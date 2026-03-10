ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

我們想讓你知道…巴基斯坦與阿富汗的衝突顯示南亞地緣政治正經歷痛苦重組。過去依靠代理人獲利的時代已過，取而代之的是直接武力對抗。在川普等領導人政策影響下，區域格局已變，使得包含中國大陸與美國在內的多邊調停極其困難。

▲巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。（圖／路透）

▲巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

經的緊密盟友，如今卻步入兵戎相見的險境。巴基斯坦與阿富汗之間的關係在近年來急轉直下，從過去的戰略合作演變成目前的公開衝突。這種轉變不僅反映了地區安全形勢的惡化，也顯示出兩國在反恐、邊界主權及難民問題上的深刻分歧。隨著巴基斯坦軍方對阿富汗境內目標發動空襲，這段複雜的關係已正式進入一個充滿不確定性的危險新階段，對整個南亞地區的穩定構成了嚴峻挑戰。

根據政治專欄作家塔莎·凱里丁（Tasha Kheiriddin）於2026年3月5日在GZERO Media發表的文章，這場衝突的本質在於巴基斯坦對於阿富汗塔利班政權未能履行反恐承諾的極度不滿。

凱里丁指出，巴基斯坦長期以來一直是指責阿富汗塔利班包庇恐怖組織的主要批評者，特別是針對塔利班的巴基斯坦分支，即巴基斯坦塔利班（TTP）。儘管喀布爾當局一再否認，但巴基斯坦境內不斷攀升的暴力事件，讓伊斯蘭馬巴德感到忍無可忍，最終選擇以武力回應。

凱里丁認為，這場從盟友到敵人的轉變並非偶然，而是多年來地緣政治博弈失敗的必然結果。巴基斯坦曾在冷戰及隨後的反恐戰爭中扮演關鍵角色，甚至被視為阿富汗塔利班重新掌權的背後推手，然而當前的現實顯示，這種戰略投資非但沒有換來預期的邊境安全，反而引火燒身。

凱里丁警告，如果雙方不能在安全機制上達成共識，這場「公開戰爭」的規模可能會進一步擴大，甚至引發更廣泛的地區動盪。

恐怖主義溫床　失控的跨境攻擊

巴基斯坦境內的安全局勢在2023年出現了戲劇性的惡化，相關數據顯示，與恐怖主義相關的暴力活動與前一年相比，激增了約78％。這種恐怖襲擊的成長態勢，直接威脅到巴基斯坦的社會穩定與經濟發展。

凱里丁分析，大部分的襲擊活動都是由躲藏在阿富汗境內的TTP武裝分子策劃並執行的，他們利用邊界地帶的法律真空，頻繁對巴基斯坦的軍警設施和公共場所發動攻勢。

面對日益猖獗的武裝活動，巴基斯坦政府多次要求阿富汗塔利班採取行動，遏制其領土上的恐怖分子向外輸出暴力。然而，喀布爾的回應往往是敷衍或完全否認。

凱里丁指出，這種態度的背後隱藏著阿富汗塔利班與TTP之間深厚的意識形態聯繫，兩者在歷史上曾並肩作戰，使得現在的阿富汗政權難以對其昔日的「戰友」痛下殺手。這種兩難困境顯示出，期待阿富汗塔利班主動清除恐怖溫床，目前看來仍是過於樂觀的期待。

巴基斯坦軍方近期對阿富汗庫斯特省和帕克提卡省發動的空襲，正是這種絕望感下的產物。這次軍事行動的目的在於直接摧毀TTP的據點，並向喀布爾釋放強烈信號。

凱里丁認為，巴基斯坦已經放棄了僅靠外交談判來解決問題的幻想。在這種情緒的主導下，邊界地區的武裝衝突已成為常態，這不僅破壞了當地的民生生活，也讓兩國本就脆弱的政治互信徹底瓦解。

▼塔利班（Taliban）戰士在阿富汗、巴基斯坦邊境巡邏。（圖／路透）

▲▼塔利班（Taliban）戰士在阿富汗、巴基斯坦邊境巡邏。（圖／路透）

經濟走廊的陰影　中國大陸的角色

在這種動盪的局勢中，中國大陸扮演了極為關鍵但又處境尷尬的角色。作為巴基斯坦最重要的經濟合作夥伴與戰略盟友，中國大陸在巴基斯坦境內投入了數以百億計的資金，用以建設中巴經濟走廊。

