懺悔不該是高調的表演　況且真相還未明

▲近期賈永婕在社群發文，一句「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，諷刺蔣中正引發軒然大波跟社會討論。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

●劉宗夏／金融分析者

近期賈永婕在社群發文，一句「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，諷刺蔣中正引發軒然大波跟社會討論，在網路上可以看到對賈永婕不滿的聲音前所未有的集結，在過去對她有意見的聲音大多比較鬆散，但此次事件是個關鍵轉折！

真正的懺悔是安靜的 而不是短線操作

可能賈永婕覺得那只是她的一個心情分享，為什麼有些人反應那麼大？而且還在自己的貼文裡面把對她不滿的聲音影射為網軍，但她其實錯看了別人，也沒看清楚自己，如果只是網軍操作，不可能有這麼強大的凝聚力，而她自己應該要改變那種喜歡淺碟消費的行事風格。

她說這個月對她來說（二月），比較像是一條懺悔的路，他氣自己過去的漠視，還說無論時空背景如何，當時的掌權者都不應該如此殘暴的對待跟自己意見不同的人民，聽起來好像很有正義感？但其實這是一種扭曲的「速食正義」。

真正的懺悔是深層、長期、安靜的，而不是表演給大家看的短線操作，她如果覺得自己過去漠視，應該要用心的花時間去理解當時的背景跟歷史再發言，如果只是把這個當成話題來達成自己的發言目的，但後續沒有再花心力去研究，那這不是懺悔，而是利用話題。

更何況，真相還未明！民進黨執政這麼多年也沒查出真相，她憑什麼就斷言呢？而她自己從來也不曾在困難的時代去付出，現在憑幾句話就想收割民主價值，消費過去，是不是太廉價了一些？社會對她不滿的不只是她的觀點，更是她的行事風格。

現在資訊爆炸，AI可以快速解答的時代，能夠很快的就知道一些事件的表面答案，但很可能只是皮毛，對於整個架構其實很空虛，真正的基礎是需要下功夫的！賈永婕只看到了一個點，就想消費，以她公眾人物的地位的確可以賺到流量跟一定的支持者，但這是相當不負責任的！

賈永婕不停在製造各種話題，她有時間走真正的懺悔之路嗎？懺悔不是用嘴巴說，是要用生命去做，去理解那個時代，要學習用不同的視角來看問題，才能相對客觀公正，這次造成的風波，不是不同政治立場碰撞這麼簡單，而是社會對膚淺消費文化反感的能量釋放。

▼賈永婕不停在製造各種話題，她有時間走真正的懺悔之路嗎？懺悔不是用嘴巴說，是要用生命去做。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。