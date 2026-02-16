過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是第一名

▲長輩的團圓飯話題，常常造成靈魂拷問，讓年輕人「壓力山大」。（AI協作圖／記者吳育玟製作，經編輯審核）

過年原本是團圓與放鬆的節日，但餐桌上的某些話題，卻年年成為討論焦點。除夕圍爐氣氛正好，才剛夾完一塊肉，長輩話鋒一轉提問「啊你什麼時候結婚？」食物還沒吞下去，另一位又接著問「現在薪水多少？有沒有存錢？」這些問題看似日常寒暄，卻在社群平台累積大量討論與共鳴。

《網路溫度計DailyView》蒐集過年期間常見的親戚長輩問句，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/2/10～2026/2/9）的網路討論聲量。從聲量分布可以發現，長輩、親戚的提問，多半圍繞結婚、生育與收入等「人生進度」議題，也因此更容易讓對話從閒聊變成壓力。究竟哪一句拿下聲量冠軍？接下來揭曉十大靈魂拷問，會讓人覺得超煩、很躁，這些地雷真的看過，就別再問！

NO.10 這次考幾分？



學生族群幾乎年年中槍。成績原本只是校內評量，到了過年卻被帶上餐桌，成為家族共同話題。在不少家庭觀念裡，分數象徵努力是否被看見，因此團圓時刻也常被當作檢視成果的時機。不少網友自嘲：「紅包會不會跟分數連動？」、「過年像成績檢討會」，討論多集中在被公開評量的壓力。

這樣的壓力並非只存在於春節情境。教育非營利組織DFC台灣在2025年公布的《2025孩童未來關鍵能力調查》，針對國小至國中階段學生、家長與教師進行問卷統計，從「學習挑戰」與「未來能力」等面向了解親師生的真實感受。

調查中，42.1％的孩童與41.8％的家長都提到「壓力大但缺乏出口」，仍有25.6％的孩子坦言受到成績導向影響。當日常學習環境已經圍繞分數運轉，過年那句「這次考幾分？」自然更容易被放大。



NO.9 畢業了嗎？找工作了嗎？



這句話常鎖定大學生與研究生，尤其延畢或正在找工作的人，更容易被反覆追問。有網友直言，「過年最討厭親戚說或問的一句話就是什麼時候畢業，問很多很煩。」短短一句話，常常只是開場，後面還會接著更多細節。

聲量觀察也顯示，相關討論多半圍繞職涯的不確定感。從學生走到職場，本來就是一段銜接期，有人順利接上，有人需要多一點時間。當長輩問相關問題時，表面是在問進度，實際上關心的是「你的未來安全嗎？」

NO.8 有在存錢嗎？



理財議題長年來討論熱度居高不下，在高房價與高物價背景下，「有在存錢嗎？」這句話變得格外敏感。對不少人來說，這往往只是開場，後面還會接著問「最近有沒有打算買房？房子看了嗎？有沒有投資？」

以雙北為例，市中心新案每坪動輒百萬元以上，部分精華地段甚至上看150萬元左右；即便外圍區域與其他都會區，單坪價格也普遍落在數十萬元到近百萬元之間。在這樣的價格環境下，生活成本隨通膨上升，對仍在累積資產的年輕人而言，光是房租與基本開銷就已佔去大半收入。

不少網友直言，「有在存，但存的是焦慮」、「聊到錢就讓人神經繃緊」，當飯桌上的話題從存款延伸到買房、股票與ETF，理財不再只是個人規劃，而成了被公開討論的現實條件。



NO.7 今年多大了？

「今年幾歲了？」小時候被問，其實還好，多半只是親戚記不住年紀。長大之後，這句話卻變得有些不同。因為年齡往往只是開場，接下來會無數個的新問題。

不少網友笑說，「年紀每年都要被公開朗讀一次。」對一年只見一次的親戚來說，這是最安全的話題；但對當事人而言，卻常是接下來一連串私人提問的前奏，有種「明明只是問年紀，卻不會只停在年紀」的微妙感受。

NO.6 一個月薪水多少？年終幾個月？

薪資議題始終具有高敏感度。雖未進入前三名，但相關討論集中，留言多半圍繞「收入被比較」與「被評價的感覺」。在過年這種家族成員齊聚的場合，數字往往比平時更容易被放大。

有網友吐槽，「為什麼過年一定要公布財報？」也有人直言，「講少被看不起，講多被說炫耀。」這種進退兩難的處境，在年終發放前後特別明顯。

「每次一坐下來還沒吃兩口，就開始被問加薪了沒、年終多少」、「明明一年努力工作已經很累，還要被拿去跟親戚的小孩比較，只想好好吃飯聊天放鬆一下」。當堂兄弟姊妹、表親同場出現，收入很容易被放進無形的對照框架裡。於是，薪水不只是個人數字，而成了飯桌上難以輕描淡寫的話題。

NO.5 怎麼都不叫人？

這句話通常發生在剛進門的那一刻。鞋子還沒脫好、包包還在肩上，就聽到一句「怎麼都不叫人？」還沒來得及開口，就先被提醒。有網友笑說：「還在換鞋就被點名。」也有人提到，一時想不起稱謂，立刻被補上一句「這樣很沒禮貌」，氣氛瞬間變得有點尷尬。

