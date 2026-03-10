不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

▲面對賴清德與卓榮泰使出「拒絕副署」新招，藍白陣營多半僅只於在法理上反駁民進黨，這讓筆者憂心忡忡。（圖／記者徐文彬攝）

●汪葛雷／網路媒體工作者

請藍白立委一定要意識到，現在的立法「僅供參考」，表決勝敗民進黨已不在乎。無論閣揆還立委，現在甚至把赴日看棒球加油當成更重要。

藍白唯有推出能討好中間選民的法案 才能讓民進黨左右為難

藍綠惡鬥已是臺灣政壇20幾年來的日常，儘管近年來白營與第三勢力加入戰局，但底層運行邏輯並無改變。面對賴清德與卓榮泰使出「拒絕副署」新招，藍白陣營多半僅只於在法理上反駁民進黨，這讓筆者憂心忡忡。

卓榮泰第一次使出「不副署」是於去年12月，也就是說藍白陣營那時即應要有警覺，有一即能有二，未來所有的立法提案都要做好「可能不被副署」的心理準備，這才是好的沙盤推演。

對藍白來說，最理想的世界是無論提出什麼立法，民進黨立委們都放棄抵抗，順利通過三讀，之後民進黨主導的行政院認真執行「絲毫不打折」。於是藍白要不成功撥亂反正，解決民進黨執政八年弊端，要不成功討好到想討好的選民，於是局面一片大好。

問題是這怎麼可能！早在去年六月軍人加薪三讀，之後行政院拒不執行，說要憲法法庭宣判合憲才執行一事，就看出來「手中沒有一兵一卒」的立法院，真要成事絕沒這麼容易。

如果說軍人加薪時，民進黨還稍微要臉，有所顧忌。那到去年12月時就已是「圖窮匕見」了，結果藍白在幹嘛？在修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》，這些能幹嘛呢？無非是對國民黨黨產相關組織進行平反，中天回歸52臺，與立委助理費使用方式進行調整。

這些修法是對是錯先不論，關鍵在於：哪些選民care？頂多只有藍營選民care！如果care的人是民進黨完全爭取不到的選民，那民進黨不副署根本毫無壓力啊！

事實證明，卓榮泰此番不副署的決定，引起的社會反彈相當低。恕筆者直率罵一句，卓榮泰去年12月都開啟不副署大招了，藍白立委還在搞黨產、中天相關立法，彷彿這些立法真能實現一樣，藍營怎麼可以「天真無邪又可愛」至此？簡直是有些不知死活了。

展望未來，藍白唯有推出真正能討好中間選民，讓中間選民有感的法案，才能讓民進黨左右為難，「副署也不是，不副署也不是」。普發一萬，他們根本不敢擋，不是嗎？

社會至少360行，不同族群、背景、階級臺灣人無窮無盡，都有政府可以幫忙與施利的階層。特別現在貧富差距越來越大，不只弱勢階級，中產階層也有深深地不安全感。除此之外，民進黨執政近10年來社會累積諸多弊病，也總有能打動人心的項目可以改進，這些才是藍白真正該致力的。

民進黨立委可以悠閒赴日看棒球，卓榮泰院長也可以，甚至可能是用公帑包機去日本看。這種不利局勢下，望藍白勿天真，應致力於爭取中間選民、討好中間選民，才是王道。

▼藍白唯有推出真正能討好中間選民，讓中間選民有感的法案，才能讓民進黨左右為難，「副署也不是，不副署也不是」。普發一萬，他們根本不敢擋，不是嗎。（圖／記者林敬旻攝）

