點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極限施壓的豪賭與區域崩潰危機

▲隨著中東局勢再度陷入動盪，川普（Donald Trump）對德黑蘭採取的強硬軍事行動，正將區域安全推向難以預測的懸崖邊緣。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著中東局勢再度陷入動盪，川普（Donald Trump）對德黑蘭採取的強硬軍事行動，正將區域安全推向難以預測的懸崖邊緣。根據國際危機組織伊朗專案主任阿里·瓦埃茲（Ali Vaez）於2026年3月1日在《外交事務》（Foreign Affairs）發表的文章顯示，美國近期針對伊朗及其代理人的攻擊行動，不僅是一場軍事上的實力展示，更是一場波及全球地緣政治的巨大豪賭。這場被視為「打開波斯灣潘朵拉盒子」的行動，正考驗著德黑蘭的戰略耐性，也讓全球能源命脈籠罩在戰爭的陰影之下。

這場衝突的升級並非偶然，而是川普政府重返極限施壓政策後的必然產物。過去一段時間，美方試圖透過經濟制裁與定點打擊，迫使伊朗重回談判桌或放棄其區域擴張野心。

然而，最新的攻擊行動顯示出美方願意承擔更高風險的傾向，這與過往的威懾邏輯有所不同。當軍事手段成為外交的首選工具，誤判的機率便隨之大幅攀升，波斯灣的航行自由與區域國家的主權安全，正成為這場權力遊戲中的籌碼。

鋼索上的戰略威懾 誤判風險

川普的戰略核心在於利用絕對的軍事優勢，建立一個令對手不敢輕舉妄動的威懾架構。在最新的攻擊行動中，美軍精準打擊了伊朗支持的武裝組織後勤中心，意在警告德黑蘭若繼續擾亂區域秩序，將付出沉重代價。

這種以攻為守的策略，雖然在短期內可能壓制對手的挑釁行為，但從長遠來看，卻可能引發對方的絕望反撲。當伊朗意識到傳統的防禦手段已不足以保護其核心利益時，非對稱作戰與代理人戰爭的規模將會擴大。

目前的局勢顯示出雙方都在鋼索上行走，任何一次輕微的失誤都可能引爆全面衝突。德黑蘭方面雖然面臨國內經濟壓力與國際孤立，但在民族主義情緒與政權生存威脅的驅使下，其回應方式往往具有不可預測性。如果美方的攻擊觸及了伊朗的戰略紅線，例如直接打擊境內的關鍵基礎設施或指揮鏈，波斯灣的局勢將迅速失控，演變成長期的消耗戰。這種不穩定性不僅威脅到周邊盟友的安危，也讓美國在中東的戰略部署面臨重新調整的壓力。

波斯灣潘朵拉盒子的連鎖反應

一旦波斯灣的潘朵拉盒子被徹底打開，其產生的連鎖反應將迅速蔓延至全球。首先受到衝擊的是全球石油市場，荷姆茲海峽作為全球最重要的能源通道，一旦因衝突而封鎖，國際油價將出現噴射式跳升。

這對於正致力於控制通膨的全球經濟而言，無疑是致命的打擊。根據統計數據，每日有超過2000萬桶原油通過此地，任何小規模的騷擾行動都能引發市場恐慌，進而導致運輸成本與保險費用大幅成長。

除了經濟影響，區域地緣政治格局也將面臨洗牌。伊拉克、敘利亞與黎巴嫩等國可能成為美伊對抗的次要戰場，這些國家的主權將在強權博弈中被進一步削弱。

同時，中國大陸在該區域的影響力亦不容忽視。作為伊朗的主要原油出口對象，中國大陸一直試圖在中東維持微妙的平衡，並透過外交途徑呼籲克制。如果局勢惡化，大陸可能會在聯合國等國際場合加大斡旋力度，甚至加強與伊朗的經貿合作以抵銷美方制裁的衝擊，這將使美中關係在原有的摩擦基礎上，增加更多不穩定變數。

