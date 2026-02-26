ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

我們想讓你知道…如果中央真的重視台中，請拿出掌握方向盤的力量，把 2045 的藍圖現在就加速實現，否則，任何對他人的攻擊，都只是讓選民看清楚，到底是誰在耽誤台中的未來。

▲。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲最近綠營側翼排山倒海地攻擊江啟臣，指責他拜會星宇航空是在「收割政績」，這種指控不僅荒謬，更顯得心虛。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

●林振平／ 台中市民

最近綠營側翼排山倒海地攻擊江啟臣，指責他拜會星宇航空是在「收割政績」，這種指控不僅荒謬，更顯得心虛。真正該被送上檢驗台的，是民進黨在中央全面執政多年後，交給台中人的機場發展成績單。既然側翼強調機場建設是中央的功勞，那大家就該理直氣壯地問一句，既然權力、預算、航權全都在交通部手裡，為什麼台中國際機場的完整升級，竟然要讓市民等到 2045 年？

這不是政敵的惡意抹黑，而是官方規劃書裡白紙黑字的現實。從最初的 2035 整體發展計畫，改到 2040 年規劃，現在又啟動了 2045 年的長期藍圖。這種「年份不斷往後挪」的模式，正是行政怠惰的最好證明。

台中市民不需要口水，更不需要一個要在 20 年後才能兌現的空中樓閣。當中部的製造業貨運還在繞行桃園機場，當觀光航線的拓展始終被排在優先順序的末端，中央政府有什麼資格一邊喊著這是「政績」，一邊卻要台中人繼續枯等？

更關鍵的矛盾在於，民進黨現在推派何欣純參選台中市長，側翼急著將機場建設納為功勞，這無疑是把一份尚未完成、甚至還在遙遠未來的「遠期支票」當成現金來消費。

如果機場發展真的是中央全力支持的成果，那為什麼規畫案會一延再延？如果核心工程還鎖在 2045 年的抽屜裡，這究竟是即時的效率，還是遙不可及的願景？

身為地方政治人物，拜會企業、媒合航線，本來就是爭取地方權益的具體表現。把正常的產業交流抹黑成收割，不過是為了轉移焦點，掩飾全面執政多年卻拿不出明確時程的窘境。

台中市民需要的不是更多跳票的年份，而是建設提前落地的決心。如果中央真的重視台中，請拿出掌握方向盤的力量，把 2045 的藍圖現在就加速實現，否則，任何對他人的攻擊，都只是讓選民看清楚，到底是誰在耽誤台中的未來。

▼既然側翼強調機場建設是中央的功勞，那大家就該理直氣壯地問一句，既然權力、預算、航權全都在交通部手裡，為什麼台中國際機場的完整升級，竟然要讓市民等到 2045 年？（圖／資料照）

▲▼。（圖／資料照）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►兩極化下的台灣　當生活充滿虛偽與年輕世代的沉默

►大法官提名不通過就不再提名之憂

►美最高法院裁定IEEPA違憲　民進黨政府應重新談判勿再一意孤行

投稿
申訴
關鍵字: 林振平 雲論 台中 民進黨 國民黨 江啟臣 蔡其昌 機場 收割 何欣純

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
美國最高法院判決後　台灣更應通過對等貿易協議
別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落
用「對等」來包裝　台灣還剩多少自主
川普國情咨文的關鍵留白　美中交易空間是否正在打開？
國防產業化　「國安的必要之惡」還是政商尋租的溫床？

推薦閱讀

別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

用「對等」來包裝　台灣還剩多少自主

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

川普國情咨文的關鍵留白　美中交易空間是否正在打開？

兩極化下的台灣　當生活充滿虛偽與年輕世代的沉默

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

【網購糾紛1】24hr出貨變240hr！電商遲不出..

看不見的視線「消失的安全感」　汽車隔熱紙納管後的下..

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

大法官提名不通過就不再提名之憂

相關文章

泳池對2幼童扣板機幸卡彈！恐怖男具高度反社會性...續押2個月

泳池對2幼童扣板機幸卡彈！恐怖男具高度反社會性...續押2個月

台中一名陳男去年國慶日跑到一處游泳池，持槍對2名幼童扣板機，好險卡彈才沒發生死亡結果，但該案引起社會矚目，認為陳男所為太過離譜。陳男近日羈押..

1小時前

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

駕車撞屋縱火燒死母女！一張存證信函引爆殺機　恐怖房客被起訴

駕車撞屋縱火燒死母女！一張存證信函引爆殺機　恐怖房客被起訴

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

黃暐瀚喊話：在野黨當然可以「反綠」　但不要亂反變成「反台灣」

黃暐瀚喊話：在野黨當然可以「反綠」　但不要亂反變成「反台灣」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

別用2045的幻象　掩蓋全面執..

別用2045的幻象　掩蓋全面執..

用「對等」來包裝　台灣還剩多少..

高超音速威脅逼近　台灣多層防空..

川普國情咨文的關鍵留白　美中交..

兩極化下的台灣　當生活充滿虛偽..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面