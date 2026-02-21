ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

我們想讓你知道…美國的方向沒有改變：供應鏈重組、投資回流、壓縮逆差。最高法院判決改變的是工具，而不是美國的目標。川普政府要爭取的美國利益，換個手法收取而已！

▲。（圖／路透）

▲美國最高法院裁定川普政府不得再以IEEPA（1977年《國際緊急經濟權力法》）為依據，對全球全面徵收對等關稅。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國最高法院裁定川普政府不得再以IEEPA（1977年《國際緊急經濟權力法》）為依據，對全球全面徵收對等關稅。表面上看，這似乎讓所有近期談成的雙邊協議陷入法律真空，也讓全球市場再度進入不確定狀態。

但如果把焦點從「條文」拉回「結構」，台美關稅協議可能不會完全被取消，而是作為調整的基礎！

首先，要分清楚三件事：法律基礎、政策工具、戰略目標。最高法院封的是IEEPA這條路，而不是總統所有關稅權力。第122條、第301條、第232條都仍然存在。川普已經宣布根據122條簽署行政命令，對全球祭出10%臨時性關稅。未來若要針對特定國家或產業，301與232也可以隨時上場。

這代表什麼？代表「全球對等關稅」這個名目可能消失，但關稅壓力不會消失。

「對等關稅」稱呼應該失效　但這並不等於關稅歸零

台美關稅協議怎麼辦？現階段的台美關稅協議中的15%不疊加架構是基於IEEPA與Executive Order，那法律文字確實需要調整。理論上，「對等關稅」這個稱呼應該失效。但這並不等於關稅歸零，而是可能被分階段改寫：

第一階段，現在：由122條的行政命令，10%關稅加上各國原本的關稅暫時取代（疊加），成為過渡安排。（以台灣的情況來說，有些項目原本的關稅不到5%，所以有可能比協議的15%還低，但不是全部項目）

第二階段（視情況，尤其是需要考慮國會的反應）：找到合理的說法，調整回協議的稅率

A）透過232條國安理由重新包裝。
B）對台灣啟動301調查後，轉為個別國家關稅架構。

從美國的角度看，重點不是法源，而是結果。美國的目標著眼於是否維持貿易逆差壓力與投資回流。

這就進入台美關稅協議的關鍵目的：對美投資！台灣承諾的840-850億美元對美採購怎麼辦？坦白說，幾乎不會改變。

因為那筆採購承諾本質上不是為了IEEPA，而是為了在「美國優先」結構下換取穩定。因此，如我稍早所分享的淺見，只要美國還有其他關稅工具，那筆承諾就仍然是政治現實的一部分。最高法院的判決並沒有改變台灣對美市場與安全架構的依賴程度。

其實，對台灣來說，現在正好是讓台灣內部有機會整合意見，重新釐清如何回應美國要求的時刻。既然IEEPA被否決，立法院應該要求行政部門向美方確認新的法律依據。因為未來若關稅相關規定沒有制定清楚，台灣反而可能暴露在更大風險下。

華府現在對於各國關稅要如何執行，其實仍是非常混亂，如何收取關稅，是否退稅，各種討論都還在進行，所以，在此分享的觀察，是目前根據各方消息彙整的解讀，但變化仍可能發生，需要持續觀察！

不過，還是要提醒，這是行政與司法之間的權力界線問題，不是美國戰略方向的轉變。換句話說，美國的方向沒有改變：供應鏈重組、投資回流、壓縮逆差。最高法院判決改變的是工具，而不是美國的目標。川普政府要爭取的美國利益，換個手法收取而已！

▼對美投資！台灣承諾的840-850億美元對美採購怎麼辦？坦白說，幾乎不會改變。（圖／美國貿易代表署）

▲▼。（圖／美國貿易代表署）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►日本站在歷史十字路口　高市早苗為經濟帶來擺脫長期停滯的契機

►憲法法庭的信賴危機

►「疑鄭」氛圍在藍營逐漸蔓延　與當初有戰力的期望「有很大落差」

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚..

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣..

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同..

關鍵字: 翁履中 雲論 IEEPA 關稅 川普 台灣 台美關稅 對買採購 美國最高法院

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？
迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TO..
新削減戰略武器條約的失效　東亞的核競賽
機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..
AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

推薦閱讀

最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

迎接2026馬年財神到！　網友推薦財務優化方法TO..

新削減戰略武器條約的失效　東亞的核競賽

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的..

AI替你逛網頁　誰來為內容買單？

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

《後宮甄嬛傳》之44／槿汐姑姑真正效忠的「太妃」

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

相關文章

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官是走狗！10%加徵關稅「效期曝光」

川普關稅踢鐵板　怒嗆大法官是走狗！10%加徵關稅「效期曝光」

美國總統川普在第二任期最重視的關稅政策遭遇重大挫敗。最高法院20日以6比3的票數裁定他的關稅措施違法，推翻總額高達1750億美元的關稅，這是..

1小時前

川普關稅遭最高院否決！賴士葆喊撤回ART　嗆卓榮泰、林佳龍負責

川普關稅遭最高院否決！賴士葆喊撤回ART　嗆卓榮泰、林佳龍負責

川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

對等關稅被判違法　川普還有「4大招」可用

對等關稅被判違法　川普還有「4大招」可用

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

最高法院拆了IEEPA　台美關..

最高法院拆了IEEPA　台美關..

迎接2026馬年財神到！　網友..

新削減戰略武器條約的失效　東亞..

機器人武術登場　從《武BOT》..

真誠是資產「但專業是保險」　從..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面