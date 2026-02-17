投資換關稅的幕後密碼

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（圖／行政院提供）

●吳嘉隆／總體經濟學家

2026年一開年就傳來台美貿易談判的好消息，1月15日美國商務部正式宣布與台灣達成協議，主要內容是以台積電擴大在美國的投資，由已經承諾要蓋的6座晶片製造廠，擴大為11或12座廠，交換美國把對台灣的對等關稅由20%降到15%，而且不疊加，也就是比照日本、韓國與歐盟的待遇。毫無疑問，美國與台灣達成的交易，幕後有大量的經濟學與地緣政治學，值得深度挖掘。

台灣談判策略 從一開始就肯定用科技業對美投資交換傳統產業對等關稅下降

從國家戰略高度來看，川普利用關稅原本就不是單純當作經濟工具，而是有國家安全上的考慮，想要促成外國製造業前來美國投資，有助於推動美國再工業化，尤其是戰略物資產業。

說到戰略物資，第一次世界大戰的時候主要是鋼鐵，第二次世界大戰的時候是石油，到了現在則是晶片、藥品、稀土與衛星通訊。

在全球化時代，各國依據比較優勢來展開國際分工，於是製造業的生產基地可以移到國外，之後再進口。但是一旦爆發戰爭，美國對「境外製造」的高度依賴會成為國安問題，例如第三次世界大戰若真的爆發，再從台灣進口晶片，恐怕會來不及。所以，美國高度期待半導體產業能在美國本土落地生根，於是有求於台灣。

在台灣這邊，台積電因為已經在美國設廠，所以有關稅豁免。基本上，台灣對美國的出口，大約75%是資通訊產品，有關稅豁免；另外25%的傳統產業，才要面對對等關稅的20%。由於傳統產業（例如工具機、金屬加工、重電、化學材料等）有大量的就業機會，所以，台灣的談判策略從一開始就肯定是要用科技業的對美投資交換傳統產業的對等關稅下降，以便能跟競爭對手站在同一起跑點。

這個投資換關稅的重擔，當然就落在台積電身上。2020年，台積電決定去美國設廠的時候，美國的期待據說是希望有6座晶片製造廠，但是台積電評估後只承諾蓋3個廠。2025年3月，在關稅壓力下，台積電董事長魏哲家在白宮的記者會上宣布擴大投資，額度是1,000億美元，包括3座晶片製造廠、2座先進封裝測試廠，以及1座研發中心，等於是把原先沒有承諾的3座晶片製造廠補上來。

後來，川普提到台積電的擴大投資額度，是2,000億美元，而不是魏董提到的1,000億美元。要知道，川普講話雖然被媒體形容為狂人狂語，但是他其實都很清醒，邏輯也很清晰，所以我大膽猜測他不是故意講錯，而是美國的胃口變大了，希望台積電產能乾脆翻倍，變成12座廠，或者至少在10座廠以上。1月13日《紐約時報》曾提前透露，台積電將要額外增加5座廠，那就是11座廠。

針對美國的期待，台灣談判代表提出了「台灣模式」，確實是高招。簡單講，台灣要把新竹科學園區的聚落經濟學也帶到美國，在美國打造「美國版的竹科」。竹科把產業的上游與下游聚在一起，創造出垂直整合的綜效（Synergy)，一方面會有密切互動，二方面也會互相比較執行的績效。要把這樣的競爭優勢與文化也複製到美國，那麼台積電供應鏈也要跟過去，以便就近服務台積電。

台灣想在亞利桑那州複製竹科，這樣的提議正是美國想要的，川普政府會非常開心，感覺到台灣這邊很有誠意，所以也對台灣有善意的回饋，而不是只把對等關稅降下來而已。

協議中談到的投資其實是雙向的，台灣這邊大都在關心台灣要付出什麼代價，要對美國做多少投資，可是貓膩就藏在美國對台灣的投資。美國同意投資台灣，對象包括半導體、人工智慧、國防產業及生物醫療等領域。也許這當中會包括軍事工業上的合作，例如某些武器系統可能悄悄技術移轉給台灣自己來製造；或是美國在一些新興技術領域來找台灣的供應鏈展開上下游合作，以加快量產速度。這意味著美國與台灣在技術創新上，從產業到軍事領域都會有更緊密的連結。

