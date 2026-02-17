ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

我們想讓你知道…川普公開說「正在和習近平談對台軍售」，一句話觸及美對台政策敏感神經，如若川普將對台軍售當做交易籌碼，中方也可將拉高「成交價碼」，在美中角力下，最後台灣買武器，就不是保台關鍵了，而是美方會不會出手助台了。

▲▼路透：美軍延後向以色列軍售2萬支步槍。（圖／路透）

▲川普公開發言，顯示「對台軍售」上了美中談判桌。（示意圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據彭博報導，美國總統川普在空軍一號上對媒體表示，他正在與中國國家主席習近平「討論」未來對台軍售，並暗示他將「很快」就對台灣的國防支持做出決定。這番話之所以敏感，是因為對台軍售長期是美中爭端核心之一，而兩國領導人又預計在4月於中國會晤。報導指出，近期中方對兩人通話的說法，罕見以相當直接的措辭要求美國「謹慎處理對台軍售」，顯示北京把軍售議題放在更前台的位置。同一時間，外媒也曾披露美方正準備新一輪對台軍售，可能是在去年12月已宣布的110億美元軍售之外再加碼，這讓北京更不安。

報導同時提到，美國與台灣近期敲定貿易協議，進一步強化經濟連結，內容包括降低關稅、提升美國產品在亞洲市場的進入，以及把數十億美元導向美國能源與科技相關投資。把這些線索放在一起看，川普釋出的訊息就不只是「軍售決定快要出爐」，而更像是在告訴外界：軍售、貿易、峰會氛圍，正在被放進同一個談判框架裡處理。表面上是「談得愉快」，但在美中關係走向更強烈交易化的當下，這種愉快往往不是情誼，而是彼此都覺得「可以用什麼換到什麼」。

「對台軍售」上美中談判桌　一句話觸及美對台政策敏感神經

川普公開說「正在和習近平談對台軍售」，這句話本身就已觸及美國對台政策的敏感神經。《六項保證》清楚指出，美國未同意就對台軍售與中國進行諮商。其核心精神，是避免北京對台灣防衛能力擁有任何形式的話語權。問題不在於私下是否溝通，而在於是否把軍售納入雙邊交易邏輯：一旦軍售變成談判桌上的可調整項目，台灣的安全就從「基於威脅評估的決策」，轉變為「大國利益交換的一部分」。

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲美國總統川普公開說「正在和習近平談對台軍售」，一句話觸及美對台政策的敏感神經。（示意圖／路透）

也許會有不少人認為川普是在測試北京底線，同時向國內展現自己掌握主導權。但台灣真正該擔心的，恐怕不是他想測試，而是他根本不覺得需要測試。更直白地說：他可能真心相信自己可以「搞定」，相信憑藉個人談判與私人關係，就能讓北京配合做交易。在這種交易式外交思維下，對台軍售不是區域安全考量，而是單純交易工具。

而美國國內政治結構，有可能會讓這種交易更容易發生。因為對多數美國選民而言，台灣並不是熟悉的議題。選民直接感受到的是物價、就業、關稅與投資，而不是某一批軍售項目的型號與交付時間。如果一場對中協議能被包裝成「創造就業」「擴大出口」「壓低通膨」，即便背後伴隨軍售延宕或內容調整，政治成本可能很低。讓出台灣利益，對一般美國選民來說甚至難以辨識差異，更不會立即覺得美國利益有損失。

關鍵不在武器而在美是否出手　對台軍售恐比不過川習一場交易

但美國不是沒有風險。一旦北京判斷，美方最高領導人願意把軍售放進談判桌，那麼未來在峰會或重大談判前，中方反而更有誘因升高對台軍事壓力、提高外交抗議，藉此抬高「成交價格」。這會形成「施壓—讓步—再施壓」的循環，長期削弱嚇阻效果。嚇阻之所以有效，在於對手相信某些政策不可交易；一旦被視為可議價，威懾力自然遞減。

坦白說：以現在解放軍的整體戰力與資源規模，北京真的會「擔心台灣買太多武器」嗎？如果真要說威嚇力，美國對台軍售傳達到北京的威嚇力，在於「美國可能會來」的預期心態！這句話聽起來刺耳，但它逼我們面對現實——軍購的核心目的，其實不是從了「打贏」，而是「撐住」與「嚇阻」，讓對手覺得代價高值不值得。但台灣國防預算不斷提高、軍購越來越多，社會之所以願意接受高昂代價，說穿了很大一部分是因為相信：花錢花多一點，美國就不好意思不協助台灣。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普把對台軍售當交易籌碼，恐讓台灣買再多武器都比不過與習近平的一場交易。（圖／路透）

問題是，川普總統的風格，恐怕會讓台灣擔心，買再多武器，可能比不過川普與習近平的一筆交易。如果川普為了換取對美國「看得見」的利益（關稅、投資、出口、市場准入、芬太尼或其他議題），願意配合中國的要求來調整軍售節奏；一邊批准武器，卻同時公開明確表示不願意與北京對抗的態度，請問台灣納稅人該如何反應？花了大錢，台灣買到的是裝備，但背後其實不少人是想要買到一種心理安慰。換句話說，真正關鍵的不是武器，而是「美國是否出手」，因此，武器採購再漂亮，美中，台美，兩岸，多方的政治風險如果不解決，安全就沒有真正落地的一天！

新年期間，川普繼續忙著到處談生意！對台軍售會不會生變？在四月之前，看來台灣話題不會少。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚..

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣..

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同..

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並..

關鍵字: 川普 對台軍售 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..
投資換關稅的幕後密碼
國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數
腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..
過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是..

推薦閱讀

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..

投資換關稅的幕後密碼

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的..

過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是..

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

蘿莉島＆川普的美國夢

「疑鄭」氛圍在藍營逐漸蔓延　與當初有戰力的期望「有..

相關文章

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！　邀下月美日高峰會

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！　邀下月美日高峰會

美國總統川普16日對日本眾議院選舉結果發表看法，他聲稱高市早苗將自己在大選中獲得壓倒性勝利，歸功於川普的力挺，藉此展現美國與日本的友好關係。..

5小時前

川普放話「間接參與」美伊核武談判！　稱德黑蘭已學到教訓

川普放話「間接參與」美伊核武談判！　稱德黑蘭已學到教訓

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是第一名

過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問排行榜出爐　催婚不是第一名

諾貝爾和平獎搞黑箱？　淫魔富豪爆暗示川普：解決中國就換你拿

諾貝爾和平獎搞黑箱？　淫魔富豪爆暗示川普：解決中國就換你拿

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國民黨2026選情　鄭麗文是個..

國民黨2026選情　鄭麗文是個..

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行..

投資換關稅的幕後密碼

真誠是資產「但專業是保險」　從..

過年寒暄地雷參考！十大靈魂拷問..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面