▼這種以攻為守的策略，雖然在短期內可能壓制對手的挑釁行為，但從長遠來看，卻可能引發對方的絕望反撲。當伊朗意識到傳統的防禦手段已不足以保護其核心利益時，非對稱作戰與代理人戰爭的規模將會擴大。（圖／路透）

德黑蘭的生存困境 核武誘惑

在極限施壓的重壓下，伊朗正處於建政以來最嚴峻的生存困境。制裁導致的貨幣貶值與生活成本上升，雖然讓德黑蘭政府承受巨大內部壓力，但也可能促使其採取更激進的外交政策以轉移國內矛盾。

最令人擔憂的莫過於伊朗對核計畫的態度。隨著傳統防禦能力受到美方攻擊的挑戰，德黑蘭內部支持開發核武以作為終極威懾手段的聲音正逐漸變大。如果伊朗決定跨過核門檻，中東將正式進入核軍備競賽時代，這將是國際社會最不願見到的局面。

目前各方的斡旋空間正不斷萎縮。美方堅持以軍事壓力換取外交讓步，而伊朗則視此為投降要求而拒絕妥協。這種死胡同般的對峙，讓區域內的第三方國家如沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國感到焦慮。

雖然這些國家在意識形態上與伊朗對立，但他們同樣明白，一旦爆發全面戰爭，其境內的現代化城市與石油設施將成為首波打擊目標。因此，即使在川普展現強勢領導力的同時，這些盟友也在私下尋求與德黑蘭降溫的可能性，顯示出區域國家的務實考量。

經濟制裁與區域成長的雙重打擊

持續的對抗正嚴重阻礙中東地區的經濟成長。原本預期在後疫情時代迎來的復甦紅利，如今全數耗費在國防支出與安全維護上。

對於大陸而言，其推動的「一帶一路」倡議在中東的進度也因戰火威脅而放緩。大陸在區域內的投資項目多集中於基礎建設與能源開發，穩定的環境是其獲利的前提。美伊衝突的升級，被迫使大陸必須在支持盟友與維護地區穩定之間做出艱難選擇，這也反映出當前多極化世界中，局部衝突如何牽動各大國的利益核心。

此外，衝突引發的難民問題與恐怖主義滲透，也是不可忽視的隱憂。歷史經驗顯示，政權動盪與軍事打擊往往是極端主義滋生的溫床。當民眾在戰火中失去生計，極端組織便能輕易吸收失業者。

川普的攻擊行動雖然在軍事層面取得勝利，但在治理與長遠穩定層面卻缺乏配套方案。如果僅有破壞而無建設，波斯灣地區將陷入循環往復的暴力怪圈，最終拖累全球經濟的長期成長動能。

結語 尋求衝突出口的微弱曙光

川普的伊朗賭注是一場高風險的政治冒險。雖然其初衷可能是為了重建美國威信並遏制伊朗的挑釁，但武力手段的邊際效應正遞減，而代價卻在成長。

波斯灣的潘朵拉盒子一旦全面開啟，所釋放出的不僅是戰火，還有對全球體系的集體恐慌。要避免悲劇發生，國際社會必須在武力威懾之外，尋找具備可行性的外交退出通道，讓對抗回歸談判桌。

展望未來，解決伊朗問題的關鍵在於如何平衡美方的安全訴求與伊朗的生存保障。單方面的壓制只會換來更強烈的反彈，而全面的戰爭則是多輸的結局。

無論是美國、伊朗還是關注此區域的大陸，都應意識到穩定才是最大的共同利益。在硝煙尚未完全覆蓋天空之前，各方仍有機會透過多邊框架重新劃定行為準則。

川普的這場豪賭最終能否收場，取決於他是否有足夠的智慧在展現武力之後，給予對手一個體面且和平的選項，而非僅僅是等待盒子底部的希望是否真的存在。

▼波斯灣的潘朵拉盒子一旦全面開啟，所釋放出的不僅是戰火，還有對全球體系的集體恐慌。要避免悲劇發生，國際社會必須在武力威懾之外，尋找具備可行性的外交退出通道，讓對抗回歸談判桌。（圖／路透）



