從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

在美國與伊朗軍事對峙之中，外界常提出質疑，美軍在中東部署龐大兵力，為何不由美軍直接攻擊，而是讓以色列先行出手。若只從軍事能力看問題，這個安排顯得多此一舉。把焦點放在合法性結構，就會看到完全不同的戰略思考。美國不是不動手，而是透過法律層次分工，把直接責任留在以色列身上。

美國將「直接責任」與「間接支援」切割成不同層次 使衝突的政治成本可被管理

第一層是國際法層級。以色列可以主張先制自衛，尤其在伊朗核設施與長程飛彈能力被視為迫切威脅時，以色列更容易在聯合國憲章第51條自衛權框架下進行論述。國際社會對於區域國家自衛行動的容忍度，通常高於對全球強權主動攻擊的接受度。由以色列出手，在法律語境中較容易被包裝為區域安全回應，而非全球強權單邊動武。

第二層是美國國內法層級。若由美軍直接攻擊伊朗，美國總統可能面臨國會戰爭授權問題。根據美國憲政架構，全面對外戰爭需取得國會授權。繞過這個程序會引發國內政治爭議與司法挑戰。當行動以支持盟邦自衛為名，美國行政部門較容易在既有授權框架內運作，例如援助、情報分享與後勤支持，而不必立即啟動正式戰爭程序。

第三層是盟友義務層級。美國與以色列之間存在深厚的安全合作與軍事協定。支持盟邦自衛在外交辭令上屬於防禦性行動，而非主動開戰。這種角色定位讓美國能夠維持對盟友承諾，同時避免被貼上主動挑起戰爭的標籤。對美國而言，站在盟友後方比站在戰場最前線，更容易維持同盟體系的穩定。

第四層是區域安全敘事層級。伊朗核發展與飛彈擴張被描述為區域安全威脅。當行動由以色列發動，敘事主軸自然落在區域安全平衡，而非大國權力投射。阿拉伯國家即使對以色列態度複雜，也更容易接受區域內的安全調整，而非外來強權直接主導軍事行動。敘事框架的差異會影響外交空間與後續談判可能性。

第五層是國際輿論層級。美國若直接攻擊伊朗，容易被描繪為單邊侵略，尤其在中東歷史背景下，這種形象會迅速擴散。由以色列執行打擊，美國則可維持較低能見度，輿論焦點集中在區域對抗，而非全球霸權介入。這種設計降低了歐洲盟友與全球南方國家的反彈風險。

這種分層安排展現的是責任分配，而非責任逃避。美國在情報、武器供應與外交掩護層面仍扮演關鍵角色。法律與敘事層面的主體卻被放在以色列身上。直接責任與間接支援被切割成不同層次，使衝突的法律定位與政治成本可以被管理。

對台灣讀者而言，這種合法性分層值得關注。未來區域衝突中，大國未必以最直接的形式現身。法律層次、敘事層次與軍事層次往往同步運作。理解這種分層機制，有助於判讀國際行動背後的真實角色配置。國際政治不是只有誰開火，更重要的是誰承擔法律責任，誰掌握敘事權，以及誰在制度框架內設計行動空間。

