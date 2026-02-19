ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

我們想讓你知道…AI來勢洶洶，動搖了網際網路以「流量＋廣告」為核心的商業模式，若無法建立利益分配機制，恐將兩敗俱傷。

▲t。（圖／記者吳立言攝）

▲AI正在改變人們瀏覽網頁的方式。結果就是，從新聞媒體、線上論壇到像Wikipedia這樣的參考網站，流量都出現了驚人的下滑。（圖／記者吳立言攝）

●丁學文／金庫資本管理合夥人、美國康乃爾大學財務金融碩士

科技巨頭亞馬遜（Amazon）在2025年底決定提告人工智慧新創Perplexity，表面上這是兩家公司之間的商業衝突，但幕後卻攸關網路世界生死存亡，甚至是AI未來發展的深層意涵。為什麼？答案很簡單，Perplexity的AI代理瀏覽器，正在敲響亞馬遜發展人工智慧的警鐘，因為亞馬遜知道，假如使用者不再親自瀏覽網站，亞馬遜很快就會損失慘重，所以才想透過訴訟阻止Perplexity。

人們最想問的是　人工智慧會不會一口氣扼殺網路？

試想，如果新一批AI瀏覽器紛紛向使用者承諾未來「再也不用親手、親自逛網站」時，背後隱藏的大前提是，網路上必須先有「仍在活躍」的網站，AI才有機會像過去一樣自由爬取資料。

反過來說，如果未來的網路都是由AI代理進行中介，沒有「真正的人類」活躍於網路世界，那網路上還有什麼「有價值的東西」供AI獲取訓練素材持續進步？長此以往，當大量的內容都是透過AI生成，AI模型重複拿來訓練的又是不再增加的舊內容，這樣的負面循環必將導致模型日益退步。

事實勝於雄辯，習慣用Google搜尋的人一定發現了，從去年開始，當你輸入關鍵字進行搜尋時，Google會自動利用AI Overview提供搜尋提示，重要的是，當敲下搜尋鍵的一剎那，思考中的提示開始跳動，非常形象化，而且引人入勝。

但在AI Overview功能剛推出時，外界就質疑這個功能會影響Google搜尋引擎的網站流量，不幸的是，2025年9月中，市場曝光了Google提交給美國法院的一份文件中，承認「開放網路正在快速衰退」，並暗指法院介入廣告業務架構，將非常可能進一步加速此現象。

這個說法明顯和Google之前的否認態度大相逕庭，因此引發了網際網路產業的千層雪，人們最想問的是：人工智慧會不會一口氣扼殺網路？這些企業到底在擔心什麼？

事實上，這個趨勢的早期跡象已經浮現：AI正在改變人們瀏覽網頁的方式。用戶開始轉向Chatbot（聊天機器人）提問，而不再是透過搜尋引擎尋找關鍵字，Chatbot會直接給出答案，而不再需要自己從一堆超連結中點進去尋找解答。其結果就是，從新聞媒體、線上論壇到像Wikipedia這樣的參考網站，流量都出現了驚人的下滑。

上述變化表明，初出茅廬的AI正在改變人們的瀏覽習慣，也改變了網際網路產業的核心經濟基礎。長期以來，網際網路公司透過線上廣告來實現變現，但現在，流量下降讓一切走向枯竭。內容創作者急著尋找新的方式，甚至要求AI企業必須為其使用的內容付費，但這樣的作法正確嗎？

平心而論，商業世界從來都是殘酷至極，在網際網路黃金時代，Web2.0商業思維主導了大多數成功的商業模式。最具代表性的莫過於「流量為王」的概念，是許多企業在這個時代崛起的核心策略，也因為得益於基礎設施，特別是頻寬和存儲成本大幅下降，獲取和維護用戶群體變得越來越便宜，流量成為最重要的一個價值來源，廣告變現則成為最普遍的獲利方式，但隨著AI技術的爆發，尤其是大規模語言模型（LLM）如ChatGPT普及，這一傳統的商業思維正在面臨前所未有的挑戰，也進一步顯現出非常明顯的局限性，甚至讓人擔心會隨時被更新的商業模式所取代。

放眼所及，Chatbot一下子就累積了8億多的用戶；ChatGPT已經是iPhone應用商店裡下載量最高的應用程式App；甚至有傳言，OpenAI很快就會推出自己的瀏覽器。Google當然也不甘示弱，開始在自己的搜索引擎添加各種AI功能。所謂的「Overviews」只是第一步，去年5月，Google還推出了「AI模式」，這是一個類似於Chatbot的AI搜尋引擎版本，Google甚至承諾要利用AI讓Google替你Google。

現實狀況是，各類網頁在過去半年的搜尋流量普遍下降了15%，受傷最重的諸如科學和教育相關網站，平均流量下降了15%，健康醫療網站最慘，一口氣失去了31%的網頁流量。

