心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

白宮日前拋出震撼彈，宣布川普總統將於三月底訪問北京。北京方面則未立即證實，僅以審慎措辭回應，既未否認，也未熱情附和。這一冷一熱之間，映照出兩種截然不同的心理狀態：華府焦灼，北京沉著。川普急於以一場高規格訪中為低迷選情止血；習近平則以靜制動，等待對手在時間壓力下自行讓步。

當前華盛頓與北京之間瀰漫著一種詭譎氣氛。川普面臨民調探底與通膨反撲的雙重夾擊，必須為2026年中期選舉提前布局。對他而言，一場象徵「破冰」與「凱旋」的北京之行，或可重塑強人談判者形象，向選民宣示他仍有能力為美國帶回巨額訂單與就業機會。能源、農產品、波音客機、半導體設備，任何一筆天文數字的採購合約，都足以成為競選造勢的舞台背景。

這份焦慮正是北京最清楚的籌碼。北京當局並不急於給出答案。對北京而言，時間站在自己這一邊。美國總統任期受制於選舉週期，中國沒有選舉壓力，領導層則擁有更長的戰略視野與節奏安排。當川普急著兌現政治紅利時，北京可以選擇等待，觀察他還能讓出多少政策空間。

尤其在法律層面，川普可動用的關稅權限已大幅受限。過去動輒揮舞的「對等關稅」大棒，如今受國會與司法審查牽制，程序冗長、政治成本升高。這使得華府在談判桌上的威嚇力道明顯削弱。當威脅不再凌厲，交換條件便更顯赤裸—若要中國給訂單，就必須端出相應的「戰略誠意」。

北京顯然已設定若干關鍵門檻

其一，是停止將貿易工具化、武器化。若華府一面要求市場開放，一面又在高科技與供應鏈上加碼限制，北京勢必不再配合。中方所謂「消除莫名壁壘」，實質上是要求美方在晶片、設備與投資審查上鬆綁，避免繼續以國安名義行產業遏制之實。

其二，是區域軍事與盟邦協作的節制。近期美軍與中國解放軍在東海、黃海周邊的空中對峙升溫，美日軍事互動頻密。尤其高市早苗訪美議題，使北京對美日是否形成更緊密戰略協同高度警惕。若川普希望訪中氣氛和緩，就須在盟友動向上展現克制，而非推波助瀾。

其三，也是最敏感的一環—台灣。美國近年對台軍售頻率與規模持續攀升，部分項目被北京界定為具「攻擊性質」。中方一再援引1982年的八一七公報，指控美方違反減少軍售承諾。倘若川普真心希望在北京獲得經濟讓利，他勢必被要求在台灣議題上釋出善意。華府圈內甚至傳出「第四公報」的耳語—一份進一步明確限制美台軍事互動的政治文件。這對台灣而言，無疑是高度警訊。

川普的處境並不寬裕。若中期選舉失利，眾議院易手，他將再度面臨跛鴨危機，甚至第三度彈劾風險。在巨大壓力下，他是否會選擇戰略轉向，以台灣議題作為交換條件，換取中國的經濟配合？從其一貫交易式思維來看，並非全無可能。

川普重視短期政治成效，勝於抽象的地緣戰略平衡。若他判斷「局部調整」足以換來龐大訂單與選情翻轉，他很可能願意承擔爭議。

▼北京當局並不急於給出答案。對北京而言，時間站在自己這一邊。美國總統任期受制於選舉週期，中國沒有選舉壓力，領導層則擁有更長的戰略視野與節奏安排。（圖／達志影像／美聯社）

川普、習近平兩種節奏在同一舞台交會 台灣處於舞台中央

問題在於，台灣能否僅以旁觀者姿態看待這場博弈？顯然不能。台灣既是美中角力的焦點，也是兩強談判的潛在籌碼。當大國重新校準權力天平，任何模糊語句或政策轉折，都可能在實質安全環境上產生連鎖效應。

更深層的風險，在於信任結構的鬆動。若華府對台承諾出現可被解讀為「可交易」的跡象，將衝擊台灣社會對美國安全保證的信心。金融市場、產業投資與民意心理，都會受到震盪。台灣不僅面對軍事壓力，也面對心理與經濟層面的不確定性。

然而，台灣也不必過度悲觀。美國國會、智庫與戰略界對台支持仍具跨黨派基礎。任何重大政策轉折，並非總統一人即可完全拍板。更何況，美中競爭已形成結構性趨勢，不會因一次元首會晤而逆轉。北京雖篤定，但也清楚過度施壓可能引發美國內部反彈。

真正值得警惕的是交易邏輯的擴張。當外交被簡化為訂單交換，當戰略承諾被量化為可議價條款，小國往往成為壓縮空間中的夾層。台灣若要避免成為夾心餅乾，關鍵在於提升自身戰略能動性。強化自我防衛能力、深化與多元民主國家的連結、分散經貿依賴風險，才能降低被單一大國政策牽動的脆弱度。

川普心焦，是因選舉壓力；習近平篤定，是因時間優勢。兩種節奏在同一舞台交會，台灣卻處於舞台中央。這場看似關於訂單與訪問的外交戲碼，實則牽動東亞安全格局。未來幾個月，任何一句話、任何一紙聲明，都可能成為地緣政治再平衡的起點。

歷史反覆提醒，小國的命運從不完全掌握在他人手中，但也絕不能寄託於他人善意。當強權重新布局時，台灣唯有在風險中保持清醒，在不確定中鞏固自身實力，方能在夾縫中尋得主動，而非被動承受。

▼台灣能否僅以旁觀者姿態看待這場博弈？顯然不能。台灣既是美中角力的焦點，也是兩強談判的潛在籌碼。當大國重新校準權力天平，任何模糊語句或政策轉折，都可能在實質安全環境上產生連鎖效應。（圖／總統府提供）

