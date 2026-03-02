ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
地緣政治衝突對金融衝擊　往往都是短空長多

我們想讓你知道…這場中東戰火對金融市場，短期內震盪難免；若區域衝突持續升級，對全球資產價格、能源供應與貿易流動衝擊時間則會延長。因而，都要審慎以對，做好風險管理。

▲。（圖／路透）

▲中東地緣政治風險始終不斷，美國與以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，引發全球高度關注。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

中東地緣政治風險始終不斷，美國與以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，引發全球高度關注。不少人憂心，倘這場戰爭持續，衝擊將不僅限於以色列、伊朗，甚至會牽動整個中東、乃至於全球的安全與經濟秩序。然歷史經驗顯示，區域性地緣政治衝突對金融衝擊，往往都是短空長多。

美伊恩怨情仇　美國戰略企圖

川普在這次攻擊前指出，47年來伊朗政權高喊「美國去死」，並對美國及多國無辜民眾發動「無止盡的流血與大規模謀殺行動」，包括針對美軍與其他國家的平民，並希望能在這一役中解決恩怨。

其實，美伊數十年來的恩怨情仇始於1953年，美英支持政變推翻伊朗民選首相穆罕默德·摩薩台，扶植親西方的穆罕默德·禮薩·巴列維，伊朗社會因此對美國埋下深層不信任。冷戰時期雙方曾是盟友，美國協助伊朗發展核能並共同簽署不擴散核武器條約，但1979年由魯霍拉·霍梅尼領導的伊斯蘭革命推翻王朝，美國被視為干涉象徵，同年爆發伊朗人質危機，兩國斷交並展開長期制裁與對抗。

1980年代兩伊戰爭、美國對伊拉克的傾向支持，以及後續制裁與軍事衝突，使雙方敵意加深。2002年美國將伊朗列為「邪惡軸心」，核問題成為核心衝突；2015年在巴拉克·歐巴馬任內達成聯合全面行動計劃（伊朗核協議,Iran nuclear deal）一度緩和局勢，但2018年川普第一任期宣布退出協議並恢復制裁後，伊朗逐步提高濃縮鈾純度，關係再度惡化。之後在拜登政府時期嘗試重啟談判，但因互信不足、區域衝突與制裁問題始終未能全面恢復協議。

進入2024至2025年間，雙方在核計畫、區域代理人衝突與軍事威嚇上仍持續角力，談判與制裁並行、緊張與試探交錯，這段從政變、革命到核爭議累積而成的對立關係，至今仍深刻影響中東局勢與國際政治。

因而，一般分析認為，美國對伊朗施壓的戰略企圖大致包括幾個面向：

首先，是要求伊朗停止支持區域內的代理勢力，例如胡塞組織等武裝團體，以降低中東地區的衝突風險。

其次，是限制伊朗的軍事能力，特別是彈道飛彈等具戰略威脅性的武器系統。

第三，針對核計畫問題，要求伊朗停止或嚴格限制相關發展，以防止核武擴散並取得國際上的戰略與道德制高點。

第四，對伊朗現行由宗教領袖主導的政治體制提出質疑，希望其朝向更具民意基礎的治理模式轉型。

最後，可能還有能源的戰略企圖。

中東戰火一響　油價首當其衝

回顧去(2025)年6月21日，川普宣布美軍「午夜重錘行動」成功打擊伊朗三處核設施，這是自1979年伊朗革命以來，美國首次出動空軍轟炸該國境內主要設施。伊朗國會則批准封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的動議做為報復，此舉也讓市場憂心，萬一封鎖成真，無疑將對全球能源供應構成重大威脅。西德州原油期貨價格曾在6月13日事件爆發當日由66.64美元急升至71.29美元（暴漲近7%），創下自俄烏戰爭以來最大漲幅，之後地震盪走高，截至6月22日已漲至75.78美元。

