Line
高市大勝引爆市場熱潮　投資人眼中的日本經濟新局

我們想讓你知道…隨著政策逐步落實，日本能否從這場歷史性的政治勝利中，轉化為持續且健康的經濟復甦，將決定這波市場熱潮究竟是短暫的煙火，還是長線牛市的起點。對於長期關注亞洲市場的投資人而言，現在或許正是重新評估日本價值的轉捩點。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政壇近期迎來巨大變革，隨著自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，由高市早苗引領的政策路線成為市場焦點。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

日本政壇近期迎來巨大變革，隨著自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，由高市早苗引領的政策路線成為市場焦點。這場被視為「歷史性大勝」的結果，不僅重塑了日本內政的權力結構，更向全球投資人發出了明確的經濟訊號。在經歷長期低迷與通膨壓力後，市場正屏息以待，試圖從高市的執政方針中，解讀日本經濟是否能迎來真正的結構性轉機。

市場對高市執政的最直觀反應，來自於對「安倍經濟學」精神延續的期待。投資人普遍認為，其核心主張在於透過大規模財政刺激來拉動經濟。這種「責任積極財政」的策略，旨在透過國家資金的投入，帶動民間投資與消費成長。

對於股市而言，這類擴張性政策無疑是短期內的強效興奮劑。根據相關數據顯示，執政黨勝選後的首個交易日，日股便展現出強烈的風險偏好，反映出市場對政策紅利的渴望。

在貨幣政策方面，高市多次對日本央行過早升息的舉措顯示出疑慮。這種立場表明新政府傾向維持相對寬鬆的金融環境，以確保經濟成長動能不被緊縮政策干擾。對於追求資本利得的投資人來說，低利率環境不僅能降低企業融資成本，更有利於推升股市估值。雖然日圓匯率可能因此持續疲軟，但對於依賴出口的日本大型企業而言，弱勢日圓帶來的競爭力提升與海外利潤回流，正是推動股價上漲的重要動能。

結構性改革與國家基金的新思維

除了短期的資金面利多，市場更在意的是日本能否藉此契機解決長年積弊。投資人目前最關注的焦點之一，是新政府如何利用「國家基金」的運作盈餘來挹注財政。

這種創新的思維顯示政府正試圖在不大幅增加債務負擔的前提下，尋求新的財源以落實減稅或補助政策。對市場而言，若能將公共資金更有效地投入半導體、人工智慧與綠能科技等前瞻產業，將有助於提升日本整體的國際競爭力。

此外，針對勞動力短缺與世代薪資不均等結構性問題，市場也期待高市能提出更具體的對策。目前中國大陸與東南亞各國在製造業與數位轉型上快速崛起，日本若要維持領先地位，必須在人力資本的配置上有所突破。

投資人希望看到的，不只是單純的薪資調升，而是透過技術引進與產業轉型，真正提升勞動生產力。這種由內而外的成長轉型，才是支撐市場長期信心、讓資金願意長期駐留日本的關鍵因素。

在積極財政的架構下，市場雖然歡迎擴張，但仍對債務失控與通膨失速保持警惕。高市的主張顯示出一種「以成長化解債務」的邏輯。投資人目前觀察到，新政府傾向於將資金精準投向具有高乘數效應的產業，而非過去那種無差別的公共建設支出。

這種做法若能成功提升名目成長率，使其高於長期利率，日本的債務負擔比例反而有望在經濟成長中稀釋。對投資人而言，這是一種「進攻型」的財政管理，雖然風險較高，但卻是打破日本 30 年停滯的必要手段。

全球變局下的穩定力量與經濟安保

在全球政治不確定性增加的背景下，尤其是美國政局可能變動帶來的關稅挑戰，投資人對於日本政權的穩定性給予高度評價。川普（Donald Trump）若重返執政，全球經貿秩序可能面臨新一波衝擊，此時日本若能擁有一個強勢且政策一致的政府，將成為國際資金的避風港。高市在國防與安全保障上的強硬立場，雖然在外交上具備挑戰，但在市場眼中，這也顯示日本正積極強化其在亞太地區的經濟安全與自主性。

特別是在對待中國大陸的經貿關係上，高市展現出明確的風險管理意識。市場解讀這將引導日本企業加速供應鏈的多元化配置，減少對單一市場的過度依賴。

雖然短期內可能增加企業的調整成本，但長遠來看，這種分散風險的策略符合全球地緣政治的趨勢，也能增強日本經濟的韌性。

投資人正密切觀察新政府如何落實關鍵技術的本土化，特別是在半導體設備與關鍵材料領域，透過政策補貼引導供應鏈回流或移往友好國家，這對長期資產保護而言是重要加分項。

能源政策的轉向也是解讀高市勝利的另一大關鍵。投資人普遍認為，若要支持半導體與人工智慧產業的龐大電力需求，日本必須重新審視其能源組合。高市對重啟核能與研發新一代小型核反應爐的正面態度，為高耗能產業注入了強心針。

穩定的能源供應等同於穩定的生產成本，這對於吸引外資直接投資日本至關重要。當日本展現出解決能源困境的決心時，大陸與亞太區的其他競爭對手將面臨更大的壓力，而日本則能藉此鞏固其作為亞洲高階製造中心的地位。

結語　開創日本經濟的新黃金時代

綜觀而言，高市的勝利被市場視為日本重返「強國經濟」的信號，投資人所追求的，實則是高度可預期性與成長動力的雙重結合。從大規模財政刺激到對寬鬆貨幣的堅持，新政府的每一步都直接牽動著資本市場的敏感神經。然而，市場也深知，單靠財政支出無法解決所有的結構性難題，通膨壓力與國債規模仍是懸在經濟頭上的利劍。

未來的關鍵在於，新政權能否在實施擴張性政策的同時，展現出財政紀律與行政效能。投資人想要的是一個既能點燃成長火種，又能理性應對國際變局的領導團隊。

隨著政策逐步落實，日本能否從這場歷史性的政治勝利中，轉化為持續且健康的經濟復甦，將決定這波市場熱潮究竟是短暫的煙火，還是長線牛市的起點。對於長期關注亞洲市場的投資人而言，現在或許正是重新評估日本價值的轉捩點。

▼對於長期關注亞洲市場的投資人而言，現在或許正是重新評估日本價值的轉捩點。（圖／123rf）

▲▼。（圖／123rf）

蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

