賴總統團隊終於開始懂「社群網站」了嗎？

我們想讓你知道…光就能收集到的公開數據資料來說，自從農曆新年以來的賴清德社群網站操作的確是成功的，不只是感覺而已，而這樣成功的軟性議題操作也帶動了讀者對於其他硬性議題的點閱與宣傳狀況。

▲總統賴清德過年期間「台語大挑戰」。（圖／賴清德IG）

▲總統賴清德過年期間「台語大挑戰」。（圖／賴清德IG）

●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授

賴清德總統過去被視為是老派、對於社群網站的宣傳方式不甚理解，因此在各項社群網站的表現指標都遠輸給前任總統蔡英文，更別提輸給以社群網站起家的柯文哲、黃國昌、以及新興國民黨立委等。然而，賴清德總統團隊在今年農曆年間，一系列的梗圖、冷笑話、台語挑戰等操作，引起熱烈的討論，許多年輕人開始口語相傳，認為賴清德總統終於開始懂社群網站了。

這樣的熱烈討論並不只限於同溫層，而是可以從各項指標看出端倪。

賴清德在Instagram急起直追

首先，是Instagram。過去Instagram是柯文哲的大本營，柯文哲的IG追蹤人數為114萬，但在最近被蔡英文前總統的116萬給超越，兩位分別是全台灣IG追蹤者最高的前兩名。

賴清德總統現在的IG追蹤者僅有35萬，但是自農曆新年開始操作之後，追蹤者上升速度明顯增加。更重要的是，賴清德最近的發文平均按讚數快速上升到1.7萬、engagement rate來到5%（也就是互動數除以總追蹤數，代表有多少追蹤者是真的有跟這帳號互動的比例），都是近期新高。最新一支講台語的影片，點閱率也來到了10萬，這是近日少有的數字。

賴清德這些數字的特殊之處，在於賴清德的Instagram近日表現，居然超越了柯文哲。


Instagram上頭　賴升柯降

根據instrack的追蹤資料顯示，柯文哲在Instagram的追蹤人數正穩定下滑，而最近兩周的貼文平均按讚數跌落一萬、engagement rate也低於1%。

換言之，賴清德的社群網站這一波農曆新年操作，真的成功在短期內讓賴清德總統的Instagram表現超過曾經的IG霸者柯文哲。這是過去非常難以想像的狀況。

從其他資料來看，賴清德的IG表現也超過黃國昌（11萬追蹤者、平均按讚數3000），只是仍然沒有追上蔡英文（116萬追蹤者、平均按讚數七萬）。

除了Instagram之外，同樣的趨勢居然也出現在YouTube上。根據Google Trend，台灣民眾在YouTube的搜尋聲量上，賴清德最近一個月的表現大於柯文哲、黃國昌與蔡英文，尤其是在過年期間的這一大波社群網站操作後。

雖然從波動來看，可以看出這效益只是短期的，但是要能夠衝出YouTube的演算法，讓台灣民眾願意上YouTube主動搜尋賴清德，這在過去賴政府執政一年多以來是非常不容易的事。

賴清德在Threads亦表現不俗

最後，在最近竄起的新興平台Threads上，賴清德的追蹤人數是48萬，相較於其他政治與非政治人物（蔡英文86萬、柯文哲60萬、台灣民眾黨11萬、黃國昌並未註冊、徐巧芯18萬、蔡其昌18萬、陳其邁24萬、賈永婕26萬），賴清德的Threads的追蹤者是台灣政治人物僅次於柯文哲。

而假如講到互動狀況，柯文哲最近一周的發文按讚數落在兩千到一萬左右，而賴清德的發文按讚數則是六千到六萬左右，可見賴清德的文章更能吸引到Threads網友的支持，甚至連比較生硬的話題，例如國防預算以及台美貿易協定，按讚人數都有數萬。這對於目前執政黨要加大政策宣傳來吸引中間選民，扮演重要的角色。

筆者並不知道賴清德總統的宣傳團隊是否最近在組成或是策略上有所改變，但至少光就能收集到的公開數據資料來說，自從農曆新年以來的社群網站操作的確是成功的，不只是感覺而已，而這樣成功的軟性議題操作也帶動了讀者對於其他硬性議題的點閱與宣傳狀況。

然而，這樣的操作是否能夠維持，是否能夠更突破同溫層，視需要在接下的總預算、軍購預算、台美協議等重大議題下值得繼續觀察的。

思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

