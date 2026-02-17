ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

我們想讓你知道…鄭麗文要獲得黨內認同，必須先排除自我成就的動機，先成就國民黨選舉的大局，才有鄭麗文的大局，如果2026年國民黨選舉過不了關，鄭麗文只有下台負責的局，沒有其他局了。

▲▼中國國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

●陳敏鳳／資深媒體人

2月8日日本國會改選，高市早苗大獲全勝，這樣一位非典型日本政治人物又是女首相，帶給日本新氣象，連一向政治冷感症的日本年輕人都出來投票支持她。反觀，台灣國民黨也是一位女黨主席，但其上任迄今的作為，完全看不出來如何規劃國民黨的2026選舉勝利，只顧自己的地位提升，完全不顧其路線在選舉年是顆毒草。

新北這次的決定　算是該按侯友宜讚的時刻

國民黨諸多爆發初選爭議的縣市中，2月12日新北市出現了轉機，李四川宣布二月底辭去台北市副市長之職，接著新北市長劉和然宣布退出新北市長下屆的選舉，兩人有了和諧的協議和進退，形成國民黨近年最好的一樁美事和示範。

而這其中最重要的角色當然是現任新北市長侯友宜，如果沒有侯友宜願意退讓，一直聽命於侯的劉和然自然不會輕易放棄，這可是侯友宜最正確的選擇，這個政治判斷比起侯2024年競選總統的政治智慧，顯然長進許多，侯友宜認清自己支持的人選，是不能承接新北市長之職，如果新北無法順利接班給國民黨人，侯友宜自然成為眾所指責的罪人。

更重要的是，侯友宜的選擇也是避險的聰明決定，由於新北遲遲無法決定人選，不僅基層焦慮，而且先提名的民進黨蘇巧慧也有逼近之勢，一旦侯友宜仍堅持搞到三月或五月，最後國民黨在新北敗北，敗選的矛頭自然也指向侯友宜，但侯友宜和平地解決此事，讓劉和然自動放棄，即使新北未來選戰中有任何閃失，國民黨也不會大大地針對侯友宜，可能是針對參選人李四川策略等等為重。

相對於2024年來說，侯友宜的政治處理能力顯然是高上一等，否則2024年總統大選國民黨敗選，侯友宜個人扭捏的態度以及選戰規劃，早該被檢討一波，但藍白在痛恨綠營情況下，把選戰失利歸於藍白不合，但事實上，侯友宜2024年選戰策略也大有問題。這次若再為了劉和然拖延時間，並且丟失新北江山，侯友宜勢必無法逃避被追責，這次的決定算是該按侯友宜讚的時刻。

▼這次若再為了劉和然拖延時間，並且丟失新北江山，侯友宜勢必無法逃避被追責，這次的決定算是該按侯友宜讚的時刻。（圖／記者湯興漢攝）

 ▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

必須先成就國民黨選舉大局　才有鄭麗文的大局

當然，也有人開玩笑說，這次協調成功是因為沒有黨中央介入的因素，所以才會順利成功。話是玩笑話，卻也半真半假，看看台中市、新竹縣和彰化縣，甚至嘉義市，何曾看到黨中央認真協調了，尤其是台中市，早認定江啟臣是接班人，卻意外冒出楊瓊瓔出來，楊江兩人民調相差甚遠，黨中央卻無法處理；新竹縣則鬧到快要分崩離析，彰化和嘉義也不知參選人現在何在？眼看民進黨今年提早布局，難免讓國民黨基層心焦。

拿台中市來講，由於楊瓊瓔當過盧秀燕的副市長，對楊的參選，是基於舊情誼，「讓楊圓一個夢」，但也不能拖太久，期待時間能在二月底之前底定；未料，黨中央竟然決定在3月25日到3月31日之間進行民調，那就是一定3月的最後三天嘛，比台中市府期待的時間，整整晚一個月，外界都不清楚這為何會延一個月？為何台中市府表態的時間，無法被黨中央接受，且為何是三月底，因此才讓外界有諸多揣測，台中市議員更是言之鑿鑿是跟宗教有關。

是否與宗教有關，外界並不清楚，但無法解釋多延一個月的理由到底是什麼？就不要怪外界各種推測四起。黨中央也沒有任何一句話來解釋，那身為黨主席的鄭麗文也毫無作為。

而鄭麗文上台之後的路線，與江啟臣擔任黨主席時的兩岸路線，非常不同，難免外界猜測鄭麗文是故意卡江啟臣。另外，盧秀燕去年經歷豬瘟，聲勢有些下跌，鄭麗文上台之際，也有很多傳言，認為鄭不會同意讓盧在2028出線，原因也是兩岸路線問題，這些傳言一直圍繞著國民黨內部，加上鄭麗文上台之後，的確是勤於建構兩岸交流通道，疏於黨內的選舉布局，這樣的黨主席究竟會把2026年的國民黨選舉帶往何方向，究竟是鮮花還是毒草？黨內意見紛亂，人心惶惶。

兩岸交流是國民黨的強項，好好操作的確會是利多，是選舉中的鮮花，幫候選人及選舉增添色彩與助力。可鄭麗文偏偏操作成毒草的兩岸交流，尤其當副主席蕭旭岑講美國在台協會台北處長谷立言是比科長高一點的層級時，已經讓鄭麗文這條兩岸路線走得太偏太遠了。

國民黨在許多本來遠遠領先民進黨參選的地區，為何近來都有被拉近的趨勢呢？真的只是晚提名候選人的原因嗎？晚提名或是原因之一，但根據美麗島電子報等民調顯示，藍營兩岸路線已讓民進黨賴政府的信任度和滿意度再次攀高，政黨滿意度高於藍營，而鄭麗文的聲望比國民黨的民意支持度還低，政黨的因素顯然也影響著2026年的選舉。

鄭麗文要獲得黨內認同，必須先排除自我成就的動機，先成就國民黨選舉的大局，才有鄭麗文的大局，如果2026年國民黨選舉過不了關，鄭麗文只有下台負責的局，沒有其他局了。

▼鄭麗文要獲得黨內認同，必須先排除自我成就的動機，先成就國民黨選舉的大局，才有鄭麗文的大局，如果2026年國民黨選舉過不了關，鄭麗文只有下台負責的局，沒有其他局了。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。

►日本站在歷史十字路口　高市早苗為經濟帶來擺脫長期停滯的契機

►憲法法庭的信賴危機

►「疑鄭」氛圍在藍營逐漸蔓延　與當初有戰力的期望「有很大落差」

陳敏鳳專欄

陳敏鳳專欄 陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

陳敏鳳最新文章

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一..

美麗島民調「民進黨政府回溫」 　不滿意度近五成仍是..

國民黨黨主席選舉如何抉擇？　此時此刻考驗著盧秀燕

關鍵字: 陳敏鳳 雲論 國民黨 鄭麗文 侯友宜 盧秀燕 新北 台中 江啟臣 李四川 2026

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..
過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是..
馬年國際大趨勢　台灣的戰略選擇
真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的..

