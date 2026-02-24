大法官提名不通過就不再提名之憂

▲當大法官人事提名逐漸被質疑帶有高度政治篩選色彩時，社會便不得不正視一個嚴峻問題，那就是當守護憲法的機構本身可能被政治立場所塑造，民主防線可能早已出現裂痕。（圖／pixabay）

●宋慶瑋／教育人員

大法官制度被設計為憲法最後的守門人，其存在目的，就是在多數政治力量可能侵害憲法價值時，仍能堅守權力分立與基本人權。然而，當大法官人事提名逐漸被質疑帶有高度政治篩選色彩時，社會便不得不正視一個嚴峻問題，那就是當守護憲法的機構本身可能被政治立場所塑造，民主防線可能早已出現裂痕。此現象對憲政體制的傷害，遠比表面上所見更加深遠，您怎麼看，且由紛說。

大法官制度象徵最後權力防線 若社會選擇忽視將只剩空殼民主

依現行制度，大法官被提名後須經立法院同意，近年出現「提名若未通過，就不再提名」的情況，看似尊重國會決定，實際上卻可能形成對民主制衡機制的消極抵制。

憲法賦予提名權者持續提出人選的責任，其目的是確保憲法機關得以完整運作，而非以消極怠惰作為政治對抗的工具。若因人選遭否決便選擇停止提名，則是將憲政僵局轉嫁給整體國家制度，甚至形同以機關空轉作為政治施壓手段。

當大法官名額長期懸缺，憲法審理機制勢必受到影響，不僅延宕人民憲法救濟權利，也可能削弱憲法裁判的代表性與正當性。若政治權力藉由停止提名來製造制度失靈，將使憲法機關運作淪為政治角力的籌碼，直接動搖權力分立的原則。

當人民懷疑大法官可能只是政治權力的延伸工具時，憲法判決再精緻的法律論證，也難以說服社會接受，反而容易加深政治對立與制度不信任。

憲法解釋本質上是高度價值衡量的過程，必須仰賴不同憲政理念之間的激烈辯證，若大法官背景與思想過度同質，討論極可能流於形式，甚至形成自我強化的思維迴圈。

缺乏真正衝突與質疑的合議制，只會製造表面一致的結論，而非經過深度推敲的憲法價值，這種現象一旦長期存在，憲法解釋將逐漸失去思想厚度，甚至可能成為政治價值的包裝工具。

當大法官任命被視為政治酬庸或理念佈局的一環時，將對整體司法體系產生寒蟬效應。真正堅持獨立與批判精神的法律人才，可能因對政治干預感到失望而選擇遠離公共職務；反之，願意配合政治期待的人選，反而更容易進入核心決策圈。長期而言，這將形成制度性的專業流失，使憲法裁判品質逐步空洞化，最終受害者仍是整體社會。

解方建議，首先，必須徹底改革提名程序，提名機制不應僅掌握於政治權力核心，而應納入跨黨派、學術界與法律專業團體的共同推薦制度，唯有讓提名來源多元，才能真正降低政治單一化的風險。

其次，應承擔憲法賦予的提名責任，即使人選遭否決，也應重新提出更具共識基礎的人選，而非以停止提名作為政治表態。

再者，立法院行使同意權時，也須擺脫政黨對抗的習性，回歸專業審查本質。

大法官制度象徵民主社會最後的權力防線，若社會仍選擇忽視「提名若未通過，就不再提名」，最終將可能面對一個形式上的合議制，實質上卻只剩單一權力聲音的空殼民主。

▼當人民懷疑大法官可能只是政治權力的延伸工具時，憲法判決再精緻的法律論證，也難以說服社會接受，反而容易加深政治對立與制度不信任。（圖／記者林敬旻攝）