網站經營者一定知道，造訪次數流失意味的是收入損失。為了自我保護，有些內容製造商透過法律手段與AI企業展開授權談判：News Corp旗下的《華爾街日報》和《紐約郵報》就順利的和OpenAI達成協議；《紐約時報》也與亞馬遜簽署了多年的內容授權協議，用於訓練AI模型。不僅如此，政府和法院傾向支持AI發展。加州最近兩起版權案件最後都由Meta和Anthropic勝訴，原因在於它們辯稱利用這些內容訓練模型皆屬「Fair Use」（合理使用）。

無論如何，網際網路產業已經面臨了劇變，首當其衝的就是媒體以及內容製造商，大家心知肚明，網際網路的未來肯定不在流量，許多媒體平台開始利用電子報、應用程式App來直接接觸讀者，或將優質內容改為訂閱制或是舉辦現場活動來深化社群連結。

何以如此？以台灣來看最清楚。台灣媒體長期依賴的是Google或Facebook的流量分發，當人工智慧取代點擊後，這些媒體遭受的衝擊當然最大，一些指標性媒體不但深化訂閱制，還試圖建立和讀者直接接觸的關係，甚至有部份媒體轉向發展Podcast或影音內容，因為AI目前還沒有辦法摘要或轉載這類非文字內容。

一言以蔽之，網路從橫空出世，到歷經行動網路、社交媒體或應用軟體App，始終屹立不搖，但這次遇見的AI絕非善類，非常可能會從根本上顛覆傳統網路平台的運作邏輯，讓舊有的規範難以適用，甚至直接挑戰內容價值與報酬的核心問題。

這是一場火星撞地球　AI追擊網際網路的商業獲利大戰

不過，並非所有人都認為網際網路正在衰落。也有人認為網際網路正處在一個「令人難以置信的擴張時刻」。隨著人工智慧讓內容創作變得更加容易，網路相關產業數量正在增加，以數據來看，過去兩年網路產業增長了45%，另外，AI搜尋允許人們以全然不同的方式提問，例如拍下相關照片，或是直接詢問哪裡有好的餐廳、好的旅遊景點，這其實可以增加某些網頁的瀏覽量，一個問答就可以讓AI一口氣掃描數百個頁面來回答。

但不容忽視，種種跡象預示，AI的鋪天蓋地如果無法控制，或是新時代的利益分配機制久久不能現身，不只是網路產業可能被扼殺，AI也將傷敵一千，自損八百，根本沒有人會是贏家。

AI也許並不是促成人們減少網站瀏覽的唯一原因，現在的人們越來越沒有耐心，越來越追求快速、簡便的內容呈現方式，社交媒體、短影音和Podcast的出現都肇因於此。

這個世界，每一世代都會有人杞人憂天的擔心，擔心現存的產業不幸消亡，事實上，發展瓶頸或是其他科技的出現都可能讓它遭遇亂流，但產業轉型本來就是企業發展的宿命。

AI和互聯網的碰撞確實已經轟轟烈烈，如果網際網路企業不能與時俱進，無法找到正確的轉型、升級的方式，或是妄想以目前的型態繼續存在，確實很可能被AI撞得東倒西歪，而AI與網際網路的碰撞結果，仍然取決於新的付費方式如何誕生，及以何種方式出現。

這是一場火星撞地球，AI追擊網際網路的商業獲利大戰：AI初生之犢不畏虎，網際網路老態龍鍾不改不行，AI會不會毀了網路產業猶未可知，但網際網路獨享的一畝田確實已經兵臨城下。

最好情況是，AI有效融合了網路，催生新時代的獲利模式；最壞情況是，AI扼殺了網路產業，成為新的科技霸權，決定人們怎麼獲得以及獲得什麼樣的資訊，進而建構出另外一個認知霸權，但我們該捫心自問：是否準備好迎接那樣的世界、承擔那樣的後果？

▼這是一場火星撞地球，AI追擊網際網路的商業獲利大戰：AI初生之犢不畏虎，網際網路老態龍鍾不改不行，AI會不會毀了網路產業猶未可知，但網際網路獨享的一畝田確實已經兵臨城下。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「台灣銀行家」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 丁學文 雲論 台灣銀行家 AI 人工智慧 流量 媒體

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
AI替你逛網頁　誰來為內容買單？
2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公..
川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..
投資換關稅的幕後密碼
國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

推薦閱讀

AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的..

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

「疑鄭」氛圍在藍營逐漸蔓延　與當初有戰力的期望「有..

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

王志鵬／台灣未來有反制航母戰鬥群的能力嗎？

相關文章

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

近幾周股市已迅速「懲罰」被視為人工智慧（AI）浪潮下輸家的軟體公司，但瑞銀（UBS）分析師米什（MatthewMish）警告，下一個浮現顛覆..

8小時前

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

跨界轉職！保三正妹大隊長任資策會總監　率隊搶下3000萬標案

跨界轉職！保三正妹大隊長任資策會總監　率隊搶下3000萬標案

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

AI替你逛網頁　誰來為內容買單..

AI替你逛網頁　誰來為內容買單..

真誠是資產「但專業是保險」　從..

2026全台十大特色公園出爐　..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

川普把對台軍售端上談判桌？　台..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面