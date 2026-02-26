別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

▲最近綠營側翼排山倒海地攻擊江啟臣，指責他拜會星宇航空是在「收割政績」，這種指控不僅荒謬，更顯得心虛。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

●林振平／ 台中市民

最近綠營側翼排山倒海地攻擊江啟臣，指責他拜會星宇航空是在「收割政績」，這種指控不僅荒謬，更顯得心虛。真正該被送上檢驗台的，是民進黨在中央全面執政多年後，交給台中人的機場發展成績單。既然側翼強調機場建設是中央的功勞，那大家就該理直氣壯地問一句，既然權力、預算、航權全都在交通部手裡，為什麼台中國際機場的完整升級，竟然要讓市民等到 2045 年？

這不是政敵的惡意抹黑，而是官方規劃書裡白紙黑字的現實。從最初的 2035 整體發展計畫，改到 2040 年規劃，現在又啟動了 2045 年的長期藍圖。這種「年份不斷往後挪」的模式，正是行政怠惰的最好證明。

台中市民不需要口水，更不需要一個要在 20 年後才能兌現的空中樓閣。當中部的製造業貨運還在繞行桃園機場，當觀光航線的拓展始終被排在優先順序的末端，中央政府有什麼資格一邊喊著這是「政績」，一邊卻要台中人繼續枯等？

更關鍵的矛盾在於，民進黨現在推派何欣純參選台中市長，側翼急著將機場建設納為功勞，這無疑是把一份尚未完成、甚至還在遙遠未來的「遠期支票」當成現金來消費。

如果機場發展真的是中央全力支持的成果，那為什麼規畫案會一延再延？如果核心工程還鎖在 2045 年的抽屜裡，這究竟是即時的效率，還是遙不可及的願景？

身為地方政治人物，拜會企業、媒合航線，本來就是爭取地方權益的具體表現。把正常的產業交流抹黑成收割，不過是為了轉移焦點，掩飾全面執政多年卻拿不出明確時程的窘境。

台中市民需要的不是更多跳票的年份，而是建設提前落地的決心。如果中央真的重視台中，請拿出掌握方向盤的力量，把 2045 的藍圖現在就加速實現，否則，任何對他人的攻擊，都只是讓選民看清楚，到底是誰在耽誤台中的未來。

▼既然側翼強調機場建設是中央的功勞，那大家就該理直氣壯地問一句，既然權力、預算、航權全都在交通部手裡，為什麼台中國際機場的完整升級，竟然要讓市民等到 2045 年？（圖／資料照）

