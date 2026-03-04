川普的戰爭之道！精準打擊取代大規模作戰　對台海啟示與戰略機遇

▲川普第二任期徹底告別傳統鮑威爾主義，轉向一套以靈活、精準、交易為核心的新戰爭哲學。（圖／路透）

●黃裕鈞／前中國國民黨駐美副代表、哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士、麻省理工學院史隆管理學院工商管理碩士

2026年2月28日清晨，美國與以色列聯手對伊朗發動大規模精準打擊，目標鎖定核設施、革命衛隊基地與導彈陣地。伊朗最高領袖哈梅內伊、革命衛隊司令與多名高層將領當場死亡，德黑蘭隨即發射導彈反擊以色列，全境進入戰時狀態。

川普在Truth Social發布影片，宣布「美國軍事已展開重大作戰行動」，目的是摧毀伊朗導彈能力、終止其核威脅，並呼籲伊朗人民推翻現政權。同樣的模式早在2026年初就用在委內瑞拉：美國特種部隊突襲加拉加斯，成功捕獲馬杜羅總統，僅用數小時完成斬首行動，迅速撤離，避免長期糾纏。

這兩場行動，正是《外交事務》最新專文《川普的戰爭之道：伊朗、委內瑞拉與鮑威爾主義的終結》所剖析的典型案例。川普第二任期徹底告別傳統鮑威爾主義，轉向一套以靈活、精準、交易為核心的新戰爭哲學。這套川普戰爭之道不僅重塑中東與拉美格局，更將對兩岸局勢產生深遠影響，而對台灣而言，這或許是難得的戰略機遇。

川普與傳統軍事思維完全相反 讓對手難以預測下一步

川普的戰爭之道與傳統美國軍事思維完全相反。他拒絕鮑威爾主義的核心原則：武力是最後手段、必須使用壓倒性力量、要有明確目標與退出策略、需獲得國會與民意廣泛支持。

相反，川普追求靈活優先：行動目標模糊、時機突然、規模有限，幾乎不動用大規模地面部隊，也不追求長期占領。這種模式讓美國能以極低成本實現高效果，同時保留隨時抽身的彈性。

這套哲學在2026年伊朗與委內瑞拉行動中展露無遺。美以聯軍在核談判仍在進行之際發動突襲，事先未公開明確終戰目標，也未經國會充分辯論，僅以消除即時威脅為由。攻擊結束後，川普可隨時宣稱已達成削弱伊朗核能力與導彈威脅的目標，隨時停火，不必承擔戰後重建責任。同樣，委內瑞拉行動中，美軍特種部隊在數小時內完成斬首與撤離，沒有地面占領計劃。這正是川普一貫風格：先用最大壓力製造恐懼，再用有限打擊迫使對方讓步，最後以交易收場。

類似模式早已在第一任期出現。2017-2018年對敘利亞阿薩德的導彈打擊、2020年斬首蘇萊曼尼、2025年對葉門胡塞武裝的有限空襲，都遵循同一邏輯：短促、精準、不糾纏、不占領，只求立即效果與談判籌碼。

鮑威爾主義源自1991年波灣戰爭，由當時參謀長聯席會議主席柯林．鮑威爾提出，目的是避免重蹈越戰覆轍。其核心是決戰思維：要打就全力以赴，用壓倒性優勢速戰速決，事前窮盡外交手段，事後有明確退出計劃與國會支持。這套原則在阿富汗與伊拉克戰爭初期確實帶來快速勝利，但後續陷入長期占領泥沼，美國付出數萬億美元與數萬生命代價。

川普親眼見證這一失敗。他第一任期就公開批評無止境戰爭，第二任期更徹底翻轉，轉向有限精準加交易導向。他不追求改造國家，只求美國利益最大化：能源安全、盟友安心、國內政治得分。

伊朗與委內瑞拉行動正是最佳例證：美軍未派地面部隊，僅以空襲與特種作戰達成斬首效果，同時保留隨時停火的彈性。這套做法大幅降低美國的戰爭成本與政治風險，卻也讓對手難以預測下一步。

這套戰爭之道將是美國軍事政策的結構性轉型 原因有三

川普這套戰爭之道不會是短暫現象，而是美國未來軍事政策的結構性轉型。它不僅將貫穿川普第二任期，更很可能在川普卸任後繼續留存，成為美國應對全球秩序挑戰的主要工具。

主要原因有三：首先，國內政治壓力。美國民眾對阿富汗、伊拉克的長期戰爭早已厭倦，川普承諾不再捲入無止境戰爭，靈活打擊模式能滿足鷹派選民，同時避免反戰浪潮。這種厭戰情緒已成為美國社會共識，即使川普卸任，後續政府也很難回到過去的大規模地面戰模式。

