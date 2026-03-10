ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

我們想讓你知道…卓榮泰去年12月都開啟不副署大招了，藍白立委還在搞黨產、中天相關立法，彷彿這些立法真能實現一樣，藍營怎麼可以「天真無邪又可愛」至此？簡直是有些不知死活了。

▲。（圖／記者徐文彬攝）

▲面對賴清德與卓榮泰使出「拒絕副署」新招，藍白陣營多半僅只於在法理上反駁民進黨，這讓筆者憂心忡忡。（圖／記者徐文彬攝）

●汪葛雷／網路媒體工作者

請藍白立委一定要意識到，現在的立法「僅供參考」，表決勝敗民進黨已不在乎。無論閣揆還立委，現在甚至把赴日看棒球加油當成更重要。

藍白唯有推出能討好中間選民的法案　才能讓民進黨左右為難

藍綠惡鬥已是臺灣政壇20幾年來的日常，儘管近年來白營與第三勢力加入戰局，但底層運行邏輯並無改變。面對賴清德與卓榮泰使出「拒絕副署」新招，藍白陣營多半僅只於在法理上反駁民進黨，這讓筆者憂心忡忡。

卓榮泰第一次使出「不副署」是於去年12月，也就是說藍白陣營那時即應要有警覺，有一即能有二，未來所有的立法提案都要做好「可能不被副署」的心理準備，這才是好的沙盤推演。

對藍白來說，最理想的世界是無論提出什麼立法，民進黨立委們都放棄抵抗，順利通過三讀，之後民進黨主導的行政院認真執行「絲毫不打折」。於是藍白要不成功撥亂反正，解決民進黨執政八年弊端，要不成功討好到想討好的選民，於是局面一片大好。

問題是這怎麼可能！早在去年六月軍人加薪三讀，之後行政院拒不執行，說要憲法法庭宣判合憲才執行一事，就看出來「手中沒有一兵一卒」的立法院，真要成事絕沒這麼容易。

如果說軍人加薪時，民進黨還稍微要臉，有所顧忌。那到去年12月時就已是「圖窮匕見」了，結果藍白在幹嘛？在修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》，這些能幹嘛呢？無非是對國民黨黨產相關組織進行平反，中天回歸52臺，與立委助理費使用方式進行調整。

這些修法是對是錯先不論，關鍵在於：哪些選民care？頂多只有藍營選民care！如果care的人是民進黨完全爭取不到的選民，那民進黨不副署根本毫無壓力啊！

事實證明，卓榮泰此番不副署的決定，引起的社會反彈相當低。恕筆者直率罵一句，卓榮泰去年12月都開啟不副署大招了，藍白立委還在搞黨產、中天相關立法，彷彿這些立法真能實現一樣，藍營怎麼可以「天真無邪又可愛」至此？簡直是有些不知死活了。

展望未來，藍白唯有推出真正能討好中間選民，讓中間選民有感的法案，才能讓民進黨左右為難，「副署也不是，不副署也不是」。普發一萬，他們根本不敢擋，不是嗎？

社會至少360行，不同族群、背景、階級臺灣人無窮無盡，都有政府可以幫忙與施利的階層。特別現在貧富差距越來越大，不只弱勢階級，中產階層也有深深地不安全感。除此之外，民進黨執政近10年來社會累積諸多弊病，也總有能打動人心的項目可以改進，這些才是藍白真正該致力的。

民進黨立委可以悠閒赴日看棒球，卓榮泰院長也可以，甚至可能是用公帑包機去日本看。這種不利局勢下，望藍白勿天真，應致力於爭取中間選民、討好中間選民，才是王道。

▼藍白唯有推出真正能討好中間選民，讓中間選民有感的法案，才能讓民進黨左右為難，「副署也不是，不副署也不是」。普發一萬，他們根本不敢擋，不是嗎。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

►再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

►美伊戰爭的防空辯證與借鑑

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

國防產業化　「國安的必要之惡」還是政商尋租的溫床？

面對美國情勒式霸凌　台灣能成為棋手還是菜餚？

關鍵字: 汪葛雷 雲論 卓榮泰 不副署 國民黨 民進黨 立法院 中間選民

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」
美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營
兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突
美伊戰爭的防空辯證與借鑑
再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

推薦閱讀

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

政治從來不是道德論　從國際局勢看台灣內部如何解套

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

沈政男／名醫婚變　婚姻比解剖學困難太多

【司法官養成】考上司法官平均26歲　幾乎無產業工作..

相關文章

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

國民黨預計於明天提名李四川競選新北市長，但李四川的流氓弟弟今又被踢爆侵佔國土、破壞水保地、盜採砂石等前科，李四川則回應「無法選擇手足」。對此..

4小時前

曹興誠辭文總執委　質疑「中華」2字混淆台灣定位、削弱主權認同

曹興誠辭文總執委　質疑「中華」2字混淆台灣定位、削弱主權認同

卓揆看棒球沒問題！前元首機師疑1事：沒聽過私人行程從那出發

卓揆看棒球沒問題！前元首機師疑1事：沒聽過私人行程從那出發

在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿..

不副署已成常態　藍白別繼續「天..

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰..

再度敲響婦女節警鐘　性別平等連..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面