ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

我們想讓你知道…美國政府若真心想要維持人工智慧領域的全球領導地位，首先必須回答一個問題：是什麼邏輯，讓打壓國內頂尖科技企業、同時對外國競爭對手網開一面，變成了合理的政策選擇？

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈一紙聲明，讓整個矽谷為之震動。美國國防部長宣布將Anthropic列為「供應鏈風險」，禁止所有與國防部有業務往來的企業使用這家公司的技術，等同於一夕之間切斷了Anthropic在美國政府市場的命脈。（圖／達志影像／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

五角大廈一紙聲明，讓整個矽谷為之震動。美國國防部長宣布將Anthropic列為「供應鏈風險」，禁止所有與國防部有業務往來的企業使用這家公司的技術，等同於一夕之間切斷了Anthropic在美國政府市場的命脈。與此同時，白宮也公開要求各聯邦機構即刻停止使用Anthropic的服務。這場風波的起因，是OpenAI搶先取得了五角大廈的人工智慧合約，而Anthropic拒絕接受同等條件所引發的後果。

企業領導人信任崩解、競爭壓力下的妥協　人工智慧安全最大隱患之一

消息傳出後，Anthropic執行長達里歐．阿莫迪對全體員工發出了一封情緒激昂的內部備忘錄，形容OpenAI的公關說辭是「赤裸裸的謊言」。OpenAI執行長山姆．奧特曼也不甘示弱，先前已公開批評Anthropic的廣告宣傳「明顯不誠實」。

兩位執行長在一場峰會上拒絕為合照握手的畫面，更成為網路上廣為流傳的梗圖。這場矽谷肥皂劇，在美中科技競爭的背景下，已不再只是商業角力，它正在改寫美國人工智慧產業的地緣政治版圖。

令人費解的是，美國政府在處理這場爭議時所展現的雙重標準。DeepSeek，一家與中國有明確關聯、且將用戶資料儲存於中國伺服器、依據中國法律運作的人工智慧公司，並未被列為供應鏈風險。五角大廈甚至在發現員工私下使用DeepSeek之後，才亡羊補牢地發出使用禁令，但那是內部管理層級的行政命令，性質完全不同於針對Anthropic的採購封鎖。

一個是要求自家員工別用，一個是透過政府採購機制，讓所有與政府有業務往來的企業都無法碰Anthropic。這種不對稱的處理方式，讓許多產業觀察人士大感困惑。

更弔詭的是，五角大廈本身就曾公開評估Anthropic的模型優於其他替代選項，Anthropic的Claude更曾被實際部署於美國對伊朗的軍事行動中。如今在關係破裂之後，這些長年積累的使用脈絡與訓練效益，恐怕將付諸流水。有安全研究人員直言，這是美國的失敗，因為政府正在自斷武裝，替競爭對手開了一扇大門。

市場的現實，比政策的邏輯還要殘酷。在企業界，已有不少科技公司和新創業者悄悄轉向中國開源模型，理由說穿了只有一個字：省錢。

美國頂尖人工智慧公司的模型固然精良，但高昂的使用成本讓許多企業望而卻步，而DeepSeek等中國模型的出現，提供了一個功能相近、費用低廉的替代方案。就連Airbnb這樣的知名企業，執行長都公開承認正在使用中國模型，因為它們比較便宜。這不是什麼隱密的趨勢，而是正在檯面上發生的市場轉移。

當美國政府把自家的頂尖人工智慧企業推向困境，同時又無法有效阻止中國模型在商業市場的滲透，結果就是雙輸。企業用不了美國最好的模型，最終可能只剩下中國的選項。這對資料安全的影響，已有情報機構示警，DeepSeek的隱私政策明文規定用戶資料依中國法律保管，中國政府有權調閱，這意味著所有透過DeepSeek處理的商業資訊，都處於潛在的風險之中。

當兩家最具影響力的人工智慧實驗室的領導人，用「欺騙」和「謊言」相互指控，自律的基礎就已開始動搖。更令人擔憂的是，整個世界目前的人工智慧安全框架，其實高度依賴企業自律，因為各國政府的監管行動普遍滯後，國際間的安全合作也幾乎停滯。

在這樣的情況下，企業領導人之間的信任崩解，以及他們在競爭壓力下的妥協，很可能就是這個時代人工智慧安全最大的隱患之一。

美國政府若真心想要維持人工智慧領域的全球領導地位，首先必須回答一個問題：是什麼邏輯，讓打壓國內頂尖科技企業、同時對外國競爭對手網開一面，變成了合理的政策選擇？這不是Anthropic或OpenAI之間誰對誰錯的問題，而是當戰略判斷被私人恩怨和短期政治利益扭曲時，整個國家將付出什麼樣的代價。

▼消息傳出後，Anthropic執行長達里歐．阿莫迪對全體員工發出了一封情緒激昂的內部備忘錄，形容OpenAI的公關說辭是「赤裸裸的謊言」。OpenAI執行長山姆．奧特曼也不甘示弱，先前已公開批評Anthropic的廣告宣傳「明顯不誠實」。（圖／記者吳立言攝）

▲▼。（圖／記者吳立言攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

►如何認識海外不動產詐騙的徵候？

►川普的戰爭之道！精準打擊取代大規模作戰　對台海啟示與戰略機遇

投稿
申訴
關鍵字: 張瑞雄 雲論 人工智慧 美國 OpenAI Anthropic DeepSeek

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品
台灣迎戰大魔王日本！　「短期決戰」相信我們最好的選..
民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」..
中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗
「頑固份子」與「打手幫凶」　中共「名單化」成為心理..

推薦閱讀

台灣迎戰大魔王日本！　「短期決戰」相信我們最好的選..

民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」..

中國軍費持續擴張　台灣防衛決心正面臨考驗

「頑固份子」與「打手幫凶」　中共「名單化」成為心理..

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

懺悔不該是高調的表演　況且真相還未明

心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

相關文章

美國正妹遊駁二被偷拍裙底！男友當街逮人　包包藏鏡頭噁男判4月

美國正妹遊駁二被偷拍裙底！男友當街逮人　包包藏鏡頭噁男判4月

美國籍正妹小美（化名）與男友來台自由行，沒想到在高雄知名景點駁二藝術特區旅遊時，竟遇上偷拍狼，蔡姓男子趁兩人在路邊討論下一個行程時，鬼鬼祟祟..

8小時前

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

遭列「供應鏈風險」　Anthropic執行長：將在法院挑戰政府決定

遭列「供應鏈風險」　Anthropic執行長：將在法院挑戰政府決定

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣迎戰大魔王日本！　「短期決..

台灣迎戰大魔王日本！　「短期決..

民進黨決戰中台灣的戰略操作？　..

中國軍費持續擴張　台灣防衛決心..

「頑固份子」與「打手幫凶」　中..

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面