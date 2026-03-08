ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
美國無法在伊朗複製委內瑞拉的成功　一場空前勝仗卻看不到結束方法

我們想讓你知道…不管川普怎樣喊話或吹噓，美國都很難改變伊朗的神權統治結構。戰爭或許終究以和談結束，在美國和伊朗都撐不下去時，自然會找到平衡點，但絕對不是川普最初設想的結局。

▲。（圖／路透）

▲不管川普怎樣喊話或吹噓，美國都很難改變伊朗的神權統治結構。戰爭或許終究以和談結束，在美國和伊朗都撐不下去時，自然會找到平衡點，但絕對不是川普最初設想的結局。（圖／路透）

●單厚之／資深媒體人

美國和以色列2月28日聯手攻打伊朗，斬首包括哈米尼在內的40名伊朗高層官員，震驚全球。戰爭剛開始時，全球都在討論美國和以色列的情報精準、武器碾壓伊朗，一如當初美國出兵逮捕前委內瑞拉總統馬杜洛。

所有人都看得出來　戰事並沒有朝美國預期方向發展

當時美國媒體和學者也聚焦在美國此舉將如何削弱中國、俄羅斯在中東的影響力，彷彿美國勝利在望，可以輕鬆贏得這場戰爭。但短短一個禮拜的時間，這樣的論調已經幾乎不見，這場戰爭已經變成一場消耗戰，結局也越來越混沌不明。

即便美國不斷對戰爭表達高度的信心，說美國的武器儲備還可以打很久，也可以投入更多的兵力，川普更揚言要參與伊朗未來領導人的遴選。

但美方對戰爭延續評估的時間不斷拉長，川普從原本期待伊朗人民推翻政權，到憂心伊朗會換一個「跟前一個一樣糟糕」的領導人，並揚言不排除地面部隊進入伊朗。所有人都看得出來，戰事並沒有朝美國預期的方向發展，甚至可能完全背道而馳。

美國媒體數度報導伊朗私下傳達願意和談的訊息，讓股市聞聲上漲、油價回穩，但都很快被伊朗方面否認。美國團滅哈米尼等伊朗高層，對伊朗政權是血海深仇，不管是不是哈米尼次子穆吉塔巴接班，都不可能在此時此刻對美國屈膝，否則就會被視為對整個政權的背叛，影響其統治的正當性。

美國對馬杜洛的逮捕行動極為成功，但伊朗不是委內瑞拉，情況完全不同。維基百科的各國軍力排名，伊朗排名第8，委內瑞拉則排名第45，這個排行榜一定不精準，但仍可以作為參考。

委內瑞拉動亂或政權更迭，對全球的影響並不大，最直接的就是中國等向委國買油的國家，甚至對全球油價的影響也很有限。伊朗發生戰爭，立刻攻擊周邊國家的美軍基地和大使館，中東空運大亂，荷莫茲海峽被封鎖，全球石油、天然氣的供應都受到影響。

美國夜襲委內瑞拉，一覺醒來，馬杜洛已經被抓到美國了，其他國家即便有意見也做不了什麼，只能口頭表態。且委內瑞拉本來就有選舉，馬杜洛2024年的連任本就疑點重重，出逃海外的反對派領袖馬查多還獲得2025年諾貝爾和平獎，川普要換一個親美政權或逼迫委內瑞拉改變並沒有太大的困難。

伊朗的戰爭則沒有辦法這麼快結束，伊朗的憲法又是神權體制，即便斬首一整批高層，接班的仍是同一個體制出來的；「史詩怒火」把所有高層一鍋端，美國想要挑個比較親美或溫和的扶植都做不到。

伊朗的戰爭已經變成消耗戰，全球都在看美國跟伊朗誰的武器庫比較深，即便美、以摧毀了大量伊朗的船艦和飛彈，但伊朗仍然可以用比較便宜的無人機和飛彈，消耗美國高價的防空飛彈。只要戰火不停，荷莫茲海峽就沒有船敢過，全球能源和經濟就無法回穩。

美國想要結束戰爭、扶植親美政權，唯一的方式就是派出地面部隊把伊朗掃平，但又怕陷入阿富汗戰爭20年一場空的結局。美國民眾本來就反對美國介入戰爭，支持川普對伊朗開戰的民意只有27%，如果要派地面部隊，民意的反彈還會更大，共和黨期中選舉會輸得更慘。

川普只好把腦筋動到庫德族身上，希望庫德族出兵打地面戰，但中東其他國家必然不希望戰火再次擴大；而庫德族即便真的出兵，最多也只能占領部分區域，不可能真正威脅到伊朗政權。

美國和以色列的確打了一場空前的勝仗，卻看不到結束戰爭的方法。美國媒體已經開始批評川普，只憑直覺開戰，卻沒有應急的計畫。美方一直塑造伊朗急於和談的印象，但川普的時間壓力並不比伊朗小。在開戰之初，外界多半預期戰事可能會在月底川習會之前結束，但如今已經很少人這樣看了。

不管川普怎樣喊話或吹噓，美國都很難改變伊朗的神權統治結構。戰爭或許終究以和談結束，在美國和伊朗都撐不下去時，自然會找到平衡點，但絕對不是川普最初設想的結局。

大量的軍事投入和武器的消耗，必將影響對俄烏戰場的投入或對友邦及台灣的武器交付，甚至進而減損美國的整體國力。原本外界預期中、俄灰頭土臉，美國面子、裡子全贏的情況，應該很難出現。 

▼美國民眾本來就反對美國介入戰爭，支持川普對伊朗開戰的民意只有27%，如果要派地面部隊，民意的反彈還會更大，共和黨期中選舉會輸得更慘。（圖／白宮）

▲▼（圖／白宮）

單厚之專欄

單厚之

資深媒體人

