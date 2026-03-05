中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高階官員則於3月2日對外宣稱，全球石油貿易生命線荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）已經關閉，警告任何企圖強行通過荷姆茲海峽的船隻都將被「燒成灰燼」。（圖／路透）

●詹順貴／律師

不按牌理出牌的美國川普總統先於今（2026）年1月3日對委內瑞拉發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），逮捕該國總統尼古拉斯．馬杜洛回美受審，繼之於2月28日聯合以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），短時間內同時擊斃包括伊朗領袖阿里．哈米尼、國防部長等許多高層政要、將領，這兩項軍事行動，其實無異於戰爭。

軍事專家紛紛從實戰結果分析點出中、俄防衛雷達、飛彈與無人機等武器系統仍明顯落後於美國；此外也佩服美國情報工作之紮實，方能讓軍事行動在第1時間內即獲得豐碩成果，而代價輕微。

美國這兩項軍事行動，於政治面對台灣或無影響，在軍事面則有足資借鏡進一步檢討台灣軍事防衛系統中武器系統與資訊、指令傳遞整合、指揮系統統合等問題，但更需嚴肅正視的是真正會直接影響台灣、乃至全球的能源問題。

荷姆茲海峽關閉 後續殊堪留意

尤其「史詩怒火行動」雖使伊朗領導階層受創嚴重，但伊朗仍保有相當程度的軍事反擊能力，美方已表明軍事行動恐將持續4週之久，而伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高階官員則於3月2日對外宣稱，全球石油貿易生命線荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）已經關閉，警告任何企圖強行通過荷姆茲海峽的船隻都將被「燒成灰燼」，並直言在面臨生存壓力下，伊朗絕不允許一滴石油流出該地區。

實際情況則是沙烏地阿拉伯國營石油公司「沙特阿美」（Saudi Aramco）位於波斯灣沿岸、拉斯塔努拉（Ras Tanura）地區之最大一座煉油廠日前遭伊朗無人機攻擊而暫停運作，加上伊朗宣布關閉荷姆茲海峽，不允許一滴石油流出該地區，已導致全球石油飆漲。

另卡達國營能源公司（Qatar Energy）全球最大液化天然氣工廠（LNG）也因遭伊朗無人機攻擊，宣布關閉，液化天然氣價格也隨之大漲。

我國能源主要來源 仍是中東

台灣近10年雖然很努力分散能源進口來源，中東產油國家仍是台灣最主要石油進口來源（超過60%），其中沙烏地阿拉伯即占40%。更不幸的是，卡達國營能源公司也是台灣最大的LNG來源，占比高達25%，而台灣目前發電的能源占比，液化天然氣經常將近50%，卡達國營能源公司關閉其液化天然氣工廠，時間一久，勢必嚴重影響台灣天然氣進口，加上全球油、氣價格大漲，恐將牽動國內4月電價與油氣供應。

行政院長卓榮泰3月3日表示，已於2日召集跨部會會商，由經濟部與中油啟動緊急應變機制，持續推動能源多元市場採購策略，確保能源供應穩定。其中緊急應變機制屬因應當前國際情勢變化的國內短期（如4-6週）應變措施，推動能源多元市場採購策略，如前所述台灣已默默推行10年，由於評估與決定能源採購對象，到議價、議約與取得許可等，已需要一定時日，再加上訂船與載運，根本難以在4-6週全部搞定，顯然屬採購風險分散的長期策略，事實上不容易救短期之急，卓院長的說法似有混淆以長期策略救短期緊急狀況（緩不濟急）之失。

更何況，天然能源儲藏分布的現實狀況，本就是非常不平均，甚至可說是過度集中，無形中便會影響採購者分散來源的可選擇性，而且有分散來源需求的幾乎是所有高能源進口占比的國家，其中歐洲各國、日本、韓國競爭力都不下於台灣，既然爭搶難免，便難快速達成分散目標。

台灣再生能源政策 不該被棄置

其實此次「史詩怒火行動」可能引發的能源危機，除了再次凸顯台灣能源自給率的嚴重不足外，也可以用以檢視蔡政府以來積極發展再生能源下台灣的能源自主性與因應突發狀況時的韌性究竟增長多少？並檢討如何可以再精進提升能源自給率與韌性？甚至藉此作為台灣能源進口被封鎖時國安兵推的情境。

