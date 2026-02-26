ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

我們想讓你知道…藍綠兩黨在國情報告議題上都在「打假球」，雙方明明都知道根本不可能有共識，還一直假裝很想要，其實不過是互留「相罵本」。外界期待以此為起點，能夠化解朝野對立僵局，真的是想多了。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲雖然賴清德與立法院長韓國瑜在新春茶敘的互動良好，但第一次的朝野協商仍舊以破局收場。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

農曆新年過後，國內政治的焦點除了川普的對等關稅違憲之外，就是賴清德總統是否會到立法院進行國情報告，朝野之間是否真的出現和解的曙光。雖然賴清德與立法院長韓國瑜在新春茶敘的互動良好，但第一次的朝野協商仍舊以破局收場。

賴清德話講得很和善　但態度非常強硬

春節連假後的第一天，賴清德與五院院長新春茶敘，韓國瑜邀請賴清德赴立院進行國情報告，並採「統問統答」；賴清德則當面感謝韓國瑜的邀請，並再度表示在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

在春節假期之前，大概誰也想不到會有如此和諧的場面。假期前的最後一個上班日，台美貿易協定完成簽署，行政院高調宣揚談判結果，民進黨要求立法院速審，在野黨則質疑台灣被淘空。總預算、軍購特別預算、台美貿易協定都成為朝野政治攻防的焦點。

孰料，春節假期還沒完，美國聯邦最高法院就以6：3的票數，判定川普的對等關稅違法，全世界都受到波及。先前政院拿「一杯奶茶」比喻的談判成就，瞬間變成笑話。原本應該以勝利者之姿碾壓在野黨的賴清德，也不得不擺出和解的姿態。

賴清德除了拿韓國瑜提出的「化」字大做文章，以「四化」回應（化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛），還說「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，但非常可惜，去年的確錯過了許多的機會」。賴清德口中「錯過的機會」，應該不包括綠營發動的大罷免、行政院的不副署法案、不依法編列預算以及憲法法庭的爭議釋憲。

賴清德並不是第一次說「在合乎憲政程序，願意赴立法院進行國情報告」，新春茶敘只是重申立場而已，與之前的說詞並無不同。賴清德口中的「合乎憲政程序」指的並不是憲法增修條文，而是憲法法庭113年憲判字第9號，判定《立法院職權行使法》違憲的判決。而這個判決，正是激化朝野對立、憲政爭議難解的引爆點。

113年憲判字第9號不僅完全站在行政院的立場，更完全貶抑立法權，將憲法法庭凌駕於立法院之上。如果不是這個判決，行政院不會有恃無恐的和立法院對幹，讓朝野對立的結越打越死，也不會讓卓榮泰成為「史上覆議次數最多的行政院長」，更不會有史上第一次的「不副署」；同樣也不會有《憲法訴訟法》的修法，以及憲法法庭在不足額的情況下做出判決，更不會出現大法官分成兩派的對立。

根據該判決，立法院不僅無權指定國情報告的內容，也不能對總統詢問、要求答覆或要求總統聽取其建言，還不如李登輝時代對國民大會的國情報告。該判決甚至連立法院何時、用何種方式邀請總統進行國情報告，都判定對總統沒有憲法上的拘束力。而這一切正是賴清德所謂的「合憲」，賴清德雖然話講得很和善，但其實態度非常的強硬。

▼賴清德並不是第一次說「在合乎憲政程序，願意赴立法院進行國情報告」，新春茶敘只是重申立場而已，與之前的說詞並無不同。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

想靠國情報告化解根本是緣木求魚　就算讓賴清德國情報告365天也沒用

昨天第一次的朝野協商，韓國瑜最終裁示「持續溝通、擇期協商」，沒有用到「破局」的字眼，但實際上幾乎已經不可能達成共識。

民進黨團不願接受「統問統答」的字眼，認為「統問統答」仍是「詢答」，只說總統願意「留下來聽」委員的「意見分享」，也願意「二次發言」，形同直接否定韓國瑜在新春茶敘中的邀請。台中市長盧秀燕則說，台美關稅談判關係到國家的經濟生存戰略，建議賴清德應該接受「即問即答」，才能有效釐清。藍綠態度南轅北轍，即便表面上裝得再和諧、再有善意，也不可能達成共識。

藍綠兩黨在國情報告議題上都在「打假球」，雙方明明都知道根本不可能有共識，還一直假裝很想要，其實不過是互留「相罵本」。外界期待以此為起點，能夠化解朝野對立僵局，真的是想多了。

今天的朝野僵局的根源並不在國情報告，而在行政院不遵守立法院通過的法律、以不副署否決立法院通過的法律，以及憲法法庭毫無底線的偏袒行政權、貶抑立法權，甚至連自家提名的大法官都看不下去，不惜以缺席抵制。

今天的政治僵局要解，必須要行政、立法、司法三方都做出改變，但失敗的「大罷免」讓立法院的結構幾乎沒有改變的可能；而行政部門也不可能承認自己違憲，收回「不副署」的結果。

偏偏引發大法官對立的114年憲判字第1號，不僅否定立法院設定釋憲人數門檻的效力，甚至連大法官缺額時「總統應於2個月內補足提名」的規定都認為違憲，在這樣「合乎憲政程序」下，賴清德根本沒有補提名大法官的意思，就準備繼續讓5名大法官繼續硬幹下去。

如今的政治僵局，是行政、立法、司法三方打成一團、扭成一團，原本就異常難解，如今三方的結構、心態、作為都沒有任何的改變，想靠國情報告化解，根本是緣木求魚。不要說是一場國情報告，就算讓賴清德到立法院國情報告365天，也沒有用。

▼藍綠兩黨在國情報告議題上都在「打假球」，雙方明明都知道根本不可能有共識，還一直假裝很想要，其實不過是互留「相罵本」。外界期待以此為起點，能夠化解朝野對立僵局，真的是想多了。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者翁嫆琄攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」

►別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

►用「對等」來包裝　台灣還剩多少自主

►川普國情咨文的關鍵留白　美中交易空間是否正在打開？

單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

關鍵字: 單厚之 賴清德 雲論 國情報告 國民黨 民進黨 民眾黨

