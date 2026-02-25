川普國情咨文的關鍵留白　美中交易空間是否正在打開？

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國川普總統發表了創下歷史最長時間的國情咨文演說。在這場充滿愛國主義語調與高度政治張力的演說中，他將過去一年形容為「史無前例的轉捩點」，並全面捍衛自己的領導路線。面對經濟支持度不穩與期中選舉逼近的壓力，川普選擇正面迎戰，不僅為自己的經濟政策辯護，更將最高法院的關稅裁決、移民政策爭議、對伊朗的外交與軍事選項、以及打擊詐欺等議題納入核心敘事。

在最高法院以6比3裁定否決其全面關稅政策後，川普迅速宣布對全球商品徵收10%關稅為期150天，並曾揚言提升至15%。他在演說中聲稱關稅正在「拯救國家」，帶來龐大收入，甚至提出關稅未來可以取代所得稅的構想。儘管他對法院裁決表達不滿，但語氣相對節制，並未在國會現場點名批評大法官。值得注意的是，新關稅所依據的法律授權過去從未被如此使用，未來勢必面臨司法挑戰。

在經濟部分，川普指責民主黨誇大生活成本問題，宣稱雞蛋、牛肉與燃料價格正在下降，並表示其醫療保健架構將減輕家庭負擔。他也強調降低處方藥價格與限制私募基金收購住宅等措施。然而民調顯示，多數選民對經濟感受仍不滿意，GDP成長放緩與股市波動為背景現實。

外交方面，川普一方面表示傾向透過談判解決伊朗核問題，但同時強調美國已在中東部署軍力，並將伊朗描述為全球最大恐怖主義贊助者。他重申「以實力求和平」原則，保留軍事選項空間。

在移民議題上，他以高度對抗語氣要求議員表態支持「優先保護美國公民」，引發民主黨人冷場與口頭反擊。川普同時呼籲實施更嚴格選民身份驗證法，並聲稱民主黨反對是為了作弊。副總統JD·范斯則被賦予「打擊詐欺」任務，承諾清查福利與城市資金流向。

整場演說結合經濟、治安、國安與民族榮耀敘事，並以奧運金牌冰球隊作為愛國情緒高潮收尾。這場國情咨文表面是施政報告，實質卻更像是一場期中選舉前的政治定錨。

▼美國總統川普向國會聯席會議發表國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）

川普這次國情咨文，從結構到語氣，都與筆者先前的推斷高度一致：這不是施政報告，而是一份對內的選舉動員令。

整場演說圍繞幾條主軸反覆堆疊：經濟正在復甦、邊境已被控制、犯罪下降、軍力恢復、關稅帶來收益、盟友被迫分攤成本、美國重新強大。

政策內容與情緒敘事緊密交織，數字與故事交錯使用，目的並不是說服反對者，而是鞏固基本盤、定義敵人、逼國會表態，同時提前替中期選舉搭好框架。

先前我對國情咨文的五項觀察預測，整體也大致印證了這樣的演說方向。強化經濟表現、邊境治安與移民問題、關稅與製造回流、交易式外交換取美國利益、晶片競爭——這五個主軸中，有四個被清楚鋪陳、反覆強調。演說的邏輯一以貫之：只要給川普權力，他就能讓美國贏；只要民主黨有機會，美國就會回到混亂。

表面上，唯一沒有被明確拉成核心主軸的，是「晶片競爭」。對台灣而言，這似乎讓人稍微鬆一口氣。但台灣真正要警覺的，不是他沒講晶片，而是他「幾乎沒有提到中國」。

去年還能聽到較明確的美中競爭語言，今年卻刻意淡化甚至避開；僅以極短的方式、在談委內瑞拉時順帶提到中俄武器。這種近乎噤聲本身就是訊號。在華府的政治語境裡，「不提」往往比「強調」更有戰略意義：當中國不再被用來作為公開動員的對象，它可能正被保留為另一種用途——不是用來對抗，而是用來談判、用來交易、用來產出可以對選民展示的「勝利成果」。

尤其在關稅權限遭遇司法挑戰之後，川普更需要一個能對選民交代的「大交易」。在他的政治邏輯裡，外交不是價值宣示，而是結果導向；不是長期結構，而是可被展示的成果。如果某種協議能被包裝成勝利，那就值得談。

問題在於：如果華府與北京出現某種交易空間，台灣會不會被寫進框架裡？風險未必是立刻、劇烈的政策翻轉，更可能是一些原則性文字、模糊性表述、戰略性空白被放進文件，留待未來被解讀、被引用、被施壓。對台灣而言，真正的危險往往不是大聲宣告的改變，而是那些看似抽象、卻能在往後反覆使用的句子。

所以，沒說的，才令人擔心。

台灣要理解：川普在關稅問題上受挫，不代表他會放棄用「交易」去創造勝利的敘事；也不能因為他今天沒有特別提到台灣的晶片就自以為安全；更不能小看「中國在演說中消失」這個訊號——它可能意味著中國正在被重新定位，從動員對象，轉變成重要交易對象。

在這種局勢下，台灣更需要做的，是在內部凝聚共識：不要被動等待華府是否提及台灣，而要主動爭取把台美合作框架鎖定在「共同投資、共同安全、共同供應鏈韌性」上。讓美方在計算利益時清楚知道：與台灣合作能帶來可見、可累積、可延伸的好處；相反地，把台灣放上談判桌，成本會更高、代價會更大、風險也更難控。

國情咨文說了很多，但真正要提防的，往往是那些沒有說出口的部分。政治舞台上，燈光照不到的地方，往往才是談判真正開始的地方。

▼在這種局勢下，台灣更需要做的，是在內部凝聚共識：不要被動等待華府是否提及台灣，而要主動爭取把台美合作框架鎖定在「共同投資、共同安全、共同供應鏈韌性」上。（圖／記者劉亮亨攝）