也有人半開玩笑地說，連人都還沒看清楚是誰，就已經被要求打招呼。對一年只見一次的親戚來說，稱謂像臨時抽考。

NO.4 那個誰誰誰發展很好，你呢？

看似隨口提起近況，實際上卻把人放進了對照框架裡。相關討論多圍繞被拿來橫向比較的壓力，不少留言指出，「過年像頒獎典禮」、「親戚都在做排名。」對許多人來說，比較並不只發生在春節，而是從小到大的日常。考試分數、升學學校、第一份工作，甚至婚姻與收入，總會有人被拿來當衡量標準。

而這種比較也不只停在個人身上。已有孩子的家長，同樣可能被問：「小孩成績怎麼樣？」「有沒有上才藝班？」從自己被比較，到下一代被拿出來對照，壓力在不同角色之間轉換。也有網友提到，其實不少長輩年輕時也曾被這樣比較過。於是，這種問句像是延續下來的習慣，不是刻意傷人，卻總讓人不自覺開始衡量自己是否夠不夠優秀。

NO.3 什麼時候結婚？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察到，過年期間常見的親戚長輩問句中，近一年「催婚」相關話題累積3,723筆討論。單身族群只能回應「先有對象再說」；即便已有穩定交往對象，也未必比較輕鬆，接下來常被追問「什麼時候結婚？」「打算辦在哪裡？」「雙方家長見過了嗎？」

有人笑稱，過年像是在核對人生清單，工作穩了，感情狀況確認了，那是不是該輪到結婚。對不少人而言，這題並不陌生，難的是每次都要給出一個說法。最難回答的不是想不想結，而是給不出確定時間。

NO.2 為什麼不聽長輩的話？我是為你好

這類語句常出現在做決定的時候，例如換工作、選科系、是否創業、要不要出國發展，甚至是感情選擇。當晚輩表達不同想法時，對話很快就會被拉回一句「為什麼不聽長輩的話？」不少網友直言，「打著關心的名義，其實是否定」、「根本沒有在聽我說，只是在告訴我該怎麼做。」

也有人分享，真正讓人有壓力的不是建議本身，而是那種「你現在的選擇是錯的」的暗示。關心與干涉的界線，在餐桌上變得特別模糊。於是，一句原本想表達好意的話，反而成了情緒引爆點。

NO.1 打算什麼時候生小孩？第二胎進度？

以8,269筆聲量高居榜首，討論量幾乎是第二名的兩倍，是本次榜單中差距最明顯的一題。生育話題本來就是春節餐桌上的固定題，只是在人口數持續下滑的現實下，這句話聽起來更沉重。根據內政部人口統計，2025年全年出生人口為10萬7,812人，幾乎只剩2015年21萬3,598人的一半，且已連續十年下滑。

在這樣的背景下，幾乎沒有人能完全避開這題。單身會被提醒要趕快結婚生小孩；已婚未育被問何時有好消息；生了一胎，緊接著就是「第二胎呢？」網友苦笑寫下，「連生幾胎都要報告」、「過年變成生產KPI」、「第一胎才剛滿週歲就被催下一胎」。

如果坦言不想結婚或不打算生小孩，對話也不會就此結束。常見的親戚回應是「不婚不生以後怎麼辦？」彷彿人生一定得按照既定路線前進。也有留言火力全開，「過年最討厭被問小孩題，生了你要幫養、支付費用到十六歲嗎？」不少討論提到，養育孩子牽涉到長期時間與經濟規劃，從托育安排到生活開銷都不是短期決定。當現實條件還沒準備好，或本就沒有這樣的人生規劃時，這句話自然變得格外刺耳。

年節壓力不只情緒問題 醫生建議三方面調整

醫師提醒：年節壓力不只情緒問題

以上是2026年春節十大親戚問句排行榜，你最常遇到的題目有上榜嗎？當這些提問從一兩句寒暄，變成反覆出現的壓力來源，影響的不只是氣氛，也可能是身心狀態。

亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，年節期間的社交密集互動、經濟支出增加與作息紊亂，容易讓部分民眾出現焦躁、失眠、胸悶或腸胃不適等身心反應。這並非「抗壓性不足」，而是大腦在面對高壓社交與角色衝突時的自然反應。若情緒低落或焦慮持續兩週以上，並明顯影響生活與工作，應及早尋求精神科醫師或心理師協助。

面對年節壓力，鄭惠仁建議可從三方面調整：

設定界線：面對過度詢問，可預先準備簡短回應，並練習禮貌轉移話題，不必勉強自己給出完整交代。

維持基本作息：即使聚餐頻繁，也盡量保持睡眠規律，每天保留10至20分鐘獨處或輕度運動時間，幫助穩定自律神經。

建立替代支持：若無法返鄉或感到孤單，可主動聯繫朋友或透過視訊與家人互動，減少孤立感。

春節餐桌上的問題或許難以完全避免，但每個人都有自己的節奏。過年難得團聚，好好吃頓飯、睡飽一點，把壓力暫時放在門外。《網路溫度計DailyView》祝大家新的一年順順利利、壓力少一點、笑聲多一點，新年快樂！

分析說明：本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月10日至2026年2月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

