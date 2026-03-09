ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
政治從來不是道德論　從國際局勢看台灣內部如何解套

我們想讓你知道…負責任的政治，不是喊出最動聽的價值口號，而是在現實壓力下仍能守住國家利益與制度穩定。台灣若無法正視這個現實，政治紛亂不會只是短期亂象，而可能成為長期衰敗的開端。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲政治若僅停留在道德高地的互相指控，不僅無助於國家治理，更可能將整體社會拖入情緒對立與決策癱瘓的深淵。（圖／記者林敬旻攝）

●宋慶瑋／教育人員

當前台灣政治最嚴重的問題，在於長期沉溺於自我感覺良好的道德敘事，卻刻意忽視政治的本質從來就是權力競逐與利益交換的事實。政治若僅停留在道德高地的互相指控，不僅無助於國家治理，更可能將整體社會拖入情緒對立與決策癱瘓的深淵。放眼國際局勢，現實早已給出殘酷答案，沒有國家是靠道德潔癖維持安全與發展，但我們卻仍在道德神話中自我催眠，您怎麼看，且由紛說。

負責任的政治不是喊出最動聽的口號　而是在現實壓力仍能守住制度穩定

當今全球局勢最鮮明的例證，莫過於美國與中國的全面戰略對抗，兩國競逐被包裝成民主與威權之爭，但實際運作卻赤裸展現權力政治。

美國高喊自由價值，同時卻在能源、供應鏈與軍事布局上毫不猶豫，以自身利益為最高指導原則；中國則強調國家發展與民族復興，同樣以國家利益作為一切決策核心。雙方都清楚，國際政治從來不是道德辯論場，而是生存競技場。

俄羅斯入侵烏克蘭，以及美、以與伊朗的戰爭，西方陣營表面團結，但實際各國仍充滿算計，北大西洋公約組織為了維持戰略優勢擴張軍事防衛力量，歐盟為了能源供應與產業衝擊推動經濟制裁，中東國家為了捍衛宗教實則以石油資源為考量。

西方國家對戰爭的立場差異頗大，從沒有任何國家單純以道德作為決策依據，因為大家都明白，國家若無法確保安全與經濟穩定，道德立場終究只是空洞口號。

台灣政治長期陷於道德化對立，朝野雙方常將對手貼上「賣台」或「引戰」等道德標籤，使政策討論流於情緒動員，卻忽略國家整體戰略利益，當政治論述過度道德化，國家危機浮現。

歷史從未出現依靠道德純潔就能維持國家安全的例子，成功的國家治理，永遠是價值與利益之間冷靜而殘酷的平衡藝術，台灣若繼續把政治當作道德審判舞台，只會讓自身在國際競爭中逐漸失去籌碼。

當今台灣政治現象，首先，國防預算、能源轉型、產業戰略，理應以專業評估與長期規劃為基礎，卻被政治操作淪為選舉工具。

其次，社會撕裂的惡性循環，當政治語言充滿道德審判，社會將被迫分裂成彼此敵視的群體。

再者，政治決策完全圍繞選票與輿論風向轉動，頻繁隨政黨輪替劇烈擺盪。這些現象讓台灣始終處在內耗之中，整體國家治理能力逐步瓦解。

以下有三項解套建議，第一，國家安全與核心產業政策必須脫離政黨惡鬥，無論執政或在野，都應建立最低戰略共識。

第二，政策決策必須回歸制度理性，重大公共政策應強制納入科學數據與專業評估，並公開政策成本與風險。

第三，政治領袖與媒體若繼續沉迷抹黑與仇恨動員，台灣好不容易建立的民主將逐漸空洞化。真正成熟的民主，是讓不同價值透過制度競爭，而不是透過人格毀滅來消滅對手。

負責任的政治，不是喊出最動聽的價值口號，而是在現實壓力下仍能守住國家利益與制度穩定。台灣若無法正視這個現實，政治紛亂不會只是短期亂象，而可能成為長期衰敗的開端。

▼負責任的政治，不是喊出最動聽的價值口號，而是在現實壓力下仍能守住國家利益與制度穩定。（圖／資料照）

▲▼。（資料照／記者徐政璿攝 ）

►心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

►如何認識海外不動產詐騙的徵候？

►川普的戰爭之道！精準打擊取代大規模作戰　對台海啟示與戰略機遇

關鍵字: 宋慶瑋 雲論 政治 口號 台灣 賣台 國民黨 民進黨 民眾黨