然而，不穩定的安全環境已成為這些基礎設施項目的最大威脅。近年來，多起針對大陸工程技術人員的恐怖襲擊，顯示出恐怖組織正試圖透過破壞經濟合作來削弱巴基斯坦政府的合法性。

凱里丁分析，大陸方面雖然一直呼籲各方保持克制，並在外交場合嘗試進行調解，但其對阿富汗塔利班處理安全問題的能力顯然也失去了耐心。隨著暴力事件不斷增加，大陸不得不重新評估其在該地區的投資風險。

凱里丁指出，如果巴基斯坦不能保障其境內項目的安全，大陸的資金支持可能會放緩甚至中斷，這對深陷經濟危機的巴基斯坦來說，無疑是雪上加霜。

此外，大陸與阿富汗之間也存在著複雜的利益糾葛。儘管大陸是少數願意與塔利班政權接觸的大國，其主要目的是為了確保阿富汗不成為東突厥斯坦伊斯蘭運動等威脅大陸安全組織的基地。

據凱里丁的觀察，北京政府在巴阿衝突中往往陷入兩難，一方面需要支持其盟友巴基斯坦的反恐行動，另一方面又希望維持與阿富汗的溝通管道。這種平衡行為在未來將變得愈發艱難。

難民驅逐與人權危機的雙重壓力

除了安全威脅，巴基斯坦採取的強硬難民政策也加劇了兩國關係的緊張。巴基斯坦政府決定驅逐境內約170萬名沒有合法證件的阿富汗難民，這一舉動在國際社會引發了巨大的爭議。巴方顯示出這項決定是基於國家安全的必要考量，聲稱許多犯罪與恐怖活動都與難民群體有關。凱里丁指出，大規模的強制遣返不僅造成了巨大的人道主義災難，更直接導致阿富汗塔利班政府的經濟負擔大增。

這些被驅逐的難民回到物資極度匱乏的阿富汗後，面臨著嚴峻的生存考驗。凱里丁分析，這種政策無異於將成千上萬的失業青年送入塔利班或更激進組織的懷抱。從長遠來看，這非但不能解決安全問題，反而可能創造出更多的恐怖主義後備力量。對巴基斯坦而言，這是一場高風險的政治博弈，試圖以此作為籌碼迫使喀布爾在安全議題上讓步。

阿富汗塔利班對此採取了強硬的反擊姿態，不僅在外交上譴責巴基斯坦的行為，甚至在邊境地區集結部隊進行武力威脅。凱里丁警告，這種以人道生命為代價的報復與反報復，正讓邊境局勢滑向失控。在兩國政府都受困於內部政治壓力的情況下，利用民族主義與外部威脅來轉移公眾注意力，似乎成了雙方共同的選擇。這種策略雖然短期內可能贏得部分支持，卻為長期的和平埋下了更深的仇恨種子。

▼這些被驅逐的難民回到物資極度匱乏的阿富汗後，面臨著嚴峻的生存考驗。凱里丁分析，這種政策無異於將成千上萬的失業青年送入塔利班或更激進組織的懷抱。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

結語　地緣政治新僵局與和平的渺茫

巴基斯坦與阿富汗的衝突顯示南亞地緣政治正經歷痛苦重組。凱里丁分析，過去依靠代理人獲利的時代已過，取而代之的是直接武力對抗。在川普等領導人政策影響下，區域格局已變，使得包含中國大陸與美國在內的多邊調停極其困難。

凱里丁警告，若缺乏外部調處，兩國恐陷入長期消耗戰。未來的關鍵在於巴基斯坦是否擴大軍事行動，以及塔利班是否願意切斷與恐怖組織的聯繫。若領導人無法打破惡性循環，和平將依舊渺茫。

 

▼巴基斯坦士兵在阿富汗、巴基斯坦邊境站崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴基斯坦士兵在阿富汗、巴基斯坦邊境站崗。（圖／達志影像／美聯社）

蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 巴基斯坦 阿富汗 恐怖攻擊 南亞 地緣政治 中國 美國 阿富汗 塔利班

兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突
