最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

▲美國最高法院裁定川普政府不得再以IEEPA（1977年《國際緊急經濟權力法》）為依據，對全球全面徵收對等關稅。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國最高法院裁定川普政府不得再以IEEPA（1977年《國際緊急經濟權力法》）為依據，對全球全面徵收對等關稅。表面上看，這似乎讓所有近期談成的雙邊協議陷入法律真空，也讓全球市場再度進入不確定狀態。

但如果把焦點從「條文」拉回「結構」，台美關稅協議可能不會完全被取消，而是作為調整的基礎！

首先，要分清楚三件事：法律基礎、政策工具、戰略目標。最高法院封的是IEEPA這條路，而不是總統所有關稅權力。第122條、第301條、第232條都仍然存在。川普已經宣布根據122條簽署行政命令，對全球祭出10%臨時性關稅。未來若要針對特定國家或產業，301與232也可以隨時上場。

這代表什麼？代表「全球對等關稅」這個名目可能消失，但關稅壓力不會消失。

「對等關稅」稱呼應該失效 但這並不等於關稅歸零

台美關稅協議怎麼辦？現階段的台美關稅協議中的15%不疊加架構是基於IEEPA與Executive Order，那法律文字確實需要調整。理論上，「對等關稅」這個稱呼應該失效。但這並不等於關稅歸零，而是可能被分階段改寫：

第一階段，現在：由122條的行政命令，10%關稅加上各國原本的關稅暫時取代（疊加），成為過渡安排。（以台灣的情況來說，有些項目原本的關稅不到5%，所以有可能比協議的15%還低，但不是全部項目）

第二階段（視情況，尤其是需要考慮國會的反應）：找到合理的說法，調整回協議的稅率

A）透過232條國安理由重新包裝。

B）對台灣啟動301調查後，轉為個別國家關稅架構。

從美國的角度看，重點不是法源，而是結果。美國的目標著眼於是否維持貿易逆差壓力與投資回流。

這就進入台美關稅協議的關鍵目的：對美投資！台灣承諾的840-850億美元對美採購怎麼辦？坦白說，幾乎不會改變。

因為那筆採購承諾本質上不是為了IEEPA，而是為了在「美國優先」結構下換取穩定。因此，如我稍早所分享的淺見，只要美國還有其他關稅工具，那筆承諾就仍然是政治現實的一部分。最高法院的判決並沒有改變台灣對美市場與安全架構的依賴程度。

其實，對台灣來說，現在正好是讓台灣內部有機會整合意見，重新釐清如何回應美國要求的時刻。既然IEEPA被否決，立法院應該要求行政部門向美方確認新的法律依據。因為未來若關稅相關規定沒有制定清楚，台灣反而可能暴露在更大風險下。

華府現在對於各國關稅要如何執行，其實仍是非常混亂，如何收取關稅，是否退稅，各種討論都還在進行，所以，在此分享的觀察，是目前根據各方消息彙整的解讀，但變化仍可能發生，需要持續觀察！

不過，還是要提醒，這是行政與司法之間的權力界線問題，不是美國戰略方向的轉變。換句話說，美國的方向沒有改變：供應鏈重組、投資回流、壓縮逆差。最高法院判決改變的是工具，而不是美國的目標。川普政府要爭取的美國利益，換個手法收取而已！

▼對美投資！台灣承諾的840-850億美元對美採購怎麼辦？坦白說，幾乎不會改變。（圖／美國貿易代表署）

