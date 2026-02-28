ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
經典賽看球也論及專業素養！　洞悉球場上的瞬息萬變

我們想讓你知道…調整球員一門專業，在專業範疇之餘，球迷應該給的是鼓勵，而非喝倒采，畢竟我們不是上場之人，我們的專業、能力跟心態也絕非能匹配上場之人，因此我們能做的是祝福、鼓勵及尊重，這也是觀眾及支持者的素養表現。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲近日中華隊在熱身賽與韓職培證英雄進行2場閉門競賽，中華隊以1和1敗的戰績坐收，國內社群網路隨即引發熱烈討論。（圖／記者李毓康攝）

●張家羽／曾任職媒體、企業公關，現為機關人員

第六屆WBC世界棒球經典賽將於下月初點燃戰火，各國代表隊現正緊鑼密鼓進行最後備戰，而近日中華隊在熱身賽與韓職培證英雄進行2場閉門競賽，中華隊以1和1敗的戰績坐收，國內社群網路隨即引發熱烈討論，一如預期，版面充斥著負面聲浪，許多網友對於中華隊評論不甚友善，筆者認為，與其看熱鬧、喝倒采，不如培養觀賽與支持者的「專業素養」，相較而言更有建設性。

模擬實戰情境讓球員進入備戰狀態　但不能就此定義球員表現

事實上，球員身心的表現，有其「調整」的必要節奏，特別是面對短期、高張力的國際賽事，生心理的起伏更具有挑戰性，因此不單是球員、教練團（投捕、打擊、守備、牛棚及體能）甚至是後勤團隊（飲食、諮商、傷害防護），無不戰戰兢兢地透過監控、修正、輔助的策略，積極使球員在比賽期間有絕佳狀態站上場。

畢竟，球員的生心理狀態具有「波峰原理」的特徵，因為人體及心理的水平不可能總是維持高亢奮狀態，若是讓球員過早進入高峰期，就容易面臨比賽期間表現下滑的風險，這也就是為何要讓國家隊在賽前進行熱身賽的原因，以模擬實戰的情境讓球員快速進入備戰狀態，使球員在賽前縮短波峰攀升的節奏，但不能就此定義球員在接續比賽的表現

以在WBC世界棒球經典賽，隊史奪下最多冠軍的日本隊為例（3屆，2006年、2009年、2023年），在23日對上日職福岡軟銀鷹的熱身賽中，不僅以0比4的遭對手完封，全場更僅出現2支安打，但相信資深的球迷能推敲其中，在全球棒壇首屈一指的日本，真正實力絕非爾爾，可能是讓球員磨刀小試、調整狀態、也可能是隱蔽重要戰力，不管是何種考量，各界深知只要進入正式比賽，大家鐵定會面對不一樣的日本隊。

2024年世界棒球十二強賽事更是經典案例，中華隊賽前不只被外界看扁，自家許多球迷同樣不捧場，但中華隊球員以實質表現回敬，勢如破竹挺進冠軍賽，更一舉完封由全日職組成的日本隊，為國內體壇寫下新猷；這即代表運動競賽場上瞬息萬變，球員及教練團能做的，就是要讓上場選手在比賽中拿出最好的狀況，而調整球員一門專業，在專業範疇之餘，球迷應該給的是鼓勵，而非喝倒采，畢竟我們不是上場之人，我們的專業、能力跟心態也絕非能匹配上場之人，因此我們能做的是祝福、鼓勵及尊重，這也是觀眾及支持者的素養表現。

▼調整球員一門專業，在專業範疇之餘，球迷應該給的是鼓勵，而非喝倒采。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

