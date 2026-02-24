ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普違憲台灣危險？　「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴

我們想讓你知道…台灣真正面對的，不是某一條法源，而是一種更深的轉向：美國政治把全球化的痛苦，轉譯成可以販售的敵意；而川普把敵意包裝成政策，把政策包裝成交易，把交易包裝成愛國。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲在這個新局面裡，台灣成了最難忽視的靶心：川普一邊補法律破洞，一邊繼續高喊「台灣偷走美國晶片」。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

2026年2月，美國最高法院用 6:3 的票數，對川普的 IEEPA 全球關稅按下煞車鍵：IEEPA不授權總統課徵關稅，而「課稅／關稅」的憲法權力屬於國會。這不是一場單純的貿易法爭執，而是一次憲政警告：在川普的「一支手機、一紙公告」與國會的稅收權之間，畫出了一條紅線。

但紅線劃下去，市場不會因此平靜。川普立刻改走另一條路：啟動 1974 年《貿易法》Section 122 的臨時加徵關稅機制，把全球基礎稅率推向15%，並且把「150 天」寫進政策的倒數計時器。 於是，世界迎來一種更陰鬱、也更難預測的局面：違憲的快刀被收回，合法的鈍刀開始慢切；關稅戰不是結束，而是轉向「程序戰、例外戰與訴訟戰」。

在這個新局面裡，台灣成了最難忽視的靶心：川普一邊補法律破洞，一邊繼續高喊「台灣偷走美國晶片」。他把台灣從「供應鏈關鍵夥伴」的敘事，硬生生改寫成「被追討的欠款人」。這種語言不是口誤，而是一種政治工程：先把你定義成問題，再把你的讓步包裝成解方。

最高法院說了什麼　不是否定保護主義而是否定「空白支票」

最高法院的要點很清楚：川普試圖把 IEEPA 裡「regulate與importation」解釋成「可以無上限課徵關稅」，等同讓行政權接管國會稅收權。法院拒絕這種擴張，並在判決摘要中直白寫下結論：「IEEPA並未授權總統課徵稅賦」(IEEPA does not authorize the President to impose tariffs)。

這裡的關鍵弔詭在於：判決看似削弱川普，卻也替他「校正航道」。川普不再能用緊急權力一鍵改寫關稅法典，但他仍握有其他國會授權的工具箱，例如Section 122、Section 301、Section 2322等；於是他把衝撞憲政的「閃電戰」，轉成符合形式正義的「陣地戰」。

關稅案後續三條路　150 天倒數、三種世界

最高法院判定川普歸稅案違憲後，接下來的劇本，至少有三條主線，每一條都會把台灣推進不同的風暴眼。

路徑 A：122 條款到期，關稅暫降，政治改走「談判型勒索」

耶魯預算實驗室 (Yale Budget Lab) 明確把「122 關稅 150 天到期」列為基準情境之一。 若國會不願延長，短期內平均關稅可能出現遞減空窗。這會讓川普更依賴「逐國談判」：你要較低稅率？拿投資、採購、政策對齊來換。台灣會被要求交出更具體的「可量化承諾」，而不是抽象的友誼。

路徑 B：301/232 接棒，產業戰升級，半導體變成「國安稅目」

「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）的分析已點出：即使 IEEPA 遭否決，川普仍可依賴其他法源維持關稅議程。 一旦 301/232 成為主力，戰場會從「全球一刀切」轉為「產業定點爆破」。半導體最危險：它同時是美國再工業化的圖騰，也是選舉動員的高音喇叭。台灣的風險不在於被貼標籤，而在於被制度化成標籤：一旦被寫進「國安例外」或「不公平貿易」敘事，關稅就變成長期工具。

路徑 C：退款訴訟海嘯，市場用「金融化」把不確定性變現

IEEPA 關稅被判無效後，退款會引爆漫長法律戰。這不只是一筆錢，而是一種「誰承擔、誰退還、退給誰」的鏈條政治。路透也指出：最高法院近一年多次在其他領域對川普有利，但這次在關稅上劃出限制，象徵法院重新展現制衡姿態。這種制衡會延伸到退款與後續立法攻防，時間拖得越久，企業越可能把未來退款權利折價賣出，讓不確定性被華爾街「證券化」。

