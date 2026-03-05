中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗

▲根據中國財政部公布的政府預算草案，今年中國國防預算達到人民幣1兆9095.61億元，較去年增加約7%。觀察過去三年的趨勢，中國軍費增幅大致維持在7.2%左右。（圖／CFP）

●洪浦釗／前東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

當中國經濟成長放緩、財政壓力升高之際，仍逐年持續擴張軍事支出，這顯示軍事力量早已被視為不可動搖的戰略優先事項。根據中國財政部公布的政府預算草案，今年中國國防預算達到人民幣1兆9095.61億元，較去年增加約7%。觀察過去三年的趨勢，中國軍費增幅大致維持在7.2%左右。這樣的支出結構釋放出一個清楚訊號，即便經濟環境出現壓力，中國仍選擇持續加大軍事投入，以維持其國家安全與戰略影響力。

值得注意的是，這項官方數字並未包含中國武警等其他維穩力量的相關經費，而武警本身亦是中國國家武裝力量的重要組成部分。換言之，外界目前看到的軍費規模，很可能仍低於中國整體軍事投入的實際水準。這種逆勢成長顯示，在競爭與衝突風險升高的國際秩序中，軍事能力仍是中國維護國家安全與戰略影響力的核心基礎。

美軍精準打擊 刺激威權體系的集體焦慮、持續強化軍事建設

中國持續強化軍事能力的動機，與近期國際局勢的演變密切相關。過去一段時間，美國在對委內瑞拉與伊朗的行動中展現出高度精準的情報與軍事打擊能力。無論是針對政權核心人物的追捕，或是精準的定點打擊行動，都顯示現代軍事行動已高度依賴情報穿透力、精準技術與快速投射能力。

對威權體制而言，這樣的案例具有高度震撼效果。因為一旦情報滲透進入決策核心，再結合精準軍事打擊能力，外部力量就可能在極短時間內徹底改變戰略局勢。這種「斬首式打擊」所帶來的安全壓力，使威權政權更加重視軍事建設與安全體系的強化。

對中國而言，這些案例不僅是國際事件，更是一種安全警訊；在這樣的背景下，持續推動軍事現代化以填補防禦缺口，實屬預料之中。

對台策略的結構性雙軌模式 融合發展與軍事嚇阻並行

若將此戰略環境與中國對台政策對照，其運作脈絡便顯得更加清晰。中國國務院總理李強在今年政府工作報告中的對台談話，大致延續了重申「一個中國原則」、「九二共識」，以及「堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉」等政策框架。整體語氣並未明顯升高緊張局勢，但若從政策結構觀察，中國對台策略其實呈現出一種長期並行的「雙軌模式」。

一方面，中國持續推動所謂的「融合發展」。這不只是一般的兩岸交流，而是透過產業合作、就業機會與制度安排，使人員、資本與產業逐步嵌入中國的經濟與社會體系。從中國政治體制的治理邏輯來看，這更像是一種制度性的長期安排，其目的在於透過層層整合逐步擴大影響力。

另一方面，中國也持續強化軍事能力作為戰略壓力與安全嚇阻工具。當融合發展與軍事力量同時存在時，並非互相矛盾的兩條路線，而是相互配合，構成中國對台長期運作的雙軌政策架構。一方面透過制度與經濟連結深化影響，另一方面則透過軍事現代化維持強大的戰略壓力。

▼對中國而言，這些案例不僅是國際事件，更是一種安全警訊；在這樣的背景下，持續推動軍事現代化以填補防禦缺口，實屬預料之中。（圖／路透）

台灣如何應對威脅 從預算爭議到防衛共識的建立

然而，從台海安全的角度來看，當中國軍事能力持續擴張、軍費預算逐年成長時，台灣自身的防衛投入是否能夠與安全環境變化相對應，將直接影響國際社會對台海局勢的判斷。

近年來，美國在戰略上高度關注台海安全，不僅多次表達協助台灣強化防衛能力的意願，也以具體軍購項目支持。然而在台灣內部，軍購特別預算的審議卻長期陷入政治爭議之中，遲遲未能完成。

在中國軍費逐年增加的情勢下，台灣內部的安全政策更需要形成穩定共識。國防預算與軍事建設不應只是短期政治攻防的籌碼，而應該被視為國家安全體系最重要的基礎。

朝野盡快完成軍購特別預算審議 向國際傳達防衛決心

朝野若能盡快完成軍購特別預算的審議，並以整體戰備需求為核心考量，而不是流於零碎式的政治協商，台灣才能在日益複雜的區域安全環境中，維持必要的防衛能力。

在印太地區軍事競爭日益升高的情勢下，防衛決心本身就是國家安全不可或缺的一部分，也是向國際社會傳達穩定訊號的關鍵。

▼在中國軍費逐年增加的情勢下，台灣內部的安全政策更需要形成穩定共識。國防預算與軍事建設不應只是短期政治攻防的籌碼，而應該被視為國家安全體系最重要的基礎。（圖／翻攝賴清德臉書）

