民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」的關鍵縣市

民進黨長期以來在中台灣的地方選戰居於劣勢，除了黨內地方派系難以整合的弊病外，就是基層組織的服務與動員能量不足，在缺乏政治明星級的領導魅力引動下，無法在地方縣市長的選戰中形成優勢氛圍，幾乎屢戰屢敗。尤其是在盧秀燕打敗林佳龍選上台中市長後，其政治聲勢水漲船高，彷彿成為「中霸天」，統領彰化、南投的政治共主，外界普遍期待盧秀燕在卸任市長後能夠進軍中央參選總統。

然而，由於國民黨內原本大家所期盼，盧秀燕參選黨主席來帶領該黨脫胎換骨並展現新的政治氣象，讓國民黨有機會政黨輪替再度執政，最後卻變成盧臨陣退縮而由鄭麗文當選黨主席的結果，因而盧秀燕的政治聲勢開始滑落。

再加上這幾個月來鄭麗文黨主席的政治表現不佳，不僅縣市長提名的黨內爭議此仆彼起，且過度政治親中的路線主張爭議，國民黨內漸漸形成地方諸侯與黨中央各走各路的難以整合現況。

大家把逐漸邊緣化的鄭麗文領導無能問題，轉化成對盧秀燕不敢承擔所造成的政治錯誤與缺失。盧秀燕的總統之路更形艱難，幾乎快從政治神壇跌落下來，大家也開始轉向期待台北市長蔣萬安的政治人氣與魅力，可以為國民黨的總統大選奮力拚搏，並成為九合一選舉全面輔選的超級母雞。

正因為盧秀燕的逐漸失勢，無法真正發揮中台灣的政治整合效能，就連想要接班的江啟臣與楊瓊瓔市長提名爭議都歹戲拖棚，鬧得滿城風雨，盧秀燕也都無能解決，只能做爛好人放任內訌互鬥，把國民黨的台中市長選戰優勢都快拖成未必會贏的政治局勢。

再加上彰化謝家姐弟謝衣鳳與謝典霖讓人霧裡看花的參選縣長爭議，盧秀燕也無法出面調解問題，導致原本略有優勢的彰化縣長選情產生微妙變化。

甚至傳出謝典霖議長公開對外表示，謝家因為擔心被司法追殺決定不讓謝衣鳳立委參選縣長，轉而有意籌組「非綠大聯盟」來輔選他們想要支持合作結盟的縣長人選情況，讓民進黨逐漸有機會翻轉彰化選情而贏取縣長寶座。

顯然，原本國民黨的中台灣選情幾乎穩操勝算，但在鄭麗文黨主席與盧秀燕市長的「雙弱勢」領導的情況下，民進黨開始呈現出開低走高的政治翻轉氣勢與局面，基本上在台中與彰化已有五五波的政治抗衡能力與機會。

再加上民進黨賴清德黨主席親自提拔徵召的政治素人溫世政牙醫師參選南投，超脫黨內南投複雜地方派系內鬥的政治包袱，以清新的政治形象及總統級密集輔選造勢的姿態竄出，頗有改變現狀的政治氣勢。雖還欠缺政治磨練與組織動員的政治整合能量，但還有時間可以打開知名度與政治聲量，來打一場「不可能任務」的選戰，或許還有機會一搏。

畢竟，許淑華縣長雖然親民形象塑造得相當成功，但其家族長期揹負的政治負面形象包袱一旦被攤在陽光下檢驗，再加上其主掌縣政所造成的名間垃圾焚化爐與埔里事業廢棄物掩埋場爭議不斷擴大，或許民進黨在南投縣長選舉還有政治翻轉的希望曙光。

是以，在南台灣守穩地盤、北台灣冒險一戰的政治局勢下，民進黨最有可能翻轉年底九合一選舉選情的政治機會就在中台灣。這是民進黨中央與賴清德黨主席必須「下重兵」全力輔選決戰的關鍵縣市。

再加上台中市何欣純與彰化縣陳素月都是新潮流系立委，南投溫世政牙醫師又是賴清德總統欽點的政治戰將，只要能夠好好整合正國會系統要角與地方黨公職來團結作戰，趁著盧秀燕政治聲勢已大不如前，國民黨的地方派系又各自為政或家族內訌之際，未必就不能翻轉中台灣的選戰情勢，打一場「決戰中台灣」的地方大選。

總之，國民黨因為鄭麗文黨主席的政治路線與黨內整合領導能力的缺失，讓民進黨在九合一選舉有了從谷底爬升的翻身機會。儘管在北台灣還是因為沒有超級戰將作為領頭羊來創造選戰聲勢與能量，但在中台灣則因為盧秀燕的「母雞效應」已經明顯有所褪色。

倘若民進黨又能拿出可以拖住蔣萬安市長難以全面輔選各地的台北市長提名人選，則民進黨是有「決戰中台灣」的政治聲勢與能量。其中尤其是蔡英文前總統的政治輔選動能，民進黨內至今無人可比。若能在選戰中後期進駐中台灣全力輔選拉抬選情，則對於台中、彰化與南投的民進黨縣市長與議員、鄉鎮長選情，就一定會有如虎添翼的政治效果與效能，應該就是翻轉局面且大有可為的政治布局與操作吧！

