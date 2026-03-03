ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來

我們想讓你知道…2026年春晚小品《奶奶的最愛》顯示人形機器人已突破「能演」的新階段。它不僅展現硬件精密與算法迭代的成果，更揭示多模態交互與具身大模型的成熟，預示未來在教育、陪伴與文化產業中的應用可能，同時引發倫理與社會角色的深層思考。

 

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

在 2026 年春晚除了機器人的武術表演，另一吸睛的小品是人形機器人的《奶奶的最愛》。其中，人形機器人首次自然地參與語言類節目，這不僅是舞台上的新鮮噱頭，更是人工智能與機械工程的一次深度融合。觀眾看到的不只是機器人模仿人類，而是它能在語境中展現唇形同步、微表情還原，甚至與演員互動，營造出幾乎無縫的舞台真實感。

這一突破標誌著人形機器人從「能動」到「能演」的跨越，揭示了硬件強度、算法迭代、多模態交互與具身大模型的成熟，並預示著未來它們可能在教育、陪伴、文化產業中扮演全新角色。

舞台上的技術奇蹟

《奶奶的最愛》之所以成為焦點，不僅因為它延續了春晚一貫的幽默與親情主題，更因為它首次讓人形機器人自然地參與語言類節目。這一突破背後的核心，是松延動力打造的「蔡明機器人」。它能精準模仿人類的唇形、表情與語音同步，甚至在舞台上與演員互動，讓觀眾幾乎忘記這是一台機器。

這種「自然感」的呈現，正是多年來機器人技術積累的成果。嘴部 12 個自由度的設計，使得機器人能夠完成張嘴、噘嘴、微笑、挑眉等細微動作，這在過去幾乎是不可想像的。觀眾看到的不只是科技炫技，而是一種「機器人能演戲」的全新體驗。

更重要的是，這種突破讓人們開始重新思考舞台的邊界：如果機器人能在語言類節目中自然表演，它是否也能在戲劇、電影甚至教育場景中扮演角色？這種跨界的可能性，讓《奶奶的最愛》不僅是一個小品，更是一個技術與文化的交叉點。

硬件與算法的雙重支撐

要讓機器人能在舞台上說話、表演，硬件強度是基礎。嘴部的自由度設計，意味著每個動作都需要獨立的電機驅動，並且在毫秒級完成響應。這不僅考驗材料強度與精密度，也考驗散熱與耐久性。若硬件不足，機器人可能在表演中出現延遲或卡頓，破壞舞台效果。

另一方面，算法迭代則是靈魂。透過深度學習與模仿訓練，機器人能將演員的語音與表情同步，避免「嘴型對不上」的尷尬。這種語音—動作融合的能力，讓機器人不再只是冷冰冰的機械，而是能與人類演員形成自然互動。

更進一步來看，這種算法的迭代不僅是單純的模仿，而是透過大量數據訓練，讓機器人能在不同語境下做出合適的反應。例如，當演員語速加快時，機器人能即時調整嘴部動作；當演員表現出驚訝或憤怒時，機器人能同步展現相應的表情。這種「動態適應」能力，正是人工智能與機械工程結合的成果。它讓觀眾感受到的不只是技術的精密，而是一種「舞台真實感」的再現。

語言交互的社會意涵

春晚小品的核心在於語言與情感，而機器人能夠參與其中，意味著人工智能在「多模態交互」上邁出了關鍵一步。觀眾看到的不只是機器人模仿人類，而是它能在語境中做出合適的表情與反應。這種能力，未來可能延伸到教育、陪伴、客服等場景。例如，機器人老師能在課堂上用表情與語音互動，提升學生的參與感；機器人陪伴者能在老人獨居時提供情感支持，甚至模仿家人語氣，減少孤獨感。當技術能夠跨越「語言—情感」的鴻溝，它就不再只是工具，而是潛在的社會角色。

更值得注意的是，這種語言交互能力可能改變人類與機器的關係。過去，人們把機器視為「助手」或「工具」，但當它能在語言與情感層面與人互動時，它可能被視為「夥伴」甚至「角色」。