當美國與台灣在產業的研發與製造上有更深度連結時，我們還可以注意到這一次的簽約地點，是在美國聯邦政府機構的商務部，而不是在AIT總部，表示美國把台灣當作主權國家來對待，而且協議內容顯示出對等、互利與尊嚴，並不是單方面在施壓台灣。這算是這次協議的弦外之音。商務部長盧特尼克在電視專訪上透露，川普會保護台灣，滿足台灣在安全上的需求，所以這個協議不只是投資換關稅，還有換安全，以及主權國家待遇。

這一點可以有更多觀察，那就是1月以來，地緣政治事件不斷，特別是委內瑞拉與伊朗，還有格陵蘭島，而這些事件最後都會間接影響到台灣的安全。

台美關稅談判敲定 開啟台積電與台股大盤指數的長期上升趨勢

我們可以觀察金融市場的反應。當別的地方有事的時候，我們可以理解為地緣政治風險上升，於是市場避險情緒上升，有助於推高黃金的行情；同時，台灣反而沒事，意思是台灣所面對的地緣政治風險反而有所緩和，這會表現在台股大盤的走高。正好呈現這一點，就是黃金的行情與台股大盤指數果然出現統計上的高度正相關。

講到台股大盤，自然也跟台積電動向有密切關係。這裡先來拆解一些迷失，就是對台積電去美國投資的擔憂。

首先，台積電去美國投資，根本不會掏空台灣，因為台積電在台灣還有許多生產線要蓋，例如在嘉義要蓋6個廠。到時候，台灣中南部的工業用地很可能會被一掃而空，然後會有供水、供電的壓力，還有人才的需求，也就是說，並不是原本該在台灣投資的跑去了美國，而是台灣的投資照常推動，還拿出額外的力氣在海外建立產能，所以，這不是掏空台灣，而是擴張台灣。

再來，台積電的技術會不會被美國拿走。這一點也不用擔心，因為韓國三星，美國英特爾，還有日本、中國的半導體企業早就想偷走台積電的技術，他們收買間諜，竊取技術資料，或者挖角研發人員與研發主管，甚至整個研發團隊，但是都沒有成功，台積電目前在市場上還沒有看到新的對手出現。既然早就有許多國外企業在打台積電技術的主意，可見台積電的技術優勢確實經得起考驗，難以複製，也難以移轉。

最後，有人擔心如果美國本土有晶片產能，讓美國保護台灣的動機就會下降很多，神山就不能那麼護國了。這樣的擔憂也是不成立的，因為在台灣開始發展半導體產業的1980年代之前，美國早就軍事協防台灣。

台灣的原始價值在於地緣政治要衝，美國保護台灣，也是在保護日本與韓國。半導體產業算是錦上添花，就算台灣沒有半導體產業，美國也必須考慮日本的國家安全。

現在，隨著台美的關稅談判達成協議，關稅的不確定性消退了，有助於台股大盤走高，站上31,000點。另外，還有其他因素也有助於推動台股大盤。如果關稅從20%降到15%，新台幣匯率升值卻超過5%，那麼關稅降低的好處就會被匯率升值抵銷掉，因此在談關稅的時候，也必須考慮匯率走勢。

美元指數從110附近拉回到97附近，最近又看到反彈到99以上，可以讓我們提出一個假說，就是美元指數的下跌基本完成，盤整之後在今年反彈走高的可能性是存在的，這會讓非美貨幣，從歐元、日圓到新台幣，都有機會對美元走貶，這一來對台灣科技業是有利的，因為他們的出口可能會看到匯兌利益。就這一點來講，有助於台股大盤走高。

除了關稅不確定性的消退，以及可能的貶值之外，台股大盤當然還會受到地緣政治風險緩和的影響而走高。這三股力量合起來，估計會幫助台股大盤持續往上走。

總之，台美關稅談判敲定，開啟了台積電與台股大盤指數的長期上升趨勢。同時，美國與台灣之間的實質關係越來越深化，透過在貿易、技術、產業與國家安全上的深度綁定，展現戰略合作夥伴的高度。

