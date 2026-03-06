AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

▲五角大廈一紙聲明，讓整個矽谷為之震動。美國國防部長宣布將Anthropic列為「供應鏈風險」，禁止所有與國防部有業務往來的企業使用這家公司的技術，等同於一夕之間切斷了Anthropic在美國政府市場的命脈。（圖／達志影像／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

五角大廈一紙聲明，讓整個矽谷為之震動。美國國防部長宣布將Anthropic列為「供應鏈風險」，禁止所有與國防部有業務往來的企業使用這家公司的技術，等同於一夕之間切斷了Anthropic在美國政府市場的命脈。與此同時，白宮也公開要求各聯邦機構即刻停止使用Anthropic的服務。這場風波的起因，是OpenAI搶先取得了五角大廈的人工智慧合約，而Anthropic拒絕接受同等條件所引發的後果。

企業領導人信任崩解、競爭壓力下的妥協 人工智慧安全最大隱患之一

消息傳出後，Anthropic執行長達里歐．阿莫迪對全體員工發出了一封情緒激昂的內部備忘錄，形容OpenAI的公關說辭是「赤裸裸的謊言」。OpenAI執行長山姆．奧特曼也不甘示弱，先前已公開批評Anthropic的廣告宣傳「明顯不誠實」。

兩位執行長在一場峰會上拒絕為合照握手的畫面，更成為網路上廣為流傳的梗圖。這場矽谷肥皂劇，在美中科技競爭的背景下，已不再只是商業角力，它正在改寫美國人工智慧產業的地緣政治版圖。

令人費解的是，美國政府在處理這場爭議時所展現的雙重標準。DeepSeek，一家與中國有明確關聯、且將用戶資料儲存於中國伺服器、依據中國法律運作的人工智慧公司，並未被列為供應鏈風險。五角大廈甚至在發現員工私下使用DeepSeek之後，才亡羊補牢地發出使用禁令，但那是內部管理層級的行政命令，性質完全不同於針對Anthropic的採購封鎖。

一個是要求自家員工別用，一個是透過政府採購機制，讓所有與政府有業務往來的企業都無法碰Anthropic。這種不對稱的處理方式，讓許多產業觀察人士大感困惑。

更弔詭的是，五角大廈本身就曾公開評估Anthropic的模型優於其他替代選項，Anthropic的Claude更曾被實際部署於美國對伊朗的軍事行動中。如今在關係破裂之後，這些長年積累的使用脈絡與訓練效益，恐怕將付諸流水。有安全研究人員直言，這是美國的失敗，因為政府正在自斷武裝，替競爭對手開了一扇大門。

市場的現實，比政策的邏輯還要殘酷。在企業界，已有不少科技公司和新創業者悄悄轉向中國開源模型，理由說穿了只有一個字：省錢。

美國頂尖人工智慧公司的模型固然精良，但高昂的使用成本讓許多企業望而卻步，而DeepSeek等中國模型的出現，提供了一個功能相近、費用低廉的替代方案。就連Airbnb這樣的知名企業，執行長都公開承認正在使用中國模型，因為它們比較便宜。這不是什麼隱密的趨勢，而是正在檯面上發生的市場轉移。

當美國政府把自家的頂尖人工智慧企業推向困境，同時又無法有效阻止中國模型在商業市場的滲透，結果就是雙輸。企業用不了美國最好的模型，最終可能只剩下中國的選項。這對資料安全的影響，已有情報機構示警，DeepSeek的隱私政策明文規定用戶資料依中國法律保管，中國政府有權調閱，這意味著所有透過DeepSeek處理的商業資訊，都處於潛在的風險之中。

當兩家最具影響力的人工智慧實驗室的領導人，用「欺騙」和「謊言」相互指控，自律的基礎就已開始動搖。更令人擔憂的是，整個世界目前的人工智慧安全框架，其實高度依賴企業自律，因為各國政府的監管行動普遍滯後，國際間的安全合作也幾乎停滯。

在這樣的情況下，企業領導人之間的信任崩解，以及他們在競爭壓力下的妥協，很可能就是這個時代人工智慧安全最大的隱患之一。

美國政府若真心想要維持人工智慧領域的全球領導地位，首先必須回答一個問題：是什麼邏輯，讓打壓國內頂尖科技企業、同時對外國競爭對手網開一面，變成了合理的政策選擇？這不是Anthropic或OpenAI之間誰對誰錯的問題，而是當戰略判斷被私人恩怨和短期政治利益扭曲時，整個國家將付出什麼樣的代價。

▼消息傳出後，Anthropic執行長達里歐．阿莫迪對全體員工發出了一封情緒激昂的內部備忘錄，形容OpenAI的公關說辭是「赤裸裸的謊言」。OpenAI執行長山姆．奧特曼也不甘示弱，先前已公開批評Anthropic的廣告宣傳「明顯不誠實」。（圖／記者吳立言攝）

