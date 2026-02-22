ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
政治沉默不是金！　張大眼睛看好高金素梅案後續發展

我們想讓你知道…美國法學者傑佛遜說：「避免公民犯錯誤，不是我們政府的責任；避免政府犯錯誤，卻是我們每個公民的責任。」做為台灣公民，我們要張大眼睛看好高金素梅司法檢調案的後續發展！

 

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

無黨籍立法委員高金素梅的住處和辦公室被檢調搜索了！這當然是引起全民高度關注的大新聞。民進黨立委王世堅聲援高金是「台灣派」，立刻引起1450的口誅筆伐。知識分子和社會大眾應該因為事件進入司法檢調程序，而保持不評論、不關注、不監督的態度嗎？

人民做為政府的主人當然不能放任　否則希特勒式的行政獨裁極可能發生

馬丁•尼莫拉牧師在《我沒有說話》書中有這麼一段話：他們追殺猶太人的時候，我沒有說話，因為我不是猶太人；後來，他們追殺工會成員的時候，我沒有說話，因為我不是工會成員；此後，他們又追殺天主教徒的時候，我也沒有說話，因為我是新教教徒。最後，他們追殺我，那時已經沒有人能為我說話了。

如果仔細翻翻《中華民國憲法》，你會發現憲法是把人民的權利（rights）， 擺在政府的權力（power）之前。人民才是國家的主人，政府只是人民的夥計。假民主政治的可悲是，在行政獨裁的陰影下，人民忘記了自己的權利，政治人物和知識分子又一昧向權力靠攏，甚至自我閹割，放置監督制衡政府的權利。

「跟著領袖走」是人類歷史上已一再發生的政治悲劇。主因是，如果知識分子和政治人物不發聲、不監督，那麼社會大眾也就傾向不關注，進而造成沉默螺旋的快速上升，行政的獨裁反而益形專斷。

政治民主不是人民有選票就是政治民主。民主、民治、民享，三者是連動的民權。而公平、公正和公開的司法則是民權的脊樑，否則政府的權力會如美國故國務卿季辛吉所說，變成掌權者強烈的春藥。人民則會因此把權力和偉大弄混了，甚而根本誤解了所謂偉大的真意。

如果政治對手，特別是反對黨的民意代表可以被檢調選擇性搜索，甚而擴大為任意逮捕，知識分子做為社會的良心，當然不能坐視；人民群眾做為政府的主人，當然也不能放任；否則，整個希特勒式的行政獨裁極可能在台灣發生。

意識仇恨加上權力貪腐，一直是人類社會的癌症。可悲的是，多數是受到高等教育的知識分子如果沉默不語，國家的長治久安、社會的安和樂利將會被那些披著民主外衣的政治人物，借著仇恨洗腦及意識動員所操弄而不自知。

美國法學者傑佛遜說：「避免公民犯錯誤，不是我們政府的責任；避免政府犯錯誤，卻是我們每個公民的責任。」做為台灣公民，我們要張大眼睛看好高金素梅司法檢調案的後續發展！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼高金素梅一百萬元交保。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼高金素梅一百萬元交保。（圖／記者徐文彬攝

關鍵字: 黃丙喜 雲論 高金素梅 獨裁 國民黨 民進黨 司法

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割
善用法律　降低不動產交易風險
違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政..
中國婚姻的兩面功能　從滲透工具到人口工程