然而，世事如棋局局新，7月23日又因中東情勢較預期克制，投資人轉向樂觀看待，美股反彈大漲，而油價則大幅滑落至65美元天左右（暴跌近14%）。

接著，川普於台灣時間24日6時在「真實社群」平台宣布，以色列與伊朗同意六小時後停火，全球金融市場在極短時間內恢復平靜。

此次，在美伊核議題仍持續磋商之際，2月28日以色列與美國對德黑蘭發動突襲，引發伊朗隨後反擊，鎖定美方於中東的多處設施，衝突迅速外溢，使多國被迫提高警戒，中東局勢再度升溫。

2月27日，全球噸位最大的航空母艦-福特號航空母艦抵達以色列，市場避險情緒已開始升高，帶動國際油價單日勁揚近3%。布蘭特原油期貨當天收漲2.03美元至每桶72.87美元，西德州中級原油期貨亦上揚1.81美元至每桶67.02美元。

空襲消息傳出後，OPEC+於3月1日召開緊急會議，同意4月增產穩原油供應。由於荷莫茲海峽承載了全球約三分之一的海運原油出口，以及全球約二成的液化天然氣（LNG）運量。

若伊朗持續反擊甚至封鎖荷莫茲海峽，使海峽運輸受阻，即使OPEC+增產也難完全救火。屆時，布蘭特油價恐上看90美元，甚至挑戰百元大關。不過，一旦美伊重啟對話、伊朗啟動公開的權力交接、荷姆茲海峽恢復正常運行，那油價將很快的回落至60至70美元區間。

據悉，台灣有四分之一原油可能需繞道或延宕進口，天然氣也大約4成受影響，對經濟、金融與民生穩定影響甚大，必須提前做好因應部署。

▼若伊朗持續反擊甚至封鎖荷莫茲海峽，使海峽運輸受阻，即使OPEC+增產也難完全救火。屆時，布蘭特油價恐上看90美元，甚至挑戰百元大關。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

金融市場短期震盪　在所難免

由於美軍基地遍布波斯灣周邊國家，包括阿聯酋、巴林、卡達與科威特，目前已遭伊朗擴大反擊波及，被迫關閉領空，進而被捲入戰火之中，區域全面動盪機率大為提高。但伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多位將領已身亡，專家研判，戰爭應不致太久。

姑不論未來情勢如何演變，全球金融資產價格短期動盪絕對無法避免，除上述的原油波動外，包括美股、美債、美元、黃金在內的全球金融市場均可能因恐慌情緒上升而波動加劇。

有道是，「大砲一響 黃金萬兩」，履試不爽。歷史數據顯示，區域衝突初期金價往往迅速走高。原因在於地緣政治風險升溫時，資金通常湧向黃金避險；即使局勢日後緩和，回檔幅度也可能有限。部分分析模型預估，若美伊對峙持續升高，金價短期內仍有約一成以上的上行空間，漲勢多半集中在衝突爆發後的前兩週。3月2日金價已漲破5,360美元，足資佐證。

而衡量股市恐慌情緒的VIX指數今年以來已上揚約三分之一，另反映美債市場隱含波動的MOVE指數也增加約15%。在地緣政治風險與關稅政策不確定性交織下，股市承壓，資金明顯轉向公債等避險資產，如具指標性的美國十年期公債殖利率近來回落，顯示避險買盤增加。匯市方面，美元走勢取決於衝突規模與持續時間。過往經驗顯示，動盪初期美元可能震盪走弱，但若能源價格長期走高，美國作為能源淨出口國反而可能受益，支撐美元表現。

綜合而言，美伊恩怨情仇能否一次解決，目前尚不得而知。然如前述，地緣政治衝突，甚至世界大戰對金融影響幾乎都是短期，市場最終都會恢復正常。

準此，這場中東戰火對金融市場，短期內震盪難免；若區域衝突持續升級，對全球資產價格、能源供應與貿易流動衝擊時間則會延長。因而，不論影響時間長短，政府、企業或個人，都要審慎以對，做好風險管理。

▼這場中東戰火對金融市場，短期內震盪難免；若區域衝突持續升級，對全球資產價格、能源供應與貿易流動衝擊時間則會延長。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

李沃牆專欄

李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

