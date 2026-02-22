高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

▲國防部在「2025年台北國際航太暨國防工業展」上首次展現強弓一型飛彈。（圖／記者呂佳賢攝）

全球高超音速武器競賽正式進入實戰部署階段，中國已將多款高超音速飛彈納入作戰序列，台海安全環境因此出現結構性變化。高超音速飛彈飛行速度超過5馬赫，並具備變軌能力，防禦端可用反應時間大幅壓縮，傳統以單一系統攔截的模式已難以因應。對台灣而言，這類武器不只是軍事技術問題，更直接衝擊本島關鍵設施防護與整體嚇阻可信度。

天弓四型代表台灣反高超音速防禦邁入新階段 但真正關鍵在於體系是否被完整維持



台灣近年國防思維逐步轉向多層次反高超音速防禦架構，核心概念在於透過不同高度、不同反應時間的系統交互支援，形成連續且具韌性的防護網絡。

本土研發的天弓四型強弓系統被定位為高端防禦核心，負責處理高空與近太空層級的威脅，並與既有系統構成完整體系，而非單點防禦。

中山科學研究院主導的強弓專案在2025年完成關鍵作戰測評並進入量產階段，天弓四型被定位為戰區高空反彈道防禦系統，主要任務為攔截高超音速滑翔載具與彈道飛彈末段威脅。攔截高度可達70公里以上，強化型甚至逼近100公里，使防禦行動得以在大氣層外緣提前展開，彌補既有防空系統在高度與反應時間上的限制。飛彈採用雙節固態火箭推進與向量控制設計，能因應高速變軌目標，導引系統結合主動相位陣列雷達與氮化鎵元件，提升抗干擾與追蹤能力。

2025年9月天弓四型首度對外公開，國防部同步證實相關型號測試進度，軍方規劃自2026年起進行部署並逐步形成戰力規模。這套系統被視為台灣防禦高超音速威脅的第一道屏障，也是整體防空架構中最外層的一環。台灣目前規劃的防空體系並非單一層級，而是透過不同系統分工，形成層級互補的設計。

在整體架構中，高端層由天弓四型負責，處理50公里以上的高空與近太空威脅。高空層則由天弓三型與愛國者3型飛彈負責，攔截中程彈道與巡航飛彈。中低空層結合海劍羚與肩射刺針飛彈，防禦低空與亞音速目標。點防禦層則以機動系統守護關鍵設施，確保即使前段攔截出現漏網目標，仍保有最後防護能力。這種設計的核心精神在於分散部署與冗餘配置，避免單一系統失效導致整體防禦瓦解。

防空體系若被切割，問題並不只出現在被刪減的那一層，而是會對整體反應鏈造成連鎖影響。少了高端攔截，後段系統將承受過量壓力，攔截成功率隨之下降。少了中低空補位，高價值目標暴露風險大幅上升。這正是多層防禦存在的根本理由，而非單純堆疊武器數量。

國防單位同步強化早期預警與整合能力，透過長程雷達、衛星情報與盟友共享機制，延長探測與決策時間，讓多層系統能夠真正發揮效果。台灣也持續投入高能量雷射、電磁脈衝等新型反制技術研究，作為未來補充選項，同時結合雄風系列飛彈等不對稱戰力，降低防禦端長期承受的成本壓力。

天弓四型代表台灣反高超音速防禦邁入新階段，但真正的關鍵在於整體體系是否被完整維持。中國具備數量優勢與持續演進的技術能力，台灣無法以量取勝，只能以系統整合、反應速度與防禦韌性拉開差距。2026年前後將是重要驗證期，防空體系能否保持完整，將直接影響台灣在高超音速時代的嚇阻可信度。防禦不再只是單次攔截的成敗，而是整體系統能否持續運作並快速恢復的競賽。

▼防空體系若被切割，問題並不只出現在被刪減的那一層，而是會對整體反應鏈造成連鎖影響。（圖／記者李毓康攝）