兵推的情境設定，可以從最惡劣情境全面封鎖時台灣庫存能源（包括石油、煤、天然氣、再生能源）應如何控管、分配？可以維持多久？台灣能否確保以台積電先進高階晶片的輸出不中斷，來換取美歐國家軍事協助突破能源進口的封鎖？到部分能源進口受阻如目前中東軍事衝突情境，部分石油、天然氣進口受阻，如何調控分配？那些地區可以緊急採購？無論以上何種情境，再進口能源受阻的情況下，無法被封鎖的本土自主再生能源（目前主要為光電、風電，水力占比仍非常小）的重要性即會被完全凸顯出來。

依據台電公司2026年2月24日官網資料，2025年台電發購電量，再生能源占比為12.7%，另還有抽蓄水力占比1.2%，儲能電池占比0.3%，總計14.2%，沒有達成20%占比原因很多，大致包括風電自3.1期起，經濟部堅持僵化、不符時宜的遴選條件，讓法、德國際大廠打退堂鼓，胡亂承諾的國內廠商則無力實際承做，導致嚴重延宕。

地面型光電因少數不肖廠商大肆砍林破壞水土保持、假農假漁，加上擁核政黨、政客與媒體刻意操作，讓地面型光電完全被污名化，主責建築管理的內政部與地方政府也不再積極推動屋頂型光電；賴政府早已心向核能，順勢消極推動再生能源；因台灣經濟產業狀況尤其半導體景氣佳，每年用電量增幅都超出預期等因素。

再生能源的韌性 才是我們該期待的

但就能源進口全面被封鎖的情境來看，如果將每日原有能源供給情況調控降到40%，優先供應國防、基本民生需求、資通、大眾運輸、醫院、學校（尤其高、中、小學）部分銀行，以及國防、民生工業與重點產業（如以台積電為核心的半導體產業）等，此時能自主的再生能源供給占比即大幅提升，而且隨時可以就天氣條件彈性調控，展現自主能源的韌性。可見縱使目前中東軍事衝突會持續好幾個月，台灣應優先盤點也應是如何快速增加再生能源的供給，而非只顧著跟也同時受影響的歐洲各國、日、韓、中國等一起爭搶洽購其他地區可的能源來源。

離岸風電的建置需要比較長的時間，經濟部責無旁貸應徹底檢討3.1期、3.2期的招商失敗的原因，並安撫仍願留在台灣努力的國際廠商，這是中長期提升再生能源自給率的措施。

要短時間提升能源自主，最快速者莫過於在建築物架設太陽能板，尤其建築物多、用電多卻完全沒有參與發電的台北市（從101大樓景觀台四面環望即一目了然），除了大樓、公寓屋頂應積極輔導補助甚至強制裝設（市區較不至於出現沒有輸配電饋線或饋線容量不足問題）外，其實每一家戶陽台或外牆也應視屋況積極補助乃至強制裝設2-4片光電板，再加儲能設備（如類似電動機車乃至電動汽車的電池），即可充分利用白天的太陽能儲存供夜間節能照明燈具與手機（主要供資訊傳遞，避免恐慌）充電使用。

試想，如果主要都會區都能一起動起來讓建築物屋頂、家戶陽台、外牆適度鋪設太陽能板（最好加上裝置儲能電池），短時間內可增加多少無懼封鎖、不畏斷源的自主能源？甚至還可附帶扶持本土太陽能與以快速檢討修改解決，端看政府有心無心與有多大魄力而已。

反觀核三縱使重啟，占比也僅約5%左右，充其量也僅能說不無小補，但已無關大局，更何況其核燃料棒仍需重新進口；而所謂新核能SMR於歐美民主國家既未見商業化使用，亦未必適合地狹人稠多地震的台灣，全然未見賴政府的具體評估與將如何進行社會溝通取得共識的公開說明，恐怕流於賴總統任期屆滿也難實現的「遠景」。

▼依據台電公司2026年2月24日官網資料，2025年台電發購電量，再生能源占比為12.7%，另還有抽蓄水力占比1.2%，儲能電池占比0.3%，總計14.2%。（圖／台達提供）

