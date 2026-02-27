ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
叫車平台只是媒合工具？　從台64悲劇看責任再定義

我們想讓你知道…許多人開始思考，當消費者透過合法平台叫車，究竟期待的是什麼樣的安全承諾？當事故發生後，責任應如何分配？這起悲劇不僅是單一交通意外，更是一場對平台經濟制度設計的深刻拷問。

▲丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

●陳擷安／科技集團法務

日前發生在台64線快速道路的事件震撼社會。一名25歲頂大畢業生深夜搭乘多元計程車返家，卻在快速道路上遭駕駛留置車外，最終不幸遭後方車輛輾斃身亡。友人出面還原案發前通訊內容，指出事發前仍能清楚回覆訊息，質疑外界對於醉酒失控的推論。

案件細節尚待司法調查釐清，但一條年輕生命的殞落，已引發對叫車平台、車隊管理與制度保障的廣泛討論。許多人開始思考，當消費者透過合法平台叫車，究竟期待的是什麼樣的安全承諾？當事故發生後，責任應如何分配？這起悲劇不僅是單一交通意外，更是一場對平台經濟制度設計的深刻拷問。

現行法制下的平台與車隊責任結構

在台灣現行交通法規架構中，計程車屬高度管制產業，司機必須隸屬單一車隊，車隊負有管理與監督義務，並接受公路主管機關監理。違規時，車隊可遭罰鍰甚至停業處分。

數位叫車平台多以合作方式與車隊連結，負責訂單媒合與派遣。從形式上看，行政責任主要落在車隊身上。然而實際運作中，平台掌握派遣系統、演算法分配、收費結算與評分機制，對交易流程具有高度影響力。

當事故發生時，若平台僅以技術媒合者自居，社會觀感往往難以接受。法律上，是否須承擔民事責任，將取決於平台是否具備實質控制能力、是否可預見風險、是否有能力事前防範。這些判斷標準，正逐漸成為平台責任認定的核心。

國際案例對照　Uber判決的指標意義

今年美國亞利桑那州聯邦陪審團針對一起性侵案件作出裁定，認定Uber須為司機的刑事行為負責，判賠850萬美元。陪審團認為，在特定情境下司機可被視為平台的代理人，公司無法完全以獨立承攬關係免責。

該判決被視為數千起類似案件的重要風向球，也顯示法院開始重視平台在招募、背景審查與安全制度上的角色。當企業透過品牌行銷強調乘客安全，並主導派遣與評分機制時，責任認定將不僅看契約文字，更會檢視實際控制與管理能力。台灣制度雖有不同，但面對平台高度參與營運的現況，國際趨勢對本土法制發展具有參考價值。

明確界定平台法律地位

面對責任界線模糊的問題，政府應優先處理平台法律定位。現行制度將監理焦點放在車隊，但平台實際掌握交易資料與派遣核心技術，卻缺乏明確義務規範。

未來可透過修法或專章設計，要求數位派遣平台負擔基本安全管理責任，包括背景審查標準、即時安全通報機制、事故應變流程與資訊保存義務。

當法律清楚界定角色與責任，企業營運將更具可預測性，也能減少事後爭議。明確定位有助於建立公平競爭環境，使所有市場參與者在相同規範下運作。

建立風險共擔與強制保險制度

交通服務涉及高度人身風險，單靠駕駛個人責任難以充分保障被害人權益。既然平台從每筆交易中取得收益，政策上可研議平台層級的強制保險或風險準備金制度。透過制度設計，使平台在事故發生後能即時提供補償，減少被害人訴訟成本與等待時間。風險共擔機制能促使企業將安全投資納入成本考量，提升內部管理標準。長期而言，這不僅保障乘客，也能強化產業整體信任基礎。

強化資料透明與科技監理

平台擁有完整派遣與交易數據，是風險分析的重要資源。政府若能建立數位化監理機制，要求平台定期揭露事故統計與安全指標，將有助於提前發現問題並進行改善。資料透明能促進社會監督，也讓消費者更清楚服務品質。

科技監理並非限制創新，而是透過數據工具提升監理效率與精準度。當監理制度與產業科技同步升級，安全與發展才能兼顧。

結論　在創新與責任之間建立制度平衡

台64線的悲劇提醒我們，平台經濟的便利背後仍需要穩固的制度支撐。當平台深度參與公共運輸服務，社會對其安全責任的期待自然提高。

國際判例顯示，法院可能依實質控制與管理能力重新界定責任範圍。台灣若能及早完善法律定位、風險分配與監理工具，將有助於避免類似爭議反覆出現。制度的成熟，才能讓創新與安全並行，使公共信任成為產業長遠發展的基礎。

▼台64線的悲劇提醒我們，平台經濟的便利背後仍需要穩固的制度支撐。當平台深度參與公共運輸服務，社會對其安全責任的期待自然提高。（圖／資料照）

▲計程車，司機，計程車司機，小黃，運將，乘客。（圖／記者張一中攝）

關鍵字: 陳擷安 雲論 台64 計程車 叫車平台 法律

