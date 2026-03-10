美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

▲這是一場典型的現代不對稱消耗戰。伊朗深知在常規軍力上無法與美以匹敵，因而放棄了正面戰場的消耗，轉而將戰爭成本透過全球能源供應鏈外溢並轉嫁給整個世界。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

美國和以色列對伊朗發動了雷霆萬鈞的聯合空襲，川普政府公開宣稱要「摧毀伊朗的導彈工業」並「接管伊朗政府」。這看似是一場一邊倒的軍事碾壓，但如今真正陷入困境的並非倉促應戰的德黑蘭，而是看似勝券在握的華盛頓及其盟友們。

真正的戰爭早已悄然溢出地理的邊界，滲入每一個普通人的生活，藏在加油機跳動的數字裡，藏在超市的價籤上，藏在各國央行行長緊鎖的眉頭間。

這是一場典型的現代不對稱消耗戰。伊朗深知在常規軍力上無法與美以匹敵，因而放棄了正面戰場的消耗，轉而將戰爭成本透過全球能源供應鏈外溢並轉嫁給整個世界。伊朗的武器不是導彈，而是通膨；它的戰場不在沙漠，而在全球央行的資產負債表上。

軍事打擊未能摧毀的戰略意志

戰爭初期，美以聯軍試圖複刻「斬首行動」的速勝劇本。美軍雙航母戰鬥群從空中和海上發動了大規模聯合行動，甚至將伊朗最高領袖哈梅內伊的官邸列入打擊清單。以色列總理內塔尼亞胡更是明確將目標定為「推翻伊朗政權」。

然而，伊朗的回應遠超軍事層面的報復。它迅速將大量導彈與無人機轉移至西部前線，同時，一張遠比軍事對抗更致命的大網正在悄然展開。面對美軍的「外科手術式打擊」，伊朗選擇了一種近乎「七傷拳」式的反擊—控制荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽最窄處僅33公里，這條水上通道是全球能源供應鏈的「阿基里斯之踵」。每天約有2000萬桶原油（約佔全球消費量的20％）以及全球三分之一的液化天然氣（LNG）貿易從這裡通過。伊朗的戰略核心在於，它不需要徹底炸毀海峽，只需要製造「不可通行的可信威脅」。當伊朗革命衛隊宣布關閉海峽、當接連發生的油輪遇襲事件刺激著航運公司的神經時，市場的恐慌情緒遠比物理封鎖更具破壞力。

儘管伊朗並未以武力全面封鎖每一寸水道，但各國安全警示頻發、戰爭險保費暴漲，已導致荷莫茲海峽航運陷入「實質性停滯」。全球航運巨頭馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC）相繼宣布暫停該區域接單，船舶被迫改道好望角，航程增加40％，運費與保險成本呈指數級攀升。

這種「堵塞式危機」與傳統的「破壞式危機」截然不同。原油無法外運導致波斯灣產油國庫存堆積，當陸上儲罐與海上浮動油輪飽和後，沙烏地、阿聯酋、科威特等國被迫開始減產甚至停產。

更致命的打擊接踵而至，全球最大LNG出口國卡達宣布，因設施遭襲，暫停LNG生產。這一決定相當於瞬間從全球市場中抽走了20％的LNG供應。

全球通膨「核爆」 從油價到萬物皆漲

能源是所有價格的底層成本。當這一成本失控，全球通膨便如同被推倒的多米諾骨牌。

國際油價應聲暴漲。截至3月6日收盤，紐約輕質原油期貨價格單週累計上漲35.63％，創下1983年該期貨交易以來的最大單週漲幅，突破每桶90美元大關。歐洲天然氣基準荷蘭TTF期貨價格更是一度飆升超過50％，觸及2023年1月以來新高。

彭博新能源財經警告，此次石油市場正面臨自1990年波斯灣戰爭以來最嚴重的供應衝擊，若衝突持續三四個月，其衝擊將遠超俄烏衝突，油價或衝高至120美元，天然氣價格達到歷史高位。

