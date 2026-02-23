ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

再探台美投資貿易談判

我們想讓你知道…多項結構性問題未獲解決，台美在貿易與產業政策上的分歧，短期內恐將持續。

▲。（圖／路透）

▲美國最高法院於2月20日認定川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的大規模「對等關稅」措施缺乏明確法律授權，因此違法。（圖／路透）

●詹滿容／國立政治大學國際關係研究中心台灣安全研究中心研究員兼副主任

我方根據美國公布所稱的「對等貿易協定」於美東時間2月12日在華府簽署。依照美國貿易總署（USTR）文件，雙邊貿易談判的產出是Agreement between the American Institute in Taiwan and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States on Reciprocal Trade between the United States of America and Taiwan（簡稱ART：Agreement on Reciprocal Trade），由美國在台協會（AIT）委任美國貿易總署、台北駐美經濟文化代表處（TECRO）委任中華民國行政院貿易談判辦公室進行談判，可譯為「美國在台協會與台北駐美經濟文化代表處針對美國與台灣互惠貿易的協議」。

文本的法律強制性與不確定性

持平而論，該協議與一般國與國間的貿易協定有所區別，例如「美日貿易協定」為The U.S.-Japan Trade Agreement（USJTA），或「美韓自由貿易協定」為The U.S.-Korea Free Trade Agreement（KORUS）性質不同，但仍然要知照世界貿易組織（WTO）。（編按：我國在法制及實務上將國際官方書面協議分為「條約」及「協定」兩類，對非邦交國或是行政約定事項有時另稱「協議」。）

雖說該協議的宗旨是在對等互惠的原則下，探討關稅與非關稅障礙，但大多數的章節與條文都是針對我方所做的單邊規範，以「應」或「不得」陳述，而非對等互惠地規範兩造的權利與義務。另值得好奇的是，對於附件一、二中的執行條款，協議中表示將不會有中文版本，我政府未做解釋。

權衡WTO 「最惠國待遇」相關條文，又見到美國智庫外交關係委員會（CFR）提醒，該協議仍有不少關鍵細節尚未完全到位，因此各界應謹慎觀察後續執行與實際成效。

美國所謂的對等關稅（reciprocal tariffs）主旨之一在「縮小美國貿易逆差」，對台恐怕難以達成，因為依美國貿易數據顯示，台灣對美貿易順差已從2024年的647億美元（約新台幣2.03兆元），暴增至2025年的1501億美元（約新台幣4.72兆元），呈倍數成長。而且，我方巨額的軍購以及服務貿易數額皆未被納入，我方談判團隊是否在美國川普內閣極限施壓下無以招架？

台灣要提高對美國政治與國際政治動態的敏感度

美國最高法院於2月20日認定川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的大規模「對等關稅」措施缺乏明確法律授權，因此違法。

川普固然因應法院裁定而宣布：所有根據〈232條款〉徵收的國家安全關稅，以及現有的〈301條款〉，皆即刻全面維持現狀，並具有完全的法律效力。我方談判代表團是否對於美國三權分立制衡情勢與談判時程的掌握，是否拿捏得當，頗值得玩味。

另外，川普在今年底的期中選舉之前，岌岌致力於4月的中美領袖會晤的成功，也不斷累積「川習會」的談判籌碼。台美貿易協議的角色、功能與失能是否存在我國安團隊的沙盤推演之中？至於是否有必要違反WTO防衛條款，而大張旗鼓地高談「非紅供應鏈」，也應有國安考量，否則恐淪於別無選項、任人宰割的窘境。

護國神山　矽盾或矽咒？

台美貿易與投資備忘錄已於今年1月，在TECRO和AIT委託下，分別由我行政院經貿談判辦公室與美國商務部簽署完成。美方希望藉由引導台積電擴大在美投資，將約40％的台灣半導體供應鏈轉移至美國，以強化本土先進晶片產能與供應安全。

依CFR的分析，台灣不容易接受，因為若台灣半導體供應鏈的重要性被削弱，將可能影響美國在戰略層面「保護台灣」的「矽盾」誘因。

過去，也不乏國外學者的隱示類歐洲「北溪油管」的案例，恐怕台積電在地緣政治的角力下，淪為被「詛咒」的被炸標的，可謂是福禍相依的不定時炸彈。台灣必須有智慧地穿梭在全球供應鏈的完整連結中。

至於我行政院所稱在美建立半導體相關產業的「臺灣模式」，咸信難度極高。CFR研究報告指出，台灣歷經數十年建立完整的半導體生態系，擁有成熟的產業聚落與大量專業人才，相較之下，美國在相關人力、供應鏈整合與成本結構方面仍存在明顯落差。

事實上，台積電已在美國工廠面臨人才招募、設備維護與營運效率等問題，若進一步擴大投資，相關挑戰恐將更加嚴峻。由於多項結構性問題未獲解決，台美在貿易與產業政策上的分歧，短期內恐將持續。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼CFR研究報告指出，台灣歷經數十年建立完整的半導體生態系，擁有成熟的產業聚落與大量專業人才，相較之下，美國在相關人力、供應鏈整合與成本結構方面仍存在明顯落差。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►政治沉默不是金！　張大眼睛看好高金素梅案後續發展

►高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

►自由貿易已死！　川普祭經濟安全鎖鏈勒緊全球

投稿
申訴
啟思平台

啟思平台 啟思平台

《啟思平台》啟思民本基金會是中華民國派智庫的言論平台，一如「以民為本，啟思未來」的宗旨，探討台灣面對民主深化過程中公共事務的挑戰。

啟思平台最新文章

more

再探台美投資貿易談判

馬年國際大趨勢　台灣的戰略選擇

面臨全球大轉型時代　台灣還要沉睡多久？

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

關鍵字: 詹滿容 雲論 關稅 川普 美國 台灣 台積電 經濟 貿易 最高法院 ART

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
再探台美投資貿易談判
台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定
自由貿易已死！　川普祭經濟安全鎖鏈勒緊全球
政治沉默不是金！　張大眼睛看好高金素梅案後續發展
高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

推薦閱讀

政治沉默不是金！　張大眼睛看好高金素梅案後續發展

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

自由貿易已死！　川普祭經濟安全鎖鏈勒緊全球

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

再探台美投資貿易談判

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..

黃暐瀚／當家才知持家難

善用法律　降低不動產交易風險

中國婚姻的兩面功能　從滲透工具到人口工程

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

相關文章

川普關稅被推翻「習近平穩拿談判籌碼」　彭博點出3大可能訴求

川普關稅被推翻「習近平穩拿談判籌碼」　彭博點出3大可能訴求

《彭博社》報導，美國總統川普預計4月訪問北京，但隨著「對等關稅」被最高法院推翻，他失去了反擊的關鍵武器，而中國國家主席習近平，則握有更強勢的..

4小時前

台股馬年紅盤日爆9020億量史上第3大　外資小買83億元

台股馬年紅盤日爆9020億量史上第3大　外資小買83億元

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

川普關稅兩樣情！比特幣摔破6.5萬美元　黃金飆漲1.4%衝高

川普關稅兩樣情！比特幣摔破6.5萬美元　黃金飆漲1.4%衝高

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

政治沉默不是金！　張大眼睛看好..

政治沉默不是金！　張大眼睛看好..

高超音速威脅逼近　台灣多層防空..

自由貿易已死！　川普祭經濟安全..

台灣不能誤判美國最高法院近日的..

再探台美投資貿易談判

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面