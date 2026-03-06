ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台灣迎戰大魔王日本！　「短期決戰」相信我們最好的選手「鄭浩均」

我們想讓你知道…「因為他就是我們最好的投手」簡單又粗暴。帶著信心、相信選手，認同Team Taiwan面對日本也是帶著一樣的想法。這個選擇，就是教練團商量過後最適合的選擇。

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

●作者／小林文字燒

今天晚上台灣將對戰日本，他們是這個C小組的大魔王，而且先發投手，還是去年MLB道奇能在世界大賽連霸的重要關鍵，山本由伸。如果沒有他那個中0連投，道奇能不能從延長賽殺出重圍都很難說。

選擇派出鄭浩均　秉持沒有「All IN」但「持續戰鬥」的出牌方式

所以，觀察到網路上有兩種風向。

一種，我們應該貫徹原先方針，雖然輸掉澳洲很意外，這場就繼續當作消化試合，把戰力集中在求勝捷克和韓國，爭取最後三搶一的局面。

第二，我們應該在這場精銳盡出，古林睿煬、林維恩、玉米這些被定位為主戰先發的都押上去，有一種輸了就完全沒有退路的決戰感。

這兩種想法都有其根據，結果教練團宣布派出效力中信兄弟的鄭浩均，感覺一或是二都有點不太像的選擇。然而這個決定，背後動機好像有一點根據，那就是「短期決戰」。

日本因應台灣公布主投後，迅速抓到鄭浩均身上最亮眼的一個數據，就是全CPBL的投手中，在前65球被打率是聯盟第一名。

這代表著鄭從2024年接受韌帶手術、復出，球威已經恢復過往水準，只是在中後段可能有續航力問題，導致無法維持高檔投球數據。

如果是這樣的話，那鄭浩均確實是很棒的選擇。按照WBC規定的投球限制，等於我們可以在前3局嘗試挑戰山本由伸，隨著戰局變化再做調整，秉持沒有「All IN」但是「持續戰鬥」的出牌方式。

作為一個台日家庭，太太堅持，如果沒有日本隊伍就支持台灣；而我堅持，如果沒有台灣隊伍就支持日本。台日大戰，我們家永遠都會分成兩派，聽起來有點搞笑，但就是我們各自的矜持。

最後分享一句昨天聽到，捷克教頭受訪的回答。對戰日本，他們考慮派出當年把大谷翔平三振掉的水電工，雖然最快球速只有130公里左右，但他的控球和變化球很有水準。至於他說原因呢？

「因為他就是我們最好的投手」簡單又粗暴。帶著信心、相信選手，認同Team Taiwan面對日本也是帶著一樣的想法。這個選擇，就是教練團商量過後最適合的選擇。

▼帶著信心、相信選手，認同Team Taiwan面對日本也是帶著一樣的想法。這個選擇，就是教練團商量過後最適合的選擇。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字: 小林文字燒 鄭浩均 中華隊 2026中華隊 2026WBC WBC 經典賽 日本 山本 Team Taiwan

