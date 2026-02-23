台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

▲川普政府已明確表態，將改以其他法律工具處理貿易失衡問題。（圖／路透）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

美國最高法院近日裁定，川普(Donald Trump)總統無權依據1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球實施全面性對等關稅。這項判決不只是技術性的法律爭議，而司法部門對於行政機關的一次重要性憲政界線重申。

法院明確指出，IEEPA雖授權總統在「國家緊急狀態」下採取經濟措施，但其歷史用途與立法目的，主要針對特定國家或對象的「資產凍結與制裁」，並未包含普遍性的關稅課徵權限。

過去無論是卡特總統在1979年伊朗人質危機期間的制裁措施，或2001年九一一事件後擴張的反恐金融封鎖，都屬於針對性經濟制裁，而非全面性關稅制度。

對台灣而言 重點在於正確判斷此一變局的政治意義

這項判決意味著，行政部門無法再以IEEPA作為全球對等關稅的法律基礎。就憲政秩序而言，最高法院的裁定具有最終效力，行政部門無從拒絕適用。換言之，這不是「暫時無效」，而是該授權路徑已被司法封死。

然而，這並不代表美國關稅政策將全面回歸傳統自由貿易模式。川普政府已明確表態，將改以其他法律工具處理貿易失衡問題，包括援引1974年《貿易法》第122條啟動150天、最高15%的臨時附加關稅，並可能透過232條款（國安調查）與301條款（不公平貿易行為）持續對各國施壓。

從法律技術上看，第122條因為是國會明確授權的緊急措施，短期內較具穩定性，但其時限僅150天，且必須以國際收支失衡為正當理由，難以支撐長期制度化關稅架構。232與301條款則長期存在，但若被無限擴張為全面貿易工具，仍可能面臨司法審查壓力。最高法院此次判決真正釋放的訊號是，行政權在經濟安全名義下的擴張，將不會毫無界線。

然而，對台灣而言，重點不在於美國行政權與司法權之間的角力，而在於如何正確判斷此一變局的政治意義。即使部分行政措施被法院限縮，美國的戰略方向並未改變——關稅仍然被視為國家競爭工具。各國目前的反應也並非翻桌重談，而是觀望、調整與避免成為下一波鎖定對象。在這樣的背景下，台灣若誤以為美國內部出現制衡，就可以重新評估既有承諾，反而將付出更大的政治成本。

目前國內出現主張暫緩通過台美貿易協定（ART）的聲音，理由是美國政策不確定性升高。然而，這樣的判斷忽略了一個核心問題：在華府眼中，真正重要的不是單一關稅是否被法院擋下，而是包含台灣在內的所有國家，誰才是信守承諾的。若ART在台灣國會卡關，同時特別軍購條例也遲遲未通過，這在美方決策圈會被解讀為台灣在關鍵時刻退縮。這種訊號的政治影響，遠大於任何短期關稅衝擊。

更重要的是，台美關係從來不是單純的經貿計算。這不是「成本高低」的問題，而是國家安全架構的一部分。維持台美經貿與安全合作的穩定，本質上就是台海穩定的重要基石。如果在此時選擇翻案，不僅傷害信用，也會削弱未來在關稅豁免、產業調整與供應鏈重組談判中的空間。

當前台灣政府較為穩健的作法 應包括幾個方向

第一，明確向美方重申既有承諾不變，避免讓外界產生重新喊價的誤解。

第二，在150天窗口期內啟動產業衝擊評估，特別是傳統產業的出口風險，並積極爭取產品豁免清單。

第三，密切追蹤美國貿易代表署對232與301調查的進展，以及司法部門對行政權的後續限制，建立滾動式風險評估機制。

第四，對內保持透明，定期向立法院與社會說明判斷依據與政策方向，以降低市場與產業的不確定感。

台灣社會必須理解的是，美國的司法制衡並不等於行政部門的戰略鬆動。全球供應鏈重組、經濟安全優先、對中國競爭升高，這些結構性趨勢不會因一紙判決而逆轉。台灣若將焦點只放在法律技術層次，而忽略整體戰略格局，反而會誤判方向。

台美關係的穩定，不是可以用短期得失衡量的經濟項目，而是安全與信任的長期投資。這一點，政府與國人都必須清楚，也必須守住。

