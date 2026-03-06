ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
別只看川習會成不成　台灣更該警覺自己會不會成籌碼

我們想讓你知道…美國聲明「不支持台獨」或「反對台獨」，對中華民國其實是好事，但如果真的有美、陸第四公報或新的備忘錄，裡面其它內容會否損及中華民國主權及主權權利、會否影響台澎金馬的生存與發展，這才是中華民國朝野應更加關注的事。

▲。（圖／路透）

▲「川習會」究竟會不會舉辦，只要中國大陸不明確表示，就有變數。影響「川習會」舉行的主要變數只有一個，那就是美陸戰略矛盾的擴大。（圖／路透）

●黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

川普宣布將於本（3）月31日去訪中國大陸並會見習近平後，陸方外交部對此仍未完全鬆口，僅表示雙方仍在溝通，然正在召開的全國人民代表大會傳出了進一步的訊號，總理李強本月5日在工作報告中，提及習、川去年的會面為雙邊經貿合作帶來了穩定性，顯示本月底的「川習會」（中國大陸人士稱「習特會」）仍然非常可能舉行。

川習會雖有戰略矛盾　但兩人或大局為重

不可否認的，「川習會」究竟會不會舉辦，只要中國大陸不明確表示，就有變數。影響「川習會」舉行的主要變數只有一個，那就是美陸戰略矛盾的擴大。

擴大的原因來自於美、陸雙方實力差距逐漸地縮小，美國有越來越多人認為中共當局最後會另起爐灶，與美國建立的二戰後國際秩序分庭抗禮，而中國大陸逐漸認為美國有霸權危機感，必須像1980年代對日本的作法一樣，將美國自認最可能的挑戰者壓制下去。

例如，中國大陸週邊的南海、台海、東海，也是美國印太戰略要地，雙方各有堅持，但僅就西太平洋軍事部署態勢而言，美國似已占不了便宜。

另外，中國大陸近年來快速的經貿與科技發展，讓美國開始試圖以關稅、技術管制等限制或壓迫陸方，尤其在關鍵技術和高科技產業供應鏈等方面推動「脫鉤」或「去風險化」，但陸方主要以稀土優勢和經貿投資轉移等方式應對之，各擅勝場。

不過，如果說這些早已存在戰略矛盾會導致本月底的「川習會」破局，那就很難解釋為何去（2025）年10月下旬南韓釜山「川習會」得以順利舉行。

另外，那次峰會後，美、陸原本不睦關係沒有明顯的倒退，而且還在去年底恢復了雙邊國防部長的直接軍事對話，今年2月雙邊外交最高層級官員也在德國慕尼黑舉行會談。

美攻委內瑞拉和伊朗　不會讓川習會破局

至於本年1月美國入侵委內瑞拉並強行擄走親陸的委國總統馬杜洛，或許會讓美、陸戰略矛盾變成國際討論的話題，但2月底開始美國與以色列聯手攻擊親陸、提供中國大陸約15％原油的伊朗並擊殺伊最高領導人哈米尼，才是讓前述矛盾加劇的重要事件。但此次美以聯合攻伊，更可能是成為未來「川習會」中一個凸顯雙方意見不同的子議題，而不是讓峰會必定破局的主因。

繼上次約100分鐘的「川習會」，這次會談理應花更多時間觸及更多重大的政治、經貿、軍事的戰略議題，除了前述包括台灣在內的種種議題，可能還有諸如聯合國的未來、俄烏衝突的終戰安排、巴拿馬運河港口問題、美國與古巴局勢、人民幣匯率、中國大陸對美採購與投資、鴉片類藥物芬太尼的有效管制…等尚待兩人交換意見。所以有太多多邊、雙邊、涉台的事情需要川、習兩人定調，下面的官員才好做事情。

更不用說，美、陸領導人之間似也不排拒於去年一晤之後再次碰面，無論是真心誠意（協調合作、和平競爭）或虛情假意（拖延時間、爭取優勢）。

整體觀之，吾人應相對樂觀地看待本年3月底會舉行「川習會」。當然，如果中共當局因為某些關鍵的（非僅重要的）議題未能於事前與美方達成初步共識，或因為想要表示談判主體（導）性，目前仍堅持要略延一至數日才舉行，也不是不可能。

川習會給台灣帶來明顯的不確定性

對台灣而言，此次的「川習會」將帶來較高的不確定性，原因有三。第一，川普有明顯的「交易型」思維與談判風格，例如他稱台灣與美國的距離有9500英哩，距離中國大陸只有68英哩，其實是意有所指地認為美國協防台灣不易，而且所花費的成本巨大（但他並未說不值得）。

