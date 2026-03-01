ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
AI廣告大戰揭示的產業焦慮　讓AI造福全人類的理想還剩多少？

我們想讓你知道…或許多年後回顧，2026年的超級盃廣告會成為另一個泡沫時代的註腳，提醒我們科技炒作與真實價值之間的巨大鴻溝。

 

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

今年超級盃的廣告時段出現了一場前所未見的AI企業混戰，Anthropic推出一系列諷刺性廣告，嘲笑競爭對手在聊天機器人中置入廣告的做法，結尾都是同一句「廣告即將進入AI，但不會進入Claude」。OpenAI執行長山姆·奧特曼看了這些廣告後先是笑了，隨即在社群平台上發長文反擊，稱這些廣告「明顯不誠實」，強調OpenAI絕不會像廣告中描述的那樣運作。這場口水戰的背後，其實反映出整個AI產業正面臨的根本困境。

或許多年後回顧　2026超級盃廣告會成另一個泡沫時代的註腳

超級盃廣告向來被視為美國消費市場的風向球。今年將近四分之一的廣告都與AI有關，從新創公司到科技巨頭，大家都在推銷看似相似的AI產品，承諾能讓生活變得更好。但這些廣告賣的其實不是產品本身，而是一種心理上的安全感。AI公司需要消費者願意採用這些工具，願意為AI功能付費訂閱，否則在投入數千億美元之後，獲利將遙遙無期。

當人們向ChatGPT詢問心理或生理健康問題時，插入廣告顯得特別不恰當。想像一個焦慮症患者向AI尋求建議，結果看到抗焦慮藥物的廣告。或者一個財務困難的人詢問預算建議，卻被推銷高利率貸款。即使廣告與對話內容「相關」，這種相關性本身就可能構成剝削。更何況當商業利益介入時，AI回答的客觀性還能維持多久？

這場廣告戰也暴露了AI公司商業模式的脆弱性，奧特曼在2024年10月還把廣告稱為「最後手段」，短短幾個月後就改變立場，原因很簡單，OpenAI的新訂閱用戶成長已經趨緩，龐大的基礎建設投資需要更多收入來源。

但Anthropic的不廣告承諾能維持多久？當成長壓力來襲，當投資人要求回報時，「永遠不會有廣告」的保證會不會也跟著改變？畢竟商業現實往往比理想來得強大，許多科技公司都曾信誓旦旦地承諾不做某些事，最後還是妥協了。

這種景象令人想起過去的超級盃廣告熱潮，2000年時滿是網路新創的廣告，幾週後這些公司就倒閉了。2022年是加密貨幣盛會，名人爭相代言數位資產平台，九個月後FTX就在詐欺醜聞中崩塌。如今大量AI廣告的出現，會不會也是泡沫即將破裂的前兆？有分析師直言，超級盃廣告大力推廣AI，可能就是AI泡沫即將破裂的最佳指標。

更值得關注的是這些廣告背後反映的經濟結構轉變，今年超級盃不只有AI公司，還有加密貨幣平台和預測市場網站，這些都是高度抽象的金融商品。相較之下，販售啤酒、洋芋片、牛仔褲這些實體產品的傳統廣告顯得格外稀少。美國經濟愈來愈依賴這些抽象的投機性科技投資，金融部門佔GDP的比重不斷膨脹，但實際投資到生產性資產的比例卻大幅下降。金融市場已經從達成目的的手段，變成了目的本身。

預測市場網站Kalshi的執行長甚至公開表示，長期目標是「將任何意見分歧都轉化為可交易資產」。這種思維把一切都變成賭注，把人類互動簡化為可以獲利的機會。當經濟體系愈來愈脫離實體生產，轉向這些虛無縹緲的抽象概念時，泡沫的風險就會大增。

奧特曼辯稱，有些大型企業的廣告投放可能反而有助於遏制AI最糟糕的特質，因為如果出現仇恨或惡劣內容，這些企業會撤出廣告。這個論點頗為諷刺，難道我們要靠廣告商的商業利益來確保AI的道德標準？這不正說明了AI公司對自己產品的控制力有多薄弱嗎？

從Google到Instagram，許多網站和應用程式早就有廣告，使用者也已經習慣。AI聊天機器人加入廣告，或許不會造成太大衝擊。但關鍵差異在於AI對話往往涉及更私密、更複雜的議題，人們把AI當作值得信賴的顧問，在這種情境下出現廣告，確實會顯得格格不入甚至冒犯。

這場超級盃廣告戰最終揭示的是AI產業仍在摸索可行的商業模式，訂閱制的成長有限，免費使用又燒錢，廣告似乎成了不得已的選擇。但當商業壓力迫使AI公司不斷妥協時，那些關於讓AI造福全人類的崇高理想還剩下多少？或許多年後回顧，2026年的超級盃廣告會成為另一個泡沫時代的註腳，提醒我們科技炒作與真實價值之間的巨大鴻溝。

▼當商業壓力迫使AI公司不斷妥協時，那些關於讓AI造福全人類的崇高理想還剩下多少？或許多年後回顧，2026年的超級盃廣告會成為另一個泡沫時代的註腳，提醒我們科技炒作與真實價值之間的巨大鴻溝。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣..
經典賽看球也論及專業素養！　洞悉球場上的瞬息萬變
美國對中國核武擴張意圖的戰略評估
嫉妒別人怎麼辦？　人際關係專家教「3關鍵轉換視角」..

