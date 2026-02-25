用「對等」來包裝　台灣還剩多少自主

▲台美簽署《台美對等貿易協定》，行政部門高調宣稱「15%關稅不疊加」、成功爭取2072項輸美產品豁免對等關稅，並將協定與先前簽署的台美投資備忘錄一併送交立法院審議。（圖／記者李毓康攝）

●文／國際政經評論員

台美簽署《台美對等貿易協定》，行政部門高調宣稱「15%關稅不疊加」、成功爭取2072項輸美產品豁免對等關稅，並將協定與先前簽署的台美投資備忘錄一併送交立法院審議。乍看之下，這是一場漂亮的談判成果，但是不能以珍珠奶茶可以更順利打進美國市場當做是利多消息。

因為，當我們翻開條文細讀，問題才真正浮現。正如國民黨立委翁曉玲所言，這份協定所謂「對等」，恐怕只是名稱上的修辭；在權利義務結構上，卻呈現高度向美方傾斜的態勢。若不審慎檢視，其對台灣治理權與產業結構的長期衝擊，恐怕遠超過那15%的數字所帶來的短暫安心。

15%不疊加 真減稅還是數字幻象

行政部門強調，「15%關稅不疊加」是重大突破。但必須釐清，所謂「不疊加」，並不代表所有產品最終只課15%。在美方既有反傾銷稅、平衡稅或特定產業措施存在下，台灣產品仍可能面臨其他形式的關稅或調查。

換言之，「15%」更像是一個上限框架，而非實質保證。對出口導向的台灣而言，關稅的不確定性並未真正消除。尤其是傳統產業，在成本壓力與國際競爭夾擊下，仍可能因美方政策變動而承擔額外風險。

更重要的是，這15%背後的交換條件是什麼？

農業全面開放 零關稅與標準讓渡

根據協定內容，台灣不得對原產自美國的農產品課徵任何關稅，也不得對美國進口貨品設置配額。這意味著，本土農業在價格與規模上直接面對美國大型農業企業的競爭。

更具爭議的是非關稅障礙條款。協定第3.2條與第3.3條規定，台灣須移除「重複或不必要」的技術性貿易障礙，農產品不得設置「不合理」檢驗與防疫檢疫措施。實務上，若美國檢驗通過的產品，台灣不得再施加更嚴格的標準。

這不僅涉及食品安全自主權，更牽動公共健康政策的裁量空間。民眾對含有萊克多巴胺疑慮的美牛絞肉與內臟本已存疑，如今在制度層面進一步限縮審查空間，是否等於預設台灣必須全面接受美方標準？

當檢驗標準與風險評估的最終裁量權向外移轉，這已不只是貿易問題，而是治理權的核心議題。

立法與稅制受限 長臂管轄的前奏？

協定條文還觸及多項敏感領域。第3.9條要求修法保障外籍遠洋漁工權益；第3.10條與第4.1條則禁止對美國企業課徵加值稅與數位服務稅；第5.2條更將「國安目的」的出口管制擴及無形技術。

此外，協定還限制台灣不得對美國出口產品退稅或避稅措施提出異議，並規定若台灣與朝鮮、大陸、俄羅斯、伊朗訂定雙邊自由貿易協定，美方可單方終止協定並加徵關稅。

這些條款的共通點在於：美方不僅規範貿易行為，更直接介入台灣未來的立法與對外經貿佈局。

當這一份貿易協定對內政及立法、稅制設計與外交經貿空間設下明確紅線，其性質已超越傳統FTA，而更接近制度性約束。這是否形同預設美方的優先審查權？這樣的安排，是否在默認某種形式的長臂管轄？

巨額採購與投資承諾 隱形成本浮現

協定之外，美方要求台灣擴大投資與採購，包括高達848億美元的石化、航空與電力產業項目。再加上1.25兆元軍購特別預算、對美大舉採購天然氣，以及半導體產業赴美設廠承諾，這些都構成龐大財政與產業外移壓力。

行政院及部會曾在記者會上以「一杯珍珠奶茶」象徵出口利多，但真正的代價，是每年至少占GDP 3%的預算負擔，是能源政策與產業佈局的重置，更是高科技產業鏈核心技術逐步外移。

當國內消費者原本期待美國汽車關稅調降能帶來車價下修，現實卻是車商未鬆口降價。所謂紅利，並未明顯反映在民生層面；但財政與產業調整的壓力，卻實實在在落在全民肩上。

程式正義何在？ 先簽後審的民主落差

更令人憂心的是程式問題。台美協定「先簽後審」，在野黨監督空間有限。當總統公開表示，「若未通過或延遲通過，結果大家都猜得到」，此種說法無形中形成了民主落差的政治壓力。

回顧過去民進黨在野時，對ECFA與服貿協定強調逐條審查與公開透明，如今面對美方卻以「國安」為由快速推進。標準是否出現選擇性適用？民主監督機制若因對象不同而鬆緊有別，將削弱制度的正當性。

真正的程式正義，不應分對象；真正的透明，也不該分政治立場相同或不相同。

對等之名 不對等之實

我們理解台灣在國際局勢下需要強化與美國的經貿連結，也理解分散市場風險的重要性。但「深化合作」不應等於「全盤性讓步」。

若關稅優惠換來的是立法自主受限、農業全面開放、稅制彈性喪失與加速產業外移，那麼這份協定就不能只用出口數字來評價。

真正的對等，應建立在相互尊重主權與制度自主的基礎上；真正的勝利，不應以壓縮內部決策空間為代價。

當「對等」成為政治宣傳的標籤，我們更需要回到條文本身，逐條檢視、理性辯論。因為一旦制度框架確立，其影響將長達數十年。

台灣不是不能談判，而是必須談得更精準、更有底線。守住治理自主與產業根基，才是真正維護本土利益的核心。否則，當光鮮的15%成為歷史標語，我們可能才會發現，真正流失的，是難以回頭的政策主導權。

▼當「對等」成為政治宣傳的標籤，我們更需要回到條文本身，逐條檢視、理性辯論。因為一旦制度框架確立，其影響將長達數十年。（圖／美國貿易代表署）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。