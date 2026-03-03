川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

▲這是川普上任以來對外發動的第七次軍事攻擊；但沒有跡象顯示，他此刻有對伊朗採取軍事攻擊的「合理性」。（圖／路透）



●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

上（2）月28日，在川普主導下，美國和以色列聯手對伊朗首都德黑蘭等多處展開飛彈攻擊，除成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）外，包括伊朗國防部長在內約40名伊國官員也因此喪生。伊朗隨後展開「毀滅性報復」，對駐有美軍基地的波灣國家，發射大量飛彈及無人機。

川普上任對外第七次軍事攻擊 沒有跡象顯示此刻攻擊的「合理性」



這是川普上任以來對外發動的第七次軍事攻擊；但沒有跡象顯示，他此刻有對伊朗採取軍事攻擊的「合理性」。因為，就在上月華盛頓舉行的首次和平委員會會議時，川普還宣布成員國將投資70億美元進行加薩重建工作，美國也為此投入約100億美元。針對伊朗問題，川普表示希望與伊國達成協議，以遏制其核武計劃。

川普坦承攻擊伊朗的原因很簡單，即伊朗不願停止核子研究，也不願承諾放棄核武；但如《紐約時報》所指，伊朗對美國本土並未產生迫在眉睫的軍事威脅，伊朗沒有急於製造核彈。由於川普去年6月對伊朗核濃縮設施發動的那次打擊，伊朗如今距離具備製造核武器的能力，比過去幾年都要遙遠。

此外，儘管川普聲稱德黑蘭的最終目標是利用導彈系統打擊美國本土，但連美國國防情報局去年得出的結論都顯示：伊朗至少還需要十年時間，才能跨越技術和生產方面的重重障礙，打造出一個規模可觀的武器庫。

事實上，外界研判川普心中早已對伊朗做了和戰兩手準備。就在這次進行攻擊行動前夕，美國已在伊朗周邊展開2003年發動對伊拉克戰爭以來最大規模的軍事部署。

海軍方面是以「林肯號」和「福特號」兩支航母打擊群為核心，可以搭載近百架F-35、F-18戰機，並配屬多艘驅逐艦；空軍方面除在以色列部署F-22戰機外，美軍並在卡達、約旦等國家部署30餘架F-35戰機、30餘架F-16戰機、20餘架F-15戰機、12架A-10攻擊機，以及多架預警機、偵察機、電子戰飛機和20餘架空中加油機。

另外，美軍在中東地區部署了「愛國者」和「薩德」防空反導系統，並將本土的B-2遠程戰略轟炸機，置於高度戒備狀態。美軍在歐洲的戰機也能快速部署至中東地區。

▼外界研判川普心中早已對伊朗做了和戰兩手準備。就在這次進行攻擊行動前夕，美國已在伊朗周邊展開2003年發動對伊拉克戰爭以來最大規模的軍事部署。（圖／白宮）

專家分析川普對伊朗攻擊行動有三 目的 不能忽略美國內政因素

根據美國智庫大西洋理事會中東項目的專家分析指出，川普這次對伊朗的攻擊行動有三個目的：一是軍事施壓，即迫使伊朗在未來的外交談判中讓步；二是以伊朗核設施、導彈及無人機作戰體系為目標，削弱伊朗的軍事能力；三是搞「顏色革命」，即打擊伊朗領導階層和癱瘓伊國指揮體系。

達成上述第三個目的最為美國和以色列所樂見。這次行動以「史詩之怒」為代號，即暗示美以兩國對執政長達37年的哈米尼政權已忍無可忍。歐洲外交關係委員會（ECFR）資深政策研究員格拉邁耶（Ellie Geranmayeh）指出，川普作戰策略的終極目標是政權更迭，認為「他沒有為伊朗領導層留下任何退路，除了投降。」而川普顯然察覺到他的對手正處於一個非同尋常的虛弱時刻。

哈米尼在伊朗鼓勵個人崇拜，以確保公眾效忠，並以政治鎮壓和任意逮捕政治對手作為後盾。這使川普有藉口號召伊朗人民推翻哈米尼政權的專制統治。

其實伊朗民眾在意的還是民生問題。伊朗因核計劃受到制裁而落入「高通膨、低就業、實質GDP成長低迷或為零」的惡性組合。尤其是高通膨讓許多伊朗人連基本生活必需品都愈發難以負擔。官方數據顯示，過去一年基本必需品價格平均上漲60％，食物價格在同期翻倍。

研判川普對伊朗作戰的動機，不能忽略美國的內政因素。已故美國前眾院議長歐尼爾（Tip O'Neill）說過，「所有政治都是地方的。」意思是政客不論做什麼，首先都需要鞏固自己的基本盤。川普在競選時宣稱他有能力解決烏克蘭戰爭和中東問題。面對今年11月的美國中期選舉，川普要以行動爭取國內右翼選民的支持。

因此，很難預測這場戰爭會持續多久。因為美國不會放棄對以色列的支持；而據英國《衛報》等外媒報導，英、法、德三國領導人已發表聯合聲明力挺川普，表達未來可對伊朗採「必要的防禦行動」，也就是不排除參戰的可能性。

由哈米尼的心腹，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani）組成的三人小組，將在伊朗選出最高領袖前，領導過渡時期。拉里賈尼曾表示，「哈米尼之死是伊朗穿心之痛，伊朗也將刺穿敵人的心」，並表達不會與美國進行談判。川普雖說對伊朗新的最高領袖有屬意對象，但除非爆發顏色革命，任何伊朗的新領導人，都不可能輕易對美以妥協。

聯合國安全理事會於上月28日召開緊急會議，討論危急升高的中東情勢。與會的美國、以色列和伊朗，以及包括歐洲和中俄等美伊各自的盟友，都在會中各執一詞，有特定支持的對象，顯示聯合國在處理戰爭與和平問題時的無力感。

國際法層面的影響也不太可能左右川普對這次攻擊的看法。他在今年1月接受《紐約時報》記者採訪時，雖然認為美國應當遵循國際法原則，但也明確表示，何時適用這些原則將由他本人裁定。

中共與俄羅斯對伊朗表示同情和支持；但俄羅斯身陷烏克蘭戰爭，有心無力；而根據伊朗前駐中共大使凱沙瓦爾扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）的說法，伊朗似乎忽視中共在中東扮演的角色。

例如，伊朗長久依賴西方和俄國軍事裝備，對採購中共武器則表現的猶豫不決。去年6月美伊衝突後，伊朗一度考慮減少對美國全球定位系統（GPS）的依賴，而轉向中共北斗衛星導航系統，但卻遭伊朗內部反對。

目前引發全球關注的是地緣政治變動對全球經濟和金融市場造成的影響。伊朗控制荷莫茲海峽（the Strait of Hormuz），這個航道承載全球約20％的石油與天然氣運輸，戰爭持續可能導致全球油價大幅上升。

▼中共與俄羅斯對伊朗表示同情和支持；但俄羅斯身陷烏克蘭戰爭，有心無力；而根據伊朗前駐中共大使凱沙瓦爾扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）的說法，伊朗似乎忽視中共在中東扮演的角。（圖／翻攝自X）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。