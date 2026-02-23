看不見的視線「消失的安全感」　汽車隔熱紙納管後的下一步？





●許雅荏／靖娟兒童安全文教基金會執行長

在繁忙的城市路口，我們經常看見背著書包的孩子在人行道前停步，猶豫著是否要邁出腳步。此時，「眼神接觸」成了駕駛與行人之間最重要的無聲溝通。孩子需要確認駕駛看見他了，才敢安心通行。

交通部公路局公告自115年2月28日起，新領牌照車輛將適用隔熱紙透光率納管新制（交通安全規則第39條及第39條之1）。靖娟兒童安全基金會認為，這不僅是一項交通法規的修訂，更是對兒童「道路生存權」的具體保障。但法規上路後，如何落實並填補現有管理漏洞，是我們必須正視的下一步。

科學已證實透光率如何決定生死瞬間

為什麼隔熱紙的透明度對兒童安全至關重要？這不只是感覺問題，更有科學佐證。依據澳洲阿德雷德大學(University of Adelaide)的研究，透光率僅35%的車窗（目前臺灣路面常見的規格），在日間會形成嚴重的視線屏障(Baldock et al., 2024)。對成年人而言，這或許只是一層隱私保護；但對身形矮小、判斷力尚在發展的兒童來說，過黑的隔熱紙會產生兩大致命傷。



1. 反應時間被剝奪

研究指出，過低的透光率會增加駕駛人觀察與判斷所需的時間，在緊急狀況下，零點幾秒的延遲往往就是事故發生的關鍵(Ramos et al., 2022)。

2. 視線死角的加成

臺灣氣候潮濕多雨，雨天、霧霾或天色昏暗時，過黑的隔熱紙會讓駕駛的視覺對比度大幅下降，讓原本就處於視野死角的兒童「徹底隱形」。

確保用路人能「看見與被看見」的安全可視性 是道路安全的主流趨勢

納管隔熱紙早已是全球共識。美國、英國、日本、新加坡、馬來西亞，以及歐盟多國，對於車窗透光率皆有嚴謹規範。這些國家深知，駕駛視線清晰與否，不僅關乎車內的人，更關乎車外的行人。

以新加坡與馬來西亞為例，即便同樣面臨高溫炎熱的氣候挑戰，但法規依然堅守前擋與前側窗的高透光要求(FMT, 2024；One Motoring, 2025)。

這說明了「防曬隔熱」與「行車安全」並非零和遊戲，現代隔熱技術早已能做到高透光且高隔熱，我們不應再以「隱私」或「氣候」為藉口，犧牲最弱勢的兒童用路人。

落實管理的三大關鍵訴求

站在守護兒童的立場，靖娟兒童安全基金會提出三項具體建議：

1. 導入「科學儀器檢驗」，排除玻璃疊加誤差

目前的「合格標識」雖易於執行，但難以掌握隔熱紙貼上玻璃後的「實際總透光率」。本會建議政府應建立標準化檢測SOP，並配發便攜式檢測儀至各監理站及代檢廠，以「玻璃+隔熱紙」的最終測量數值為準，確保前擋風玻璃70%、前側窗40%的透光率為最低標準，杜絕疊加黏貼導致的黑箱死角。

2. 針對「幼童專用車」採取更嚴格之「能見度」標準

幼童車安全不容妥協。除了防止交通事故，高透光率更是「預防孩童留置車內」的最後防線。本會建議幼童車後側窗、後擋風玻璃應進一步提升透光率，確保巡檢人員能一眼辨識車內狀況，避免遭留置而未發現，導致熱衰竭事故悲劇重演。

3. 分階段納入「臨檢項目」，填補新舊車管理真空

新制目前僅規範新車，但臺灣路面上有超過700萬輛既有車輛，特別是 5年內免定檢的新車。本會建議參考歐美經驗，授權執法人員於必要時進行路邊抽驗。初期可設定2年緩衝期進行教育宣導，引導民眾逐步更換不符安全的隔熱紙。

推動隔熱紙透明化，必然會面臨「隱私」與「便利」的挑戰。但當我們思考隱私的重量時，請同時秤秤一個孩子的生命重量。我們呼籲政府與車主共同響應：「透明、安全、可信賴」的道路環境，讓每一扇車窗都能透出光亮，讓駕駛與孩子在路口能有那一眼的安全交會。唯有看見彼此，安全才會有真正的起點。