再者，川普眼中似有「小台灣」、「大中國」，例如其第一任時期重要官員便提及，川普覺得台灣像他手上的筆頭、中國大陸像他辦公廳的大書桌。目前為止，尚未見到他公開調整這樣對台不利的想法。

第二，本年2月中旬，川普脫口說出他正與習近平討論美國對台軍售問題，但過去在檯面上，美方所有官員都否認有此作法，而且那是與雷根對台口頭「六項保證」內容明顯不符的，川普卻做了並且公開承認。後來，《紐約時報》獨家報導稱，川普政府匿名官員表示，已推遲約130億美元的對台軍售，以確保「川習會」順利成功；弔詭的是，美國國務院竟也轉趨低調，對美媒表示不對正在進行的軍售發表評論。

最後，當美、陸必須共同面對並試圖和緩重大戰略矛盾，或當雙方有重大的共同戰略利益，台灣常是被直接影響到的一方。猶記尼克森決定聯合中共制約蘇俄時，1972年的《上海公報》就這麼出現了，美國與中華民國的正式外交關係也就顯得如此蒼白而無力。

另外，雷根因為持續執行「聯共制俄」戰略，又顧及中共當局抗議《台灣關係法》違反雙方《建交公報》的原則，所以又與中共當局另簽《八一七公報》，在「瞭解並體諒」中共當局「致力於和平解決台灣問題之政策」後，承諾對台軍售性能和數量將不超過與中共當局建交後的水準。

綜合以上三點，如果賴清德政府的國安團隊對「川習會」仍然沒有警覺，甚至如果像卓榮泰去年4月「川普稅」公布前一晚，在臉書要民眾「安心入睡」，強調「政府有準備」、「風險可控管」那般信心滿滿，吾人除了無言，就不知還能講些什麼了。

▼如果賴清德政府的國安團隊對「川習會」仍然沒有警覺，吾人除了無言，就不知還能講些什麼了。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

台灣不會被出賣　但留意第四公報

本次｢川習會｣對台灣的影響難料，以目前的跡象研判，似無法導至非常積極、正向的結論。然而，應也不必擔心美國會中將把台灣賣給中共當局，因為台灣在當下對川普政府仍有堪稱關鍵或重要的戰略價值，尤其是台積電等公司尖端製程（如3奈米以下）晶片的量能，以及美國對中國大陸軍事「指管通資情監偵」的一環。

另從談判的角度而言，美國對台灣有限的政治和軍事支持或友好，加上美國官方對台灣地位的模糊陳述卻又不支持台灣獨立，正好可以做為川普同習近平談判時的籌碼。

但是否會有美、陸所謂的第四公報出現，則要「料敵從寬」。有些人認為這不可能，因為目前雙方沒有進一步、具突破性的事項可收入第四公報中。可是，如果第四公報或某種形式的諒解備忘錄，彙整了過去美、陸三公報中各自的涉台意見，再納入「不支持台獨」甚至「反對台獨」的文字（以往的內容只載明中共重申堅決反對台灣獨立、台灣地位未定論），可能性不可謂低。

前述的作法，對川普而言可能只是動動嘴，文字略顯妥協，既不損失什麼實質利益，台灣也不會就此給了中共當局，且又仍符合美國自己的一中政策，但前提是必須從中共方面獲得川普想要的讓步。

對習近平而言，美國近年來在虛化、掏空一中原則，如果拿陸方可承受的讓步，使美國在新的一份公報或新的備忘錄中重申在之前三公報對「中國」、對兩岸關係的看法，並承諾「反對台獨」，那就是中共當局在對美政治鬥爭上的一大勝利。

美國聲明「不支持台獨」或「反對台獨」，對中華民國其實是好事，但如果真的有美、陸第四公報或新的備忘錄，裡面其它內容會否損及中華民國主權及主權權利、會否影響台澎金馬的生存與發展，這才是中華民國朝野應更加關注的事。

▼不必擔心美國會中將把台灣賣給中共當局，因為台灣在當下對川普政府仍有堪稱關鍵或重要的戰略價值，尤其是台積電等公司尖端製程（如3奈米以下）晶片的量能，以及美國對中國大陸軍事「指管通資情監偵」的一環。（圖／路透）

▲川習會,川普,習近平。（圖／路透）

別只看川習會成不成　台灣更該警覺自己會不會成籌碼