這種轉變，既帶來便利，也帶來挑戰：我們是否準備好接受機器人成為日常生活的一部分？我們是否能在情感上區分「真實陪伴」與「仿真陪伴」？這些問題，正是《奶奶的最愛》引發的深層思考。

未來的挑戰與展望

然而，這一突破也帶來新的挑戰。首先是倫理問題：當機器人能模仿真人表情與語音，觀眾是否會混淆「真實」與「仿真」？

其次是技術普及：舞台上的機器人是高成本定制品，要進入日常生活，必須進一步降低硬件成本並提升耐用性。

最後是應用邊界：機器人能演小品，是否也能在醫療、法律等高敏感場景中發揮作用？這些問題需要社會共同討論。

展望未來，具身大模型的進一步成熟，將讓機器人不僅能理解語言，還能理解環境與情境，從而在更複雜的場景中自然表現。春晚的舞台只是起點，它展示了技術的可能性，也提醒我們要思考如何引導這種可能性走向有益於人類的方向。

更宏觀來看，這種突破可能改變整個文化產業。當機器人能演戲，它是否會成為演員的「替身」？是否會在影視製作中降低成本？是否會在教育與娛樂中提供新的形式？這些問題沒有簡單答案，但它們都指向一個未來：人類與機器的邊界正在模糊，而我們需要在技術進步與倫理規範之間找到平衡。

結論與前瞻

《奶奶的最愛》不僅是一個小品，更是一個時代的新劇本。它讓我們看到，機器人已經不再只是舞蹈或武術的炫技者，而是能夠進入語言與情感的領域，成為舞台上的「演員」。這一突破，既是硬件強度與算法迭代的成果，也是多模態交互與具身大模型的前奏。

未來，當這些技術逐步走入生活，我們或許會迎來一個「人機共演」的時代。春晚的舞台，正是這個時代的序幕。它提醒我們，科技不只是冷冰冰的工具，而是能與文化、情感交織，成為人類生活的一部分。

當我們在笑聲與掌聲中看著「蔡明機器人」與演員互動時，我們其實已經在見證一個新時代的到來。這個時代，既充滿可能，也充滿挑戰，而我們的選擇，將決定它走向何方。

▼2026年春晚小品《奶奶的最愛》。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲▼2026年春晚小品《奶奶的最愛》。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►賴總統團隊終於開始懂「社群網站」了嗎？

►AI廣告大戰揭示的產業焦慮　讓AI造福全人類的理想還剩多少？

►經典賽看球也論及專業素養！　洞悉球場上的瞬息萬變

投稿
申訴
林建甫專欄

林建甫專欄 林建甫

美UCSD經濟博士，曾任台灣經濟研究院院長、台大經濟系教授、台大人文社會高等研究院副院長、中華經濟金融學會理事長、台灣競爭力論壇學會總召集人。現為中信金融管理學院講座教授、台灣大學經濟系名譽教授。

林建甫最新文章

more

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..

達沃斯論壇對話的精神　全球秩序的十字路口

中式英語的文化實力與經濟效率

台灣的穩定幣戰略　在全球貨幣重構中尋找定位

關鍵字: 林建甫 春晚 雲論 奶奶的最愛 人形機器人 人形智能 演算法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來
川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續..
當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機
李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？
司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉..

推薦閱讀

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續..

當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機

意外還是血祭？保羅沃克和希斯萊傑之死都與這個團體有..

《後宮甄嬛傳》之1／雍正一朝的歷史設定和小說差異

【網購糾紛1】24hr出貨變240hr！電商遲不出..

單厚之／人民不欠民進黨，更不欠國民黨

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

【司法官養成】考上司法官平均26歲　幾乎無產業工作..

黃映溓／民進黨的外省情結

相關文章

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

上（2）月28日，在川普主導下，美國和以色列聯手對伊朗首都德黑蘭等多處展開飛彈攻擊，除成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）..

趙春山 11小時前

當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機

當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智..

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智..

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　..

當表態政治凌駕專業治理　解析台..

保羅沃克和希斯萊傑之死都與他們..

甄嬛傳／雍正一朝的歷史設定

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面