ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

我們想讓你知道…行政院怎麼會不想修法？就是沒有多數嘛，沒有多數偏要在按多數治理原則設計的民主體制下左衝右突，東挪西補，只好以一個一個憲法原則的破壞作為代價，不就是這麼回事嗎？

▲李貞秀召開「民進黨停止追殺陸配 為新住民站出來」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲各界矚目的李貞秀(白衣)立委資格案，最新的發展是行政院在其宣誓就職後，仍以「李女士」相稱，而且不提供任何資料，不接受質詢。（圖／記者林敬旻攝）

●蘇永欽／國立政治大學講座教授、前司法院大法官並任副院長

各界矚目的李貞秀立委資格案，最新的發展是行政院在其宣誓就職後，仍以「李女士」相稱，而且不提供任何資料，不接受質詢，將來可能還會質疑她的提案、投票合法性，搞不好再次去敲憲法法庭的門。

沒有多數偏要在民主體制下左衝右突　只好以憲法原則的破壞作為代價

有關憲法上的國家和國民定位，年前我才簡單的回顧了兩大黨前輩合力修憲的艱辛與用心，法條如此清楚，過程斑斑可考，再要以一黨的兩國論信仰為基礎，把國籍法的「外國國籍」硬套在大陸地區人民頭上，別說法院迄今都無法接受，恐怕連自我賦權的憲法法庭都幫不了忙─只看全由陳水扁總統提名的大法官，和全由馬英九總統提名的大法官所做幾號涉及國家與國民定位的解釋，從未見任何例外，政府（內政部、陸委會，以及行政院）應該是怎麼樣都拗不下去吧。

所以現在的質疑已經慢慢從「國籍」轉到「戶籍」的問題，也就是從92年修改兩岸條例增訂第9條之1確立兩岸國民採單一戶籍制度後，臺灣地區人民若未在施行日（93年3月1日）後六個月內註銷原大陸戶籍並提交證明，就會喪失臺灣身分。

這個在民進黨執政時期通過的規定，所稱「臺灣地區人民」至少在文義上也可及於修法前入籍的陸配，包括82年入臺、88年已申請獲准入籍的李立委。

雖然誠如她所說，依當時的大陸戶籍制度，只要出國，不論時間長短都要註銷戶口，所以在她申請時，不僅臺灣還沒有單一戶籍的管制，兩岸條例和相關許可辦法也完全沒有繳交失籍證明的規定，而事實上她也已經失去大陸戶口，因此和後來修法明定的兩岸單一戶籍制度不生任何違逆，此所以修法的陳水扁政府也未要求這些早期陸配補繳除籍證明。

瞭解這個背景，看到23年後突然冒出內政部的「專案補繳計畫」，特別發函給1.4萬的陸配，普查有無除籍的情況，讓人覺得格外突兀。

因此若說修法當時主要考量的是從臺灣過去取得大陸戶籍者，所以並未針對已在臺灣落戶的早期陸配要求補繳除籍證明；倒是修法23年後兩岸情況有了變化，政策上有了更多所謂增加防衛軔性的考量，執行面才啟動專案補繳，應不為過。

雖然對這些新移民已構成相當程度的干擾，但主政者在執法寬嚴上因時而轉，也可以理解，此所以李立委也已配合提交大陸戶籍已於82年嫁入臺灣時即已註銷的證明。

誰知道這樣原無必要，因配合新政策所做的程序補正，竟然會對李立委個人（或再加上其他投入公職的陸配）發生一個全新的法律效果，也就是兩岸條例第21條所設的10年或20年等待期間的計算，即只能從提出證明時才開始計算的駭人解釋！

我不知道這樣完全無視大法官已在多個解釋、判決中適用並充分闡明的信賴保護原則，僅只是陸委會還不成熟的見解，或者已經代表行政院的看法。否則怎麼會在立法院已不採此說而按原定期日辦理李立委的宣誓就職後，才會有前面提到的、荒腔走板的「李女士」稱呼及「不接受質詢」等等說法？

我完全理解在兩岸關係上，憲法增修條文規定的解釋有把保護臺灣地區人民安全納入考量的必要，這一點在96年大法官公布的618號解釋已經特別清楚，但這裡可以容許的彈性無論如何也只能通過修法，而不是單純以行政手段就可創造，應該是自由民主憲政秩序的底線，有如此多優秀法制人員的行政院，竟會一無所知？

顯然我們又碰到了少數政府的軟肋─就此我的不斷發言已到自己都生厭的程度！行政院怎麼會不想修法？就是沒有多數嘛，沒有多數偏要在按多數治理原則設計的民主體制下左衝右突，東挪西補，只好以一個一個憲法原則的破壞作為代價，不就是這麼回事嗎？

所以我最近常常想的是，我們到底還有多少東西可以讓自己站直，大聲的跟國際說我們比對岸高明？這幾年數下來，好像真的不多了。

▼李立委已配合提交大陸戶籍已於82年嫁入臺灣時即已註銷的證明。誰知道這樣原無必要，因配合新政策所做的程序補正，竟然會對李立委個人（或再加上其他投入公職的陸配）發生一個全新的法律效果。（圖／民眾黨提供）

▲▼。（圖／民眾黨提供）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►賴總統團隊終於開始懂「社群網站」了嗎？

►AI廣告大戰揭示的產業焦慮　讓AI造福全人類的理想還剩多少？

►經典賽看球也論及專業素養！　洞悉球場上的瞬息萬變

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

國防產業化　「國安的必要之惡」還是政商尋租的溫床？

面對美國情勒式霸凌　台灣能成為棋手還是菜餚？

硬中有軟、軟中帶硬　從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策..

高市2026年外交面臨挑戰　日本經濟為「抗中」付出..

關鍵字: 蘇永欽 雲論 李貞秀 民眾黨 立委 國籍 中國 內政部 憲法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？
司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉..
從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任
地緣政治衝突對金融衝擊　往往都是短空長多
賴總統團隊終於開始懂「社群網站」了嗎？

推薦閱讀

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉..

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

歪踢插畫／吃湯圓，歡樂慶元宵

AI廣告大戰揭示的產業焦慮　讓AI造福全人類的理想..

腎臟默默受傷？十大傷腎行為排行榜　環境重金屬累積成..

地緣政治衝突對金融衝擊　往往都是短空長多

從伊朗與委內瑞拉戰例　透視中國防空體系的盲區

意外還是血祭？保羅沃克和希斯萊傑之死都與這個團體有..

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

相關文章

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

在 2026 年全球貿易局勢劇烈震盪的當下，美國最高法院於 2 月 20 日針對「學習資源公司訴川普案」（Learning Resource..

蔡鎤銘 12小時前

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

藍白會前會敲定合作三部曲！13日辦共同政見發表會　4縣市試行

藍白會前會敲定合作三部曲！13日辦共同政見發表會　4縣市試行

李貞秀切結書沒勾雙重國籍！劉世芳：正向立院查證　若屬實請立院處理

李貞秀切結書沒勾雙重國籍！劉世芳：正向立院查證　若屬實請立院處理

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我..

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我..

司法與行政之爭重塑經貿體系　對..

從國際法到輿論戰　美國如何拆解..

吃湯圓，歡樂慶元宵

AI廣告大戰揭示的產業焦慮　讓..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面