這正是伊朗設計的「不對稱戰略」—將軍事劣勢轉化為經濟優勢。伊朗深知美國最大的弱點不在航母數量，而在選票、物價與社會耐性。從越戰到阿富汗，美國反覆陷入「軍事摧毀對手、政治無法消化成本」的困境。

▼伊朗的回應遠超軍事層面的報復。它迅速將大量導彈與無人機轉移至西部前線，同時，一張遠比軍事對抗更致命的大網正在悄然展開。面對美軍的「外科手術式打擊」，伊朗選擇了一種近乎「七傷拳」式的反擊—控制荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

美國經濟政策 陷入「三難困境」

衝突爆發時，美國經濟本就處於微妙平衡點：就業數據轉弱，通膨卻依然頑固。荷莫茲海峽的一聲驚雷，直接讓白宮和聯準會陷入了「三難困境」。

首先，油價飆升正在侵蝕民生。美國汽車協會數據顯示，全美汽油價格一週內普遍上漲超過14％。對於即將在11月面臨期中選舉的川普政府而言，這無疑是政治毒藥。《紐約時報》直言：「川普將面臨國內政治反彈，許多美國人對通膨感到擔憂。」

其次，通膨壓力鎖死了貨幣政策。在衝突爆發前，市場普遍預期聯準會可能年內降息以支撐經濟。但現在情況完全逆轉。若油價漲至100美元，全球平均通膨率可能上升0.6至0.7個百分點；原油每上漲10美元，將推動消費者物價上漲0.2％至0.4％。若通膨率因此從2.4％被推高至4％以上，將徹底擊碎聯準會的政策空間。

最後，戰略儲備與盟友協調可能雙雙失效。雖然川普政府表示暫無計畫動用戰略石油儲備，但即便釋放儲備，也無法解決荷莫茲海峽的運輸信心問題。更糟糕的是，美國的盟友開始「倒戈」。沙烏地、阿聯酋等國雖與美國保持盟友關係，但其經濟命脈同樣依賴海峽出口。當沙烏地阿美的煉油廠遭無人機襲擊後，海灣國家在配合美國制裁伊朗與保護自身能源設施之間，變得更加搖擺不定。

歷史循環的深化 新範式的啟示

我們看到的不僅是一場地緣政治危機，更是一場戰爭形態的進化。

在全球化深度交織的21世紀，技術優勢並不等同於戰略勝利。伊朗透過將衝突從純軍事領域引向經濟領域，證明了非對稱戰略在持久消耗戰中的有效性。當美以的鑽地彈頭在尋找地下掩體時，伊朗的「經濟彈頭」已經透過油輪、管道和期貨市場，精準擊中了西方社會的核心軟肋—民眾的生活成本與政治的承受極限。

這場衝突的終極教訓在於：試圖透過軍事手段解決地緣政治矛盾的大國，將不得不承受成本透過全球供應鏈「反噬」自身的後果。當荷莫茲海峽的油輪被迫拋錨，當德黑蘭的導彈基地仍在運轉，當華爾街的交易員盯著通膨數據顫抖，世界已清晰地看到—21世紀的戰爭，勝負不僅由炮火決定，更由市場定價。

伊朗的「經濟癱瘓」戰略提供了一種以弱勝強的新範式：在核威懾與常規戰爭之間，經濟武器化已成為改變遊戲規則的關鍵變數。

而對於美國來說，如何跳出「軍事勝利—經濟失敗」的歷史循環，將決定其在本世紀能否維繫霸權的根本。若荷莫茲海峽持續關閉數週，由此引發的能源供應中斷和通膨高企，或將全球經濟拖入衰退的深淵。

在這場豪賭中，有一點是明確的：任何大國在考慮發動戰爭時，都必須先問自己一個問題—自身及盟友的經濟承受得起這種「迴旋鏢」式的打擊嗎？

▼伊朗的「經濟癱瘓」戰略提供了一種以弱勝強的新範式：在核威懾與常規戰爭之間，經濟武器化已成為改變遊戲規則的關鍵變數。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。