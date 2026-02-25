兩極化下的台灣　當生活充滿虛偽與年輕世代的沉默

▲當政治立場淪為身分認同的唯一標籤，人們不僅活在「藍」與「綠」的對立中，更被困在「統」與「獨」的虛擬戰場裡 。（圖／記者徐文彬攝）

●徐作聖／科管退休教授、化學博士

在台灣這座美麗卻躁動的島嶼上，政治光譜的撕裂已滲透進日常生活的肌理，而「統獨」議題正是這股撕裂力量的核心引爆點。當政治立場淪為身分認同的唯一標籤，人們不僅活在「藍」與「綠」的對立中，更被困在「統」與「獨」的虛擬戰場裡。這種兩極化氛圍催生了普遍的「表演化」生存狀態，而年輕世代則在這片迷霧中，展現出獨特的疏離與無聲的抵抗。

我們需要的不是更多的政治正確 而是重新看見對方身為「人」的溫度

政治兩極化的最直接後果，是人際互動中的「表演化」。家庭聚會中，親友避談政治話題，或僅在同溫層內共鳴；社群媒體上，言論往往為迎合特定立場而刻意包裝，真實想法被隱藏。

在統獨議題上，這種「充滿虛偽」的狀態尤為顯著。許多人並非堅定的統派或獨派，卻被迫在社交壓力下選邊站，或學會隱藏真實想法以避免衝突。

這種虛偽源於對「被標籤化」的恐懼，一旦被貼上「統派」標籤，可能被視為「親中賣台」；一旦被視為「獨派」，則可能被指責「挑釁對岸」。當政治立場成為衡量人格的首要標準，理解與同理變得奢侈，取而代之的是審判與區隔。

統獨議題的兩極化也侵蝕了公共領域的理性基礎。政策辯論常淪為意識形態的對抗，數據與事實讓位於敘事與情感。無論是兩岸協議、歷史教育或軍事預算，討論往往聚焦於「是否有利於台灣主權」而非「是否符合民眾福祉」。

當對話失去尋求共識的可能，政治參與便從公民責任異化為陣營對抗。媒體生態的碎片化進一步強化此趨勢，支持統一的媒體與主張獨立的媒體各自建構平行宇宙，人們活在各自強化的回聲室中，對「他者」的想像日益扭曲。

更令人憂心的是，統獨對立導致的「非人化」效應。將對立陣營視為「非我族類」，甚至妖魔化，使人們難以看見彼此背後的真實困境。支持統一者被描繪為「中共代理人」，主張獨立者被指責為「戰爭煽動者」，這種二元對立簡化了複雜的歷史與現實。

當政治敵意滲透日常，鄰里、職場甚至家庭中的微小摩擦都可能被放大為統獨立場的衝突。這種氛圍削弱社會凝聚力，使集體面對重大挑戰時難以形成合作共識。

在這樣的高度緊張環境中，年輕世代展現出獨特的生存策略。不同於上一代的熱情投入或激烈辯論，許多台灣年輕人對統獨議題感到疏離。

根據觀察，越來越多青少年與大學生將重心轉向個人發展與興趣社群，刻意與政治保持距離。他們未必認同某種特定立場，但普遍對政治話語感到疲勞，這種「低度政治化」的生活方式，實則是對過度政治化社會的一種無聲抗議。

然而，年輕人的抽離也可能帶來隱憂。若公民參與持續萎縮，公共事務將更易被少數極端聲音壟斷，形成惡性循環。如何在保護個人生活與維持民主活力之間取得平衡，是這一代必須面對的課題。

兩極化是民主社會的挑戰，也是轉機。唯有正視統獨議題對生活深層的影響，並主動修復對話的紐帶，才能讓台灣在多元中展現更堅實的凝聚力。

如果台灣不能從這種窒息的政治濃霧中走出，我們雖然擁有了發言的權利，卻失去了說真話的勇氣；我們擁有了選擇的自由，卻失去了信任他人的能力。生活不該只有立場的碰撞，更該有真誠的對話與基本的尊重。

我們需要的不是更多的政治正確，而是讓生活回歸生活的本身，讓彼此在面具之外，重新看見對方身為「人」的真實與溫度。

▼兩極化是民主社會的挑戰，也是轉機。唯有正視統獨議題對生活深層的影響，並主動修復對話的紐帶，才能讓台灣在多元中展現更堅實的凝聚力。（圖／路透）

