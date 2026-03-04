ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

懺悔不該是高調的表演　況且真相還未明

我們想讓你知道…賈永婕不停在製造各種話題，她有時間走真正的懺悔之路嗎？懺悔不是用嘴巴說，是要用生命去做，去理解那個時代，要學習用不同的視角來看問題，才能相對客觀公正。

▲。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲近期賈永婕在社群發文，一句「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，諷刺蔣中正引發軒然大波跟社會討論。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

●劉宗夏／金融分析者

近期賈永婕在社群發文，一句「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，諷刺蔣中正引發軒然大波跟社會討論，在網路上可以看到對賈永婕不滿的聲音前所未有的集結，在過去對她有意見的聲音大多比較鬆散，但此次事件是個關鍵轉折！

真正的懺悔是安靜的　而不是短線操作

可能賈永婕覺得那只是她的一個心情分享，為什麼有些人反應那麼大？而且還在自己的貼文裡面把對她不滿的聲音影射為網軍，但她其實錯看了別人，也沒看清楚自己，如果只是網軍操作，不可能有這麼強大的凝聚力，而她自己應該要改變那種喜歡淺碟消費的行事風格。

她說這個月對她來說（二月），比較像是一條懺悔的路，他氣自己過去的漠視，還說無論時空背景如何，當時的掌權者都不應該如此殘暴的對待跟自己意見不同的人民，聽起來好像很有正義感？但其實這是一種扭曲的「速食正義」。

真正的懺悔是深層、長期、安靜的，而不是表演給大家看的短線操作，她如果覺得自己過去漠視，應該要用心的花時間去理解當時的背景跟歷史再發言，如果只是把這個當成話題來達成自己的發言目的，但後續沒有再花心力去研究，那這不是懺悔，而是利用話題。

更何況，真相還未明！民進黨執政這麼多年也沒查出真相，她憑什麼就斷言呢？而她自己從來也不曾在困難的時代去付出，現在憑幾句話就想收割民主價值，消費過去，是不是太廉價了一些？社會對她不滿的不只是她的觀點，更是她的行事風格。

現在資訊爆炸，AI可以快速解答的時代，能夠很快的就知道一些事件的表面答案，但很可能只是皮毛，對於整個架構其實很空虛，真正的基礎是需要下功夫的！賈永婕只看到了一個點，就想消費，以她公眾人物的地位的確可以賺到流量跟一定的支持者，但這是相當不負責任的！

賈永婕不停在製造各種話題，她有時間走真正的懺悔之路嗎？懺悔不是用嘴巴說，是要用生命去做，去理解那個時代，要學習用不同的視角來看問題，才能相對客觀公正，這次造成的風波，不是不同政治立場碰撞這麼簡單，而是社會對膚淺消費文化反感的能量釋放。

▼賈永婕不停在製造各種話題，她有時間走真正的懺悔之路嗎？懺悔不是用嘴巴說，是要用生命去做。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

►司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

►從國際法到輿論戰　美國如何拆解戰爭責任

投稿
申訴
關鍵字: 劉宗夏 雲論 賈永婕 228 101 民進黨 國民黨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極限施壓的豪賭與區域崩..
懺悔不該是高調的表演　況且真相還未明
從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來
川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續..
當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機

推薦閱讀

懺悔不該是高調的表演　況且真相還未明

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來

點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極限施壓的豪賭與區域崩..

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續..

當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機

地緣政治衝突對金融衝擊　往往都是短空長多

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」..

【網購糾紛1】24hr出貨變240hr！電商遲不出..

《後宮甄嬛傳》之1／雍正一朝的歷史設定和小說差異

單厚之／人民不欠民進黨，更不欠國民黨

相關文章

認了對謝衣鳯「袂爽」！　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

認了對謝衣鳯「袂爽」！　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

2026縣市長選舉將在年底舉行，國民黨彰化縣長人選未定，國民黨立委謝衣鳯已表態參選，卻傳出被掌握選舉資源的謝家長輩要求退選，胞弟、彰化縣議長..

16小時前

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

拋國防「三支柱嚇阻」　鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

拋國防「三支柱嚇阻」　鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

綠諷4軍購金額版本「喬不攏」　國民黨怒：民進黨不必自導自演

綠諷4軍購金額版本「喬不攏」　國民黨怒：民進黨不必自導自演

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

懺悔不該是高調的表演　況且真相..

懺悔不該是高調的表演　況且真相..

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智..

點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極..

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　..

當表態政治凌駕專業治理　解析台..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面