Line
司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

我們想讓你知道…2026 年的這場司法判決並非貿易戰的終點，而是另一場框架重組的起點。雖然最高法院確立了國會對稅收權的監督地位，但全球保護主義的趨勢並未消退。

▲（圖／路透）

▲在 2026 年全球貿易局勢劇烈震盪的當下，美國最高法院於 2 月 20 日針對「學習資源公司訴川普案」（Learning Resources, Inc. v. Trump）所做出的裁決，成為經貿歷史的重要分水嶺。（示意圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在 2026 年全球貿易局勢劇烈震盪的當下，美國最高法院於 2 月 20 日針對「學習資源公司訴川普案」（Learning Resources, Inc. v. Trump）所做出的裁決，成為經貿歷史的重要分水嶺。此項裁決認定川普（Donald Trump）依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）違反憲法，主因在於關稅權力屬於國會，總統無權單方面無限期徵收。此項判決不僅使美國行政部門過去一年多來的核心經貿政策面臨法律崩解，更讓全球產業鏈陷入一場前所未有的框架轉型期。

權力界限的釐清　法律爭議

最高法院以 6 比 3 的票數裁定，聯邦政府擴張解釋《國際緊急經濟權力法》的做法越權。裁決書中明確顯示，儘管該法授權總統在緊急狀態下調節進口，但其中並未包含「稅收」等具體字眼。憲法賦予國會的稅收權不應在缺乏明確授權的情況下被行政分支挪用，這標誌著司法體系對行政擴權的強勢導正。在此判決下，原本基於對等原則所課徵的進口稅項被視為非法，連帶使美國整體的貿易防禦手段出現法源真空。

然而，這場司法勝利並未帶來市場預期的平靜，反而引發了鉅額退款的法律混戰。自 2025 年對等關稅實施以來，美國政府已徵收數千億美元的稅款。對於這些款項是否應退還給相關進口商，法院並未給出明確的執行細節，川普也已公開顯示，政府不打算輕易退還這些資金。這導致許多跨國企業與零售商必須繼續投入法律訴訟，以爭取權益，不確定性依然壟罩著美國境內的進口供應鏈。

剛簽協定即遇變局的台灣困境

在此法律地震發生的一週前，台灣剛於 2026 年 2 月 13 日正式與美國簽署了「台美對等貿易協定」（ART）。這份協定原被視為台灣經貿的一大突破，成功爭取到 15% 的關稅上限，並確保半導體及相關產品享有最惠國待遇（MFN），讓台灣在出口競爭中能與日、韓站在同一起跑線上。然而，隨著對等關稅在 2 月 20 日被判定違憲，這份協定的執行基礎隨即陷入極度尷尬的困局。

台灣目前面臨的困境在於，ART 協定中原本爭取到的 2072 項專屬豁免項目，可能因為美國改採其他法律條款而生變。當川普隨後宣布引用 1974 年《貿易法》第 122 條對全球加徵 15% 臨時稅時，這項新關稅與原本協定內容是否疊加，成為台灣政府與產業的最大隱憂。

特別是在農業與民生產業方面，原本透過協定爭取到的豁免，在美方隨後發布的新行政命令中竟未被完全列入，這讓台灣在開放市場、取消美國農產品及汽車進口障礙後，卻可能換來美方改徵新關稅的不利局面。

不平等條約爭議　產業衝擊預測

隨著協定文本曝光，國內輿論針對 ART 是否為「不平等條約」展開激烈辯論。批評者表示，台灣在協定中承諾移除多項技術性貿易障礙，包括接受美國的食品安全檢驗標準與汽車排放規範，但美方並無相對義務。這種「單向開放」的條約結構，被質疑是以犧牲國民健康與主權為代價，換取僅存於口頭承諾的關稅穩定。

尤其是 122 條款生效後，台灣輸美的傳統產業，如工具機、鋼鐵衍生品等，面臨 15% 附加稅疊加 MFN 稅率的重擊，這讓原本期待透過 ART 獲得減稅紅利的企業，轉瞬陷入成本暴增的寒冬。

此外，122 條款對特定產業的衝擊預測顯示，即便半導體產業因涉及國家安全仍能維持部分豁免，但下游的資通訊零組件、傳統製造業以及農產品，都將在未來 150 天內承受巨大的關稅壓力。

由於 122 條款僅需「國際收支失衡」即可發動，且行政部門具備重新計時的裁量權，這使得台灣出口商面臨常態性的不確定風險。對於台灣而言，如果 ART 無法在法律變動中提供實質保護，反而因市場開放導致國內農業與傳產受挫，這份協定的戰略價值將大打折扣。

大國角力　雙邊協定的演變

在全球經貿重組的過程中，對中國大陸的貿易關係仍是重中之重。數據顯示，在對等關稅與特定制裁關稅堆疊下，中國大陸輸美商品的綜合稅率一度顯著攀升。雖然最高法院的裁決使這些基於緊急權力的稅項失效，但行政部門已透過延長其他條款及簽署新的諒解備忘錄，試圖維持對大陸的貿易屏障。在此框架下，大陸也相應調整了稀土及半導體原材料的出口管制，雙方在法律攻防與經濟制裁之間尋求一種極不穩定的動態平衡。

與此同時，美國正加速與特定夥伴重新確認「對等貿易」的替代方案。台灣雖然面臨 ART 協定的法理變動與國內的政治壓力，但行政部門評估，台灣過去承諾在美大規模投資的行動力，已成為規避關稅的戰略堡壘。未來台灣必須透過更頻繁的技術性磋商，確保已簽署的協定內容能無縫銜接到美方的 122 條款或 232 條款框架中。這種轉變顯示，未來的國際經貿框架將更依賴精準的雙邊談判，而非單一的全球性保護主義。

未來展望　市場風險評估

儘管新的關稅架構正在成形，但通膨壓力的風險依然存在。高額關稅造成的物價成長已對美國消費市場產生實質影響，零售商在應對不斷變化的稅率時，往往將成本轉嫁給大眾。

最高法院雖然限制了總統的部分權力，但未能阻止行政部門透過其他法律途徑繼續推動關稅政策。這種持續的政策反覆，使得國際投資人對於美國貿易環境的穩定性產生質疑。

2026 年的這場司法判決並非貿易戰的終點，而是另一場框架重組的起點。雖然最高法院確立了國會對稅收權的監督地位，但全球保護主義的趨勢並未消退。

對於剛簽署 ART 協定的台灣來說，這是一場與時間賽跑的考驗，必須在 150 天的臨時稅期限屆滿前，鞏固既有的談判成果並修補不平等條約的裂痕。企業必須具備更敏銳的法律洞察力，才能在新的經貿框架正式定型前，找到最有利的定位。

▼對於剛簽署 ART 協定的台灣來說，這是一場與時間賽跑的考驗，必須在 150 天的臨時稅期限屆滿前，鞏固既有的談判成果並修補不平等條約的裂痕。（圖／美國貿易代表署）

▲▼（圖／美國貿易代表署）

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

