冷靜地判斷，哪些支出真的值得。透過CUBE App的個人年度回顧，可以清楚看到一年中金額最高的幾筆消費落在哪裡；如果排行榜裡常出現餐廳聚餐、KTV 或購物帳單，也不妨順勢想一想，那些錢是花在誰身上，當下是真心開心，還只是因為不好意思拒絕。

No.7 盤點債務清單

面對債務確實需要勇氣，但往往也是重新奪回財務主導權的關鍵時刻。不論是學貸、信貸，還是分期卡債，都值得一次攤開來正面面對；很多人其實在這一步就會發現，原本想像中的怪獸，並沒有那麼可怕。建議先按利率高低排序，針對利息最貴的那筆優先處理。別再只繳最低應繳，那會讓你在利息泥淖中原地打轉。唯有清空負擔，才能體會「錢是自己的」那種自由感。

★ 債務很多怎麼辦？

一名網友分享，因理財觀念薄弱、又常衝動消費，累積多筆債務，薪水始終入不敷出，但不想再陷入每個月省吃儉用卻只在還錢的死胡同，他決定一次處理手邊的債務，因此上網詢問「身上有多筆債務怎麼處理比較好」，網友建議「找銀行做債務整合，拉長期限減少每月付款」、「先還高利息的債吧」、「還款是當務之急，也要找出自己衝動購物的誘因」。

No.8 建立緊急預備金

生活中總有意外會突然甩你一巴掌，比如突然被裁員、大病一場或家裡臨時出狀況；如果這時連一筆能撐住局面的現金都沒有，壓力只會瞬間爆表。

★ 緊急預備金存多少才夠？

不少網友建議以3至6個月的基本生活費估算，也有人分享「存了超過1年預備金，裡面包含房貸」、「只能躺床的話，1個月3萬可能不太夠」、「看消費習慣跟固定支出決定」。

這筆錢就像你的「逃生艙」，在混亂時給你選擇權，也讓你有底氣面對意外，不必被迫舉債度日。

No.9 把獎金、年終先存起來

等等！年終獎金入帳時，別急著把它「變成喜歡的樣子」，因為這筆錢並非不勞而獲，而是你過去一年拿汗水換來的回報；若沒有好好規劃，最後往往只會留下模糊的回憶與空虛的錢包。

馬年試著練習「先存再花」，哪怕只是存下一半，也是在為未來的自己保留選擇的彈性；建議將大筆資金直接轉入投資帳戶或高利活存，利用這種大額入帳的時機滾動複利，將辛苦一年的心血轉化為增值資產。當你確認該預留的保障已經到位，剩下的預算花起來反而更踏實，也更不容易後悔。

No.10 設定每月消費上限

優化財務並非為了束縛生活，而是為了讓你在花錢時更有掌控力。馬年不妨試著把每月可花的金額先訂出來，不論是飲食還是娛樂，心裡清楚這個月還剩多少，就不會每次刷卡都只能靠感覺、不小心超支。

如果擔心自己腦波弱，容易網購時手滑，可以試試經典的「信封存錢法」，或乾脆把帳戶用途分清楚，將投資、固定支出與日常生活費分帳管理；不論是實體信封，還是用App裡的數位子帳戶，這袋錢花完，就代表本月額度已滿；網友大讚「這樣費用真的比較不會失控」、「大推這個方法！我和先生用分帳戶後省下不少錢」。

另外，也有人會主動把信用卡消費額度設定在自己可承受的範圍內，避免一時爆刷超支，同時也能在發生盜刷時，把可能的損失控制在較小範圍內。

▼《KEYPO大數據關鍵引擎》透過輿情分析軟體，整理出「十大馬年優化財務願望清單」。（圖／網路溫度計提供）

▲▼《KEYPO大數據關鍵引擎》透過輿情分析軟體，整理出「十大馬年優化財務願望清單」。（圖／網路溫度計提供）

分析說明
【本文由國泰世華銀行邀稿】，本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月6日至2026年1月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「網路溫度計」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
網路溫度計專欄

網路溫度計專欄 網路溫度計

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，發表最具公信力的每日調查報導和口碑聲量排名，分析關鍵數據，提供企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業洞察。

網路溫度計最新文章

more

迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TO..

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公..

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..

過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是..

大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家..

關鍵字: 網路溫度計 雲論 馬年 過年 存錢 理財

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？
迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TO..
新削減戰略武器條約的失效　東亞的核競賽
機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..
AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

推薦閱讀

最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TO..

新削減戰略武器條約的失效　東亞的核競賽

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的..

AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

《後宮甄嬛傳》之44／槿汐姑姑真正效忠的「太妃」

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

相關文章

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」　破5萬人點頭！內行：過年超熱門

長輩家的標配！一名網友笑問，「是不是幾乎每個阿嬤家都會有這個櫃子？」畫面中是一款鋁框塑膠門片的收納櫃，上方還擺著電鍋、不鏽鋼鍋具與保溫瓶，整..

15小時前

過年真實寫照「1狀況超尷尬」　年輕人秒懂：完全沒話題

過年真實寫照「1狀況超尷尬」　年輕人秒懂：完全沒話題

金馬年紅包放大術！專家：股債ETF雙引擎　抗震兼享高收益

金馬年紅包放大術！專家：股債ETF雙引擎　抗震兼享高收益

第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

第一次回家過年！小三花「收服舅舅」　躺懷裡睡著擄獲他的心

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

最高法院拆了IEEPA　台美關..

最高法院拆了IEEPA　台美關..

迎接2026馬年財神到！　網友..

新削減戰略武器條約的失效　東亞..

機器人武術登場　從《武BOT》..

真誠是資產「但專業是保險」　從..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面