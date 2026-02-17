川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

▲川普公開發言，顯示「對台軍售」上了美中談判桌。（示意圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據彭博報導，美國總統川普在空軍一號上對媒體表示，他正在與中國國家主席習近平「討論」未來對台軍售，並暗示他將「很快」就對台灣的國防支持做出決定。這番話之所以敏感，是因為對台軍售長期是美中爭端核心之一，而兩國領導人又預計在4月於中國會晤。報導指出，近期中方對兩人通話的說法，罕見以相當直接的措辭要求美國「謹慎處理對台軍售」，顯示北京把軍售議題放在更前台的位置。同一時間，外媒也曾披露美方正準備新一輪對台軍售，可能是在去年12月已宣布的110億美元軍售之外再加碼，這讓北京更不安。

報導同時提到，美國與台灣近期敲定貿易協議，進一步強化經濟連結，內容包括降低關稅、提升美國產品在亞洲市場的進入，以及把數十億美元導向美國能源與科技相關投資。把這些線索放在一起看，川普釋出的訊息就不只是「軍售決定快要出爐」，而更像是在告訴外界：軍售、貿易、峰會氛圍，正在被放進同一個談判框架裡處理。表面上是「談得愉快」，但在美中關係走向更強烈交易化的當下，這種愉快往往不是情誼，而是彼此都覺得「可以用什麼換到什麼」。

「對台軍售」上美中談判桌 一句話觸及美對台政策敏感神經

川普公開說「正在和習近平談對台軍售」，這句話本身就已觸及美國對台政策的敏感神經。《六項保證》清楚指出，美國未同意就對台軍售與中國進行諮商。其核心精神，是避免北京對台灣防衛能力擁有任何形式的話語權。問題不在於私下是否溝通，而在於是否把軍售納入雙邊交易邏輯：一旦軍售變成談判桌上的可調整項目，台灣的安全就從「基於威脅評估的決策」，轉變為「大國利益交換的一部分」。

也許會有不少人認為川普是在測試北京底線，同時向國內展現自己掌握主導權。但台灣真正該擔心的，恐怕不是他想測試，而是他根本不覺得需要測試。更直白地說：他可能真心相信自己可以「搞定」，相信憑藉個人談判與私人關係，就能讓北京配合做交易。在這種交易式外交思維下，對台軍售不是區域安全考量，而是單純交易工具。

而美國國內政治結構，有可能會讓這種交易更容易發生。因為對多數美國選民而言，台灣並不是熟悉的議題。選民直接感受到的是物價、就業、關稅與投資，而不是某一批軍售項目的型號與交付時間。如果一場對中協議能被包裝成「創造就業」「擴大出口」「壓低通膨」，即便背後伴隨軍售延宕或內容調整，政治成本可能很低。讓出台灣利益，對一般美國選民來說甚至難以辨識差異，更不會立即覺得美國利益有損失。

關鍵不在武器而在美是否出手 對台軍售恐比不過川習一場交易

但美國不是沒有風險。一旦北京判斷，美方最高領導人願意把軍售放進談判桌，那麼未來在峰會或重大談判前，中方反而更有誘因升高對台軍事壓力、提高外交抗議，藉此抬高「成交價格」。這會形成「施壓—讓步—再施壓」的循環，長期削弱嚇阻效果。嚇阻之所以有效，在於對手相信某些政策不可交易；一旦被視為可議價，威懾力自然遞減。

坦白說：以現在解放軍的整體戰力與資源規模，北京真的會「擔心台灣買太多武器」嗎？如果真要說威嚇力，美國對台軍售傳達到北京的威嚇力，在於「美國可能會來」的預期心態！這句話聽起來刺耳，但它逼我們面對現實——軍購的核心目的，其實不是從了「打贏」，而是「撐住」與「嚇阻」，讓對手覺得代價高值不值得。但台灣國防預算不斷提高、軍購越來越多，社會之所以願意接受高昂代價，說穿了很大一部分是因為相信：花錢花多一點，美國就不好意思不協助台灣。

問題是，川普總統的風格，恐怕會讓台灣擔心，買再多武器，可能比不過川普與習近平的一筆交易。如果川普為了換取對美國「看得見」的利益（關稅、投資、出口、市場准入、芬太尼或其他議題），願意配合中國的要求來調整軍售節奏；一邊批准武器，卻同時公開明確表示不願意與北京對抗的態度，請問台灣納稅人該如何反應？花了大錢，台灣買到的是裝備，但背後其實不少人是想要買到一種心理安慰。換句話說，真正關鍵的不是武器，而是「美國是否出手」，因此，武器採購再漂亮，美中，台美，兩岸，多方的政治風險如果不解決，安全就沒有真正落地的一天！

新年期間，川普繼續忙著到處談生意！對台軍售會不會生變？在四月之前，看來台灣話題不會少。