「晶片偷竊論」的真正功能　把盟友改造成客戶、把安全改造成收費服務

川普對台灣反覆使用「偷走晶片」這個詞，最有效的地方不在事實，而在情緒：它把「供應鏈分工」改寫成「被掠奪的國恥」，把台灣的技術優勢改寫成「不道德的獲利」。當敘事完成，他就能合理化三種要求：

1、投資回流的硬指標：不再是鼓勵，而是「欠債還錢」

2、關稅作為懲罰與豁免的雙軌：你配合，我給你例外；你不配合，我把你列入稅目

3、安全承諾的交易化：把防衛語言改造成「費率表」

這正是台灣的危險：不是某一次關稅，而是台美關係的語法改寫：從共同體語法轉向合約語法。合約可以重談、可以加條款、可以毀約；而且最殘酷的是，毀約的人往往同時掌握話語權。

▼川普對台灣反覆使用「偷走晶片」這個詞，最有效的地方不在事實，而在情緒：它把「供應鏈分工」改寫成「被掠奪的國恥」，把台灣的技術優勢改寫成「不道德的獲利」。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

台灣如何自處　把「矽盾」從地理籌碼升級成制度與利益的網

未來，台灣的自處之道，至少有四個方向，每個方向都應以「可操作」為原則：台灣不需要激情口號，需要的是可落地的槓桿。

1、 走出「只對白宮說話」：把國會變成第二談判桌

最高法院判決本身提醒台灣：美國不是單一權力體。台灣必須把溝通重心更系統化地移到國會與州政治，尤其是吸納台灣投資、就業與供應鏈的州。你讓地方看到利益，他們就會在延長 122、啟動 232、甚至預算條款上，替你製造阻力。

2、把「影響有限」改寫成「風險可管」：避免誤讀成鬆懈

台灣官方對15%全球關稅的初判是「影響有限、持續溝通」。這句話在內政上可以穩定市場，但在華府若被聽成「你不痛」，就會引來更狠的測試。更好的語法是：短期可控、但中期高度取決於 301/232 的指向：把焦點從「我們不怕」轉成「我們要共同管風險」。

3、「矽盾 2.0」要講清楚：管理型擴散不是外流，而是把美國綁進共同風險池

台灣必須公開而精準地說明：海外設廠不是把命門交出去，而是把盟友的就業、選票與產業競爭力變成台灣安全的一部分：讓台海風險同時變成美國本土風險。這不是浪漫的互信，而是冷硬的「利益嵌入」。

4、國防論述不要陷入「GDP 10%」的數字陷阱：用「全社會韌性」回應「保護費」語言

當川普把安全說成收費服務，台灣就要用「可驗證的韌性投資」回應：能源備援、通訊備援、動員體系、關鍵基礎設施防護——這些都能用具體預算與里程碑呈現。你讓對方看到「台灣能撐住封鎖、能降低美軍介入成本」，就能把談判從羞辱性的「付費」拉回理性的「共同防衛」。

違憲判決不是終點，是新秩序的序章　台灣要用制度、利益與技術對抗情緒與勒索

這場 6:3 的判決，把川普從「任意關稅」推回「授權關稅」。但台灣真正面對的，不是某一條法源，而是一種更深的轉向：美國政治把全球化的痛苦，轉譯成可以販售的敵意；而川普把敵意包裝成政策，把政策包裝成交易，把交易包裝成愛國。

台灣若只用情緒回應，就會被情緒吞沒；台灣若只用讓步換取片刻安靜，就會在下一次風暴來臨時，發現自己已經把能談判的籌碼交光。台灣需要的，是一種更冷、更硬、更有耐心的戰略：用美國的權力分立做槓桿，用供應鏈的相互依賴做保險，用技術的不可替代性做底盤，用全社會韌性做信用。

在川普的世界裡，道德常以折扣出售；但制度仍能抬高交易成本。最高法院已經示範一次：當權力越線，仍有人能拉回來。台灣接下來要做的，就是把這種「拉回來」變成長期結構，而不是一次幸運。

▼台灣若只用情緒回應，就會被情緒吞沒；台灣若只用讓步換取片刻安靜，就會在下一次風暴來臨時，發現自己已經把能談判的籌碼交光。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

關鍵字: 王宏仁 雲論 關稅 川普 美國 台灣 政治意義 經濟 貿易 最高法院 ART

