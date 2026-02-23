自由貿易已死！　川普祭經濟安全鎖鏈勒緊全球

▲時序進入2026年，川普（Donald Trump）重返白宮已屆滿週年，全球貿易版圖正經歷一場由美國主導的劇烈地殼變動。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

時序進入2026年，川普（Donald Trump）重返白宮已屆滿週年，全球貿易版圖正經歷一場由美國主導的劇烈地殼變動。川普政府近期發布的新版「國家安全戰略」（NSS），不僅是政策宣示，更是一份針對過去數十年全球化與自由貿易路線的判決書。回顧過去一年，川普政府直指過去的戰略是對全球主義與自由貿易進行了「極度錯誤且具破壞性的賭注」，導致美國中產階級與產業基盤空洞化，危及國家經濟與軍事優勢的根基。

在此背景下，美國貿易代表（USTR）代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）等人多次強調改革以世界貿易組織（WTO）為核心的現行體制之必要性，認為該組織已無力應對非市場經濟帶來的挑戰。這顯示美國已確立一個以「經濟安全」為核心的新國際貿易體系，將經貿政策與國家生存緊密掛鉤，徹底翻轉了過去半個世紀的遊戲規則。

國家安全保障的堅實基石

在新的國家安全戰略中，經濟安全被明確定位為國家安全的基石。川普政府列出了六大具體領域，勾勒出美國未來戰略的骨幹。首要之務便是「均衡貿易」，這直接回應了川普長期以來對貿易逆差的批判。美國將致力於削減赤字、對抗出口障礙，並優先考慮本國勞工與產業利益，尋求締結公平且互惠的通商協定。

其次是「確保關鍵供應鏈與資源取得」。戰略文件顯示，美國必須獨立且確實地掌握國防與經濟所需的核心物資，不能依賴外部勢力。這意味著美國將在對抗掠奪性經濟慣行（Predatory Economic Practices）的同時，擴大取得關鍵礦物的機會。

在「再工業化」方面，政府強調工業生產回歸美國本土的重要性。透過戰略性關稅的運用與對新技術的投資，美國意圖在塑造未來的關鍵與新興技術領域重掌主導權。這不僅是為了提升勞工生活水準，更是為了建立一個在關鍵產品與零件上不依賴敵對勢力的國家基盤。

此外，能源優勢的恢復也被視為重中之重。川普政府明確拒絕「氣候變遷」與「淨零排放」的意識形態，轉而擁抱石油、天然氣、煤炭及核能，認為廉價且豐富的能源是創造高薪就業與促進再工業化的關鍵。

雙邊協議與馬來西亞模式

為了落實上述戰略，川普政府在第二任期展現了高度的執行力，其中最具代表性的便是將經濟安全條款直接寫入雙邊通商協定中。2025年4月，川普宣布對全球所有品目原則上課徵對等關稅（Reciprocal Tariffs）後，便以此為籌碼與各國展開個別談判。與馬來西亞達成的通商合意，便被華盛頓的專家視為觀察川普政府對外要求的指標性案例。

這些新一代的協議中，經濟安全條款的內容高度雷同且具強制力。例如，當美國因安全理由對特定國家實施進口限制時，馬來西亞必須採取具同等限制效果的措施。在出口管制方面，協議要求夥伴國必須配合美國獨自導入的「單邊措施」，並透過現有的多邊體制規範敏感技術與物品的交易。更甚者，美國要求夥伴國建立類似「美國外國投資委員會」（CFIUS）的審查機制，以過濾存在國安風險的外國投資。

值得注意的是，這些協議包含強烈的排他性條款。例如，馬來西亞承諾除非沒有替代供應來源，否則不從特定國家購買反應爐或濃縮鈾。同時，協議中還設有類似「毒丸條款」的機制：若馬來西亞與損害美國本質利益的國家簽署新的自由貿易協定，美國有權終止協定並恢復課徵相互關稅。

相對地，若夥伴國展現出充分的合作誠意，美國則承諾在出口管制與投資判斷上給予優遇，這正是「胡蘿蔔與大棒」策略的具體展現。

出口管制的新路徑與交易藝術

出口管制是經濟安全的重要工具，但川普政府的操作手法與前任拜登政府有顯著不同。拜登政府傾向於全面強化規則，而川普政府則更傾向於「交易」與「精準打擊」。儘管川普政府同樣強調必須防止美國尖端技術流向敵對國家，但在具體執行上，他們反對過度廣泛的監管，主張管制應「簡素、嚴格且有效」。

觀察川普政府過去一年的出口管理規則（EAR）變遷，可以看出其政策更聚焦於個別企業的特定產品或技術，而非全面性的封殺。這種策略保留了談判的彈性空間，也就是川普著名的「交易藝術」。

一個鮮明的例子是，川普依據《1962年通商擴大法》第232條，對包含輝達（Nvidia）製造的「H200」等特定尖端半導體課徵25%的追加關稅，但作為交換條件，卻放寬了將這些半導體出口至中國大陸時的相關規則。這顯示在川普眼中，經濟安全並非鐵板一塊的意識形態，而是可以透過關稅收益與市場准入進行交換的戰略資產。此外，對於被列入實體清單（Entity List）的對象，川普政府的打擊力道依然強勁，要求盟友必須限制與這些實體進行交易，確保封鎖網的完整性。

結語

美國正透過將經濟安全置於核心地位，重新編寫全球貿易的作業系統。從國家安全戰略的宏觀指導，到雙邊協議中鉅細靡遺的條款，再到靈活多變的出口管制手段，川普政府展示了一套邏輯嚴密的行動方案。這套新體系不再迷信多邊主義的共識決，而是建立在「美國優先」的實力原則之上。

對於世界各國而言，這意味著必須在經濟利益與安全結盟之間做出更明確的選擇。未來的國際貿易，將不再僅是比較優勢的競爭，更是供應鏈韌性與地緣政治忠誠度的考驗。