其次，技術與軍力優勢。無人機、精準導彈、網路戰與特種部隊的成熟，讓美國能以極低成本實現高效果，無需再投入數十萬地面部隊。這是不可逆的技術進步，未來任何總統都會傾向利用這些工具，靈活打擊將成為新常態。

第三，國際環境改變。中國崛起與俄羅斯威脅構成對美國主導的全球秩序的重大挑戰，美國必須保留戰略彈性，不能被中東泥沼綁住手腳。川普深知：只有快速、可控的軍事行動，才能有效維護美國在全球秩序中的領導地位，同時應對多重威脅。

因此，這套新教義不僅將貫穿川普第二任期，更會在川普卸任後繼續留存，成為美國未來數十年維護全球秩序、對抗中國、伊朗、委內瑞拉等挑戰者的標準做法。對台灣而言，這意味美國的對華威懾模式將更持久、更可預期，也更具彈性。

▼川普這套戰爭之道不會是短暫現象，而是美國未來軍事政策的結構性轉型。它不僅將貫穿川普第二任期，更很可能在川普卸任後繼續留存，成為美國應對全球秩序挑戰的主要工具。（圖／路透）

對台灣來說「這不是危險」 而是戰略窗口

對台灣而言，川普的戰爭之道帶來雙重影響。首先是挑戰：美國對中國的軍事回應將更難預測。過去美國常以戰略模糊避免衝突，現在川普可能在台海危機中突然採取精準打擊，而不必事先國會授權或盟友共識。這會讓北京更難判斷美國底線，也可能增加誤判風險。

但更大的影響是機會。川普的靈活思維意味美國不會輕易陷入台海地面戰爭泥沼，而是傾向用空中、海上與特種力量進行有限但有效的干預。這反而強化美國的威懾可信度：北京知道美國可以打得快、走得快，無需承擔長期占領成本，美國出手的門檻反而降低。

更重要的是，這套新教義將長期存在。川普第二任期結束後，這種靈活精準加交易導向的戰爭模式很可能成為美國對華政策的常態，因為它符合美國民眾厭戰情緒、技術優勢與多線競爭的現實需求。

川普的交易優先與美國優先思維，讓台灣在其中找到明確定位。川普不只追求意識形態上的民主改造，而是以商業外交與安全交易為主軸：盟友必須付出代價換取保護，同時美國透過軍售、科技轉移與供應鏈重組獲利。

台灣已符合這套邏輯：我們是美國關鍵半導體供應鏈一環，台積電在美投資擴大、國防預算持續增加，都讓台灣成為川普眼中值得保護的戰略資產。這意味台灣在川普體系中不再是單純的被保護者，而是能透過經濟貢獻與軍事投資，換取更堅實的美國承諾。

有些人可能會問：川普的靈活模式雖然讓美國容易介入，但美國會不會很快就抽身？台灣如何確保美國會持續支持？其實這正是這套新教義的精妙之處。靈活打擊大幅降低了美國介入的國內政治成本，一旦美國出手，它就能以極低代價長期維持壓力，而不必陷入泥沼。這種不確定性反而讓北京更不敢輕舉妄動，因為中國無法預測美國何時加碼或維持介入。

對台灣來說，一旦美國真正介入，我們就能抓住這個戰略窗口，強化自身防衛，延後甚至阻擋北京的冒進行動。這比過去那種「美國承諾很大、但實際行動卻拖拖拉拉」的舊模式，更有利於台灣。

川普的戰爭之道正在改寫21世紀國際衝突規則。對台灣來說，這不是危險，而是戰略窗口。我們必須把握時機，加速軍事改革、強化不對稱戰力，並在外交上與美國保持高度同步。只有這樣，才能在這場新時代大博弈中，化危機為轉機，確保台灣的安全與繁榮。

▼對台灣來說，一旦美國真正介入，我們就能抓住這個戰略窗口，強化自身防衛，延後甚至阻擋北京的冒進行動。這比過去那種「美國承諾很大、但實際行動卻拖拖拉拉」的舊模式，更有利於台灣。（圖／記者黃克翔攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。