美最高法院裁定IEEPA違憲　民進黨政府應重新談判勿再一意孤行

我們想讓你知道…筆者呼籲民進黨政府應懸崖勒馬、儘速與美方重啟談判，不要再繼續一意孤行、持續強推目前已簽訂、有法源問題的ART，忽視川普新施行122條款對我國傳統產業造成的巨大衝擊、忽視為了要換取現已遭宣告違憲的對等關稅15%，我國已經付出的重大籌碼所造成對我國國家利益的重大損失！

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高法院在今年2月20日，針對美國總統川普所簽署公布的全球對等關稅行政命令，做成了宣告違憲的裁定。（圖／達志影像／美聯社）

●小成／立法院辦公室助理

馬年一開始，美國最高法院立刻送上一份開工大禮，為全球的經貿局勢投下了一顆震撼彈，更將使世界各國在對美貿易談判上增添許多不確定的變數！美國最高法院在今年2月20日，針對美國總統川普所簽署公布的全球對等關稅行政命令，做成了宣告違憲的裁定，裁定的內容主要是針對依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所做成的對等關稅行政命令，美國最高法院法官認為IEEPA並未授權總統可以繞過國會，逕自做成變更關稅稅率的行政命令，變更關稅的權利仍屬於美國國會，川普並未依照憲法的要求說服美國國會並獲得其授權，故裁定川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所做成的對等關稅行政命令違憲並立即失效！

民進黨掩耳盜鈴的態度　讓人感到莫名其妙

惟需要特別釐清的是，本次美國最高法院裁定違憲的標的僅限於依據IEEPA所做成的對等關稅行政命令，亦即非根據IEEPA做成的對等關稅協議依然有效，例如：依《貿易擴張法》第232條所課徵之關稅，包含鋼、鋁、銅、木材、汽車及零組件；依照《貿易法》第301條對中國商品加徵的關稅；以及最惠國待遇基本稅率（HTS/MFN Baseline Rates），包括《美墨加協定》（USMCA）與《韓美自由貿易協定》（KORUS）的優惠稅率等，皆不會受到本次美國最高法院裁定之效力影響。

而本次美國最高法院裁定，對於我國於今年2月13日與美方所簽訂的〈台美對等關稅協議〉（ART）可以說是影響重大，因為我國與美國簽訂的台美關稅協議大部分的項目都是以IEEPA作為美方對我國課徵對等關稅之法源基礎，現美國最高法院裁定依照IEEPA所做成的所有關稅協議皆失其效力，故包含﻿特定農產品如牛肉、豬肉、番茄和柳橙、能源及能源產品、美國無法自行生產或產量不足的天然資源與肥料以及藥品及藥物成分等，都將被列為被豁免之項目而使得美方不得以上述項目作為要求我國降低對等關稅之依據！

而根據行政院於2月13日簽署並對外公布的台美對等關稅協議中所列之項目就包含：美豬、美牛、鴨肉、帶皮柑、橙、鮮葡萄、石油、天然氣、電力設備，以及民航機等，皆在本次美國最高法院所做成裁定效力之射程範圍內。

故依據外媒引述Global Trade Alert所整理得數據顯示，經過本次美國最高法院所做成的違憲裁定過後，我國的對等關稅稅率將一口氣從現在談定的15%降到8.8％，剩下8.8％主要是依據《貿易擴張法》第232條款所對汽車零組件、半導體所課徵最理想的關稅稅率，而美國實際將對我國半導體課徵多少關稅目前尚不得而知，但可以看到的是，針對半導體、汽車零組件部分的關稅稅率相較於公布裁定前足足少了6.2％，等於少將近快一半，影響可說是十分明顯！

但值得關注的是，美國總統川普在IEEPA被最高法院裁定違憲過後，川普沒有給世界各國喘息的空間，隨即宣布將援引1974年《貿易法》第122條之規定，對全球所有國家課徵為期150天的15％關稅並且無需經過任何調查。

川普頒布此一新行政命令，立刻使得受原本對等關稅減免的我國傳統產業（例如：工具機、五金業者）面臨巨大衝擊、成為重災戶，因為依據《貿易法》122條所課徵之關稅必須平等、不能有任何差別對待，亦即全世界都將面臨一律15％起跳的關稅，而不能得到任何豁免。

在疊加原最優惠待遇稅率（ＭＦＮ）後，我國傳統產業將面臨平均18.9%至19.7%不等之關稅稅率，甚至比美國最高法院做成裁定前更高，一夕間使得我國傳統產業從原本是受到最大嘉惠的產業直接淪為重災區，業者可以說是欲哭無淚！

而照理來說，面對這樣突如其來的一個重大變局，政府應該立刻重新評估談判籌碼並且針對原本所簽訂的台美對等關稅協議（ART）進行全面性的檢討，畢竟原來法律基礎已經失效，其所衍生之協議自失所附麗，但民進黨政府的態度卻是消極以對，僅跳針回應美國大法官的判決對於我們已經談好的MOU（台美投資合作備忘錄）跟232條款的最優惠待遇並沒有改變。

民進黨政府只關心要繼續推動後續第二階段備忘錄的簽訂以及虛無縹緲、到現在連個影子都沒有的232條款的所謂「最優惠待遇」，對於正在面臨立即衝擊的傳統產業以及是否該重新評估撤回當時為爭取15 %對等關稅而付出的相關籌碼（包含1.25兆的軍購案以及半導體產業鏈的相關投資）完全隻字未提，視而不見，甚至還要求立法院在野黨仍應該要依據現已經簽署之ART儘速審查通過，這樣不負責任、掩耳盜鈴的態度著實讓筆者感到傻眼、甚至是莫名其妙！

在美國最高法院裁定出爐後，立法院在野黨包含國民黨團隨即要求民進黨政府應該立即撤回已經簽署的ART，並且政府應重新全面檢視在美國最高法院裁定效力所及的範圍內，究竟還有哪些項目將受到影響、並且應該要針對這些影響進行全面性的評估並提出報告，更應該重新檢視原先為換取15％對等關稅稅率所承諾美國須付出的籌碼，是否亦應該全面重新檢討。

針對淪為新重災區的傳統產業更應該立刻提出補救方案以避免對於我國業者造成重大衝擊並且損及我國利益，在野黨團所提出的要求十分合理，令人不解的反而是執政黨依然故我，繼續要求立法院應儘速審議已簽署之原ART，惟該協議之原法源依據都已被宣告違憲，筆者實在不解這樣的台美對等關稅協議立法院應如何審查？

不要忽視巨大衝擊　我國已造成重大損失

回顧自去年四月初，川普公佈全球對等關稅行政命令措施、行政院宣布將與美方進行貿易談判的整個過程，談判程序中滿滿黑箱、完全不公開透明，不管是立法院在野黨團還是人民都是霧裡看花、完全不清楚談判進度以及政府將要給出什麼以作為談判的籌碼，甚至2月13日行政院副院長鄭麗君都已經與美方正式簽署貿易協議，依據媒體先前的報導，國人才得以知道本次簽署的ART實際上內容中竟並未包含半導體的稅率項目，行政院僅有今年1月份與美方針對232條款有過磋商，但並未有實際結論，在這樣的狀況之下，行政院只是很籠統的單方面向國人宣稱在半導體部分已取得最優惠待遇，而究竟我國半導體出口至美國將被課徵多少稅率之關稅卻一直到現在仍不得而知。

試問這不是黑箱什麼才叫做黑箱？更不要說美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在先前的訪談中，明確對未在美設廠的企業發出強硬警告：「如果他們不在美國建設，將會面臨關稅很可能會是100%的後果。」顯示台灣並不是已經具體獲得了半導體及其衍生品的最優惠待遇關稅，而是有條件的取得，意思是，如果台灣的半導體產業不願意將半導體供應鏈移轉至美國，美國仍然可能會課予這些半導體產業高達100％的關稅，盧特尼克的說法更是重重打臉行政院先前針對半導體已取得最優惠稅率待遇的說法！

言者諄諄，事實上早在去年，包含蔡英文時期的前行政院長施俊吉在內，已有多名學者專家提醒行政院應該在美國最高法院裁定出爐後再行後續談判，以避免原本的談判基礎改變而造成產業經濟局勢的不確定性升高，但民進黨政府依然故我，適逢選舉年，為了要大內宣、急於居功並給在野黨壓力，旋即簽署了ART，果然在簽署後的一週，美國最高法院就裁定IEEPA違憲，民進黨政府不聽取諫言的結果，就是淪為美國〈紐約時報〉報導中所提到的「臺、日、韓這些已經搶先一步與川普簽下『鉅額保護費』協議的亞洲盟友將陷入尷尬處境，如今面對的現實是『或許應該再等等』。」、「日韓台砸千億慘淪冤大頭」民進黨政府的唾面自乾，連外媒都認證！

為了要換取原本台美對等關稅協議（ART）從目前現有已知的資訊，我國已承諾5000億美金（相當於15兆台幣）的投資信保、全面開放萊牛、牛絞肉、牛內臟進口、採購444億天然氣、半導體產業40％產能外移、以及承諾超過400億（1.25兆軍購特別條例）等條件，這還只是目前政府已經公布的資訊、實際到底還有哪些項目我們尚不得而知。

上述提供的籌碼都是鉅額、更將嚴重衝擊我國之國本，相較於日韓，我們已經付出了更高的成本卻沒有換到相較日韓更好的對等關稅稅率，而現在對等關稅被宣告違憲，民進黨政府竟沒有想要利用這樣的機會重新檢視是否仍要提供這麼多的籌碼，只一味地想要討好美國，絲毫不顧及我們中華民國的國家利益，國人如何能接受？

歐盟執委會在日前發出嚴正聲明，絕對不容許美方單方面改變原本相較更優惠的協議內容、印度也表示將暫緩後續談判，只有民進黨政府不僅不願意檢討、甚至還要求立法院加速審議法源基礎有問題的對等關稅協議（ART），執意要將我國之根本送給美國，實在荒謬、令人費解。

試問，這不是賣台、什麼是賣台？最後筆者仍要呼籲民進黨政府應懸崖勒馬、儘速與美方重啟談判，不要再繼續一意孤行、持續強推目前已簽訂、有法源問題的ART，忽視川普新施行122條款對我國傳統產業造成的巨大衝擊、忽視為了要換取現已遭宣告違憲的對等關稅15%，我國已經付出的重大籌碼所造成對我國國家利益的重大損失！

▼民進黨政府應懸崖勒馬、儘速與美方重啟談判，不要再繼續一意孤行、持續強推目前已簽訂、有法源問題的ART，忽視川普新施行122條款對我國傳統產業造成的巨大衝擊。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼。（圖／記者劉亮亨攝）

關鍵字: 小成 雲論 關稅 川普 美國 台灣 貿易協議 中國 韓國 立法院 ART

