再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

●王如玄／雍展社會福利慈善基金會董事長

日前行政院發布2026年性別圖像的「性別不平等指數」（以『生殖健康』、『賦權』及『勞動市場』3個領域之5項指標衡量各國性別平等情形)，驚覺自豪性別平等亞洲第一的臺灣，去年已經被新加坡超前，不再是亞洲第一。今年也被南韓超前，退居亞洲第三，而且已經連續三年退步，從全球第六名連年退步到第七名、第十名、第十三名，退步幅度之大，令人憂心。

同樣地，在「性別落差指數」（以『經濟參與和機會』、『教育程度』、『健康與生存』及『政治參與』4項次指數之14項變數衡量各國性別差距實況），也從全球第二十九名退步到第三十五名，退回到2023年水準，而該項指數近五年來起起伏伏，不免讓人擔心曾位居性別平等前段班的臺灣究竟怎麼了？

再者，勞動部發布的2026年同酬日也是較前一年退步1日，今年是2月28日，女性必須比男性多工作59日才能達到薪酬平等，性別平均時薪差距16.1%。

前述2026年三項重要國際性別平等衡量指標是全面退步的，這對於長期從事性別平等運動的倡議者而言，感嘆難道三十年來號稱成功的婦女運動爭取來的性別平等紅利成果即將用盡了嗎？政府對此連年退步的現象，依然默不作聲，只是在婦女節持續大內宣應付了事？

國際性別平相關指數及同酬日退步 反映政府對民間呼籲視而不見

在這些退步的性別平等觀察指標中，影響關鍵因素在「勞動市場」、「經濟參與和機會」，女性勞動力參與率、薪資、工作所得、主管及經理人員等表現不理想。

攸關女性經濟保障議題，友善及具性別敏感度的職場是其提升重要關鍵，不僅是在育兒、顧老的友善孕育及工作與家庭平衡進步政策，更有待公私立企業機構全方位的整體制度及配套做法，包括在公司內部建立推動性別平等之相關機制、採取行動促進組織決策及薪資待遇之性別平等。

臺灣女性勞動力參與率自2011年7月才破50%，2025年也才52.12%，遠低於男性的67.22%。如果以生命週期看兩性勞參率趨勢，男性部分，臺灣和美日韓一樣都呈ㄇ字型發展；女性則有明顯不同，美國女性和男性一樣呈ㄇ字型發展，日韓則呈M型發展，即年輕時投入勞動市場，婚育時暫離勞動市場，之後再度進入勞動市場直至年老退休。

但臺灣女性勞參率則呈現倒V字型發展。換言之，臺灣年輕女性高比例投入勞動市場，但因為婚育及家庭照顧者角色負擔，令其無法重返勞動市場，45歲以上女性勞參率陡降。這對國家社會人力資源發展而言是不利的，對女性個人生涯發展而言也是一種損失。

依據衛生福利部「113年15至64歲婦女生活狀況調查」曾因婚育或照顧家人離職三個月以上有175萬多人，數字驚人。性別平等工作法從倡議立法至今，在促進性別平等工作措施部分係以友善育兒為核心，然隨著超高齡社會的到來，仍有諸多待與時俱進突破之處，例如因為育兒減少工作時間能否修法擴大至照顧家人，以及照顧父母或身心障礙家人的留職停薪與津貼等「照顧不離職」政策；或者參酌冰島、德國立法、歐盟薪資透明指令、英國訂定指南等國際做法，制定協助事業單位同值同酬指引、不含性別歧視的工作評估系統、管理性別工資差距指南等，並推行專家入場診斷職場性平作為及輔導、發展同酬認證等修法、行政措施等等皆可研究採行。

國際性別平等相關指數及同酬日連年退步，只是反映政府對民間團體的長期呼籲視而不見。如果政府沒有改革的決心、沒有積極的態度，不願意從制度的根本提出修法有所改變，性別平等只能成為退步的記號！

▼如果以生命週期看兩性勞參率趨勢，男性部分，臺灣和美日韓一樣都呈ㄇ字型發展；女性則有明顯不同，美國女性和男性一樣呈ㄇ字型發展，日韓則呈M型發展，但臺灣女性勞參率則呈現倒V字型發展。（圖／美聯社